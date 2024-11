Lékaři učí umělou inteligenci, jak poznat infarkt i podle méně nápadných příznaků

Umělou inteligenci využívají od letoška například kardiologové z Fakultní nemocnice v Motole. Pilotně testují její zapojení do vyhodnocování EKG u pacientů s bolestí na hrudi. Pracujeme se speciální aplikací, která se snaží určit, zda má člověk akutní uzávěr věnčité tepny, popisuje Michael Jenšovský, kardiolog z Motola a předseda pracovní skupiny mladých kardiologů České kardiologické společnosti.

Jde zpravidla o pacienty, kteří mají akutní infarkt a potřebují neodkladnou péči. Rychlost a přesnost zdravotní péče, s níž může pomoci právě i umělá inteligence (AI), jsou proto více než žádoucí. Umělá inteligence dokáže odhalit i změny, které jsou méně nápadné a doposud pro nás byly při běžném vyšetření jen obtížně rozpoznatelné, vysvětluje Michael Jenšovský. A dodává, že výsledky pilotního testování jsou zatím velmi dobré, protože aplikace je v rozpoznání akutního uzávěru věnčité tepny přesná.

Lékaři proto už myslí na další využití AI v kardiologii. Mimo jiné by z EKG a výsledků dalších vyšetření mohla předpovídat, jak vysoké je u pacientariziko srdečního selhání. To by přitom byla výrazná pomoc, neboť, jak jsme psali zde, pacientů s touto diagnózou razantně přibývá.





O tom, jak se prosazuje umělá inteligence v medicíně, jsme psali už několikrát. Umí třeba vyhodnotit snímky z mamografu, kde hledá sebemenší odchylky od normálu, jež by mohly vést k diagnóze rakoviny prsu. Takové využití AI navíc již hradí Oborová zdravotní pojišťovna. Všeobecná zdravotní pojišťovna zase iniciovala hrazení umělé inteligence v ordinacích diabetologů. Díky ní mohou některé provádět preventivní oční vyšetření a vyhledávat pacienty s podezřením na diabetickou retinopatii.

Pozadu nechtějí zůstat ani kardiologové. „Potenciál umělé inteligence do budoucna je obrovský – pokud budeme schopni pomocí AI vyhodnocovat data z běžných vyšetření, která v nemocnici děláme, může nám to velmi pomoci zrychlit a zpřesnit diagnózu i následnou léčbu pacientů se srdečními obtížemi,“ potvrzuje Jan Krejčí, přednosta I. interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny.

Tomu, aby lékaři mohli AI více využívat, aktuálně brání chybějící výsledky jejího použití v klinické praxi. Právě to by měly změnit pilotní testy a studie. Dalším krokem pak jsou vzdělávací akce pro nejen mladé lékaře, které zdravotníky naučí, jak AI efektivně využívat.