Týmové ordinace praktiků dostanou přidáno, za to musejí nabírat pacienty

Cílem je přilákat praktické lékařky nebo lékaře na rodičovské, penzisty nebo v praxi udržet lékaře důchodového věku, kteří už se necítí na plný úvazek. Pokud se to podaří, navýší se v tuzemsku počet praktických lékařů, vysvětluje Tomáš Troch, ředitel odboru regulace cen a úhrad Ministerstva zdravotnictví.

S tím, že dojde k navýšení kapacit péče, souhlasí také předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hülleová. Navýšit ji mohou také lékaři nebo lékařky, kteří zatím nemají atestaci, ale jsou na nemocničních dětských odděleních a mohli by v rámci vzdělávacího procesu projít i ordinacemi praktických dětských lékařů. Jsou jich stovky a týmová praxe jim může přinést více zkušeností i obrousit obavy ze samostatné práce, doplňuje lékařka.

Některé ordinace praktických lékařů zejména ve větších městech takto fungují už nyní. Podstatnou změnou pro rok 2025 je bonus nad rámec dosud hrazené péče. Činit může až 200 tisíc korun za rok.





Jde o zcela nový typ úhrady bonifikačního typu, podotýká ředitel odboru regulace cen a úhrad s tím, že bonus je zastropován proto, aby nedocházelo k tomu, že praxe budou lékaře sdružovat jen na papíře.

Šance najít si registrujícího praktika

Ve výsledku by tak díky vyššímu počtu praktiků zapojených třeba jen na částečné úvazky mohli svého registrujícího lékaře najít i ti, kterým se to nyní nedaří. Nemá ho například 130 tisíc dětí.

Ministerstvo na základě návrhu praktických lékařů pro týmové praxe vytyčilo několik striktních podmínek. Musí nabízet alespoň 30 ordinačních hodin týdně. Musí splňovat také podmínky registrace nových pacientů, takže týmová praxe bude v regionu ta, která bude nabírat, doplňuje Tomáš Troch.

Podle Ilony Hülleové se týmová praxe zaváže, že za rok přijme několik desítek nových pacientů a ve finále by na jeden plný úvazek lékaře měla mít zaregistrovaných až 1800 pojištěnců.

Novinka má tři možná úskalí

Pacienti budou ovšem muset počítat s tím, že získání praktického lékaře v týmové praxi bude někdy znamenat cestování na delší vzdálenost. Třeba z vesnice do města. Typicky se bavíme o jejich vzniku ve městech, kde je sólopraxe už dnes poněkud obsoletní (zastaralý, pozn. red.) typ poskytování péče, vysvětluje ředitel ministerského odboru.

Nebude ale docházet k tomu, že sdružené praxe „vyluxují“ lékaře z míst, kde ordinují nyní? Není to míněno tak, že jeden lékař zavře a přeregistruje své pacienty do týmové praxe. Může se ale samozřejmě stát a stávat se to bude, že někdo zavře a nechá se jinde zaměstnat na poloviční úvazek. Ale to bude třeba lékař, jenž by ordinaci stejně zavřel a šel do důchodu, podotýká za autory podoby novinky Ilona Hülleová.

Zavedení nového typu praxe nejspíš bude znamenat i to, že pacient se v ordinaci nebude potkávat už jen s jedním praktickým lékařem. Ošetřovat jej může pokaždé někdo jiný.

Vadilo by vám, kdyby vás nebo vaše dítě v ordinaci ošetřoval pokaždé jiný praktický lékař? Vadilo

U dítěte vadilo, u dospělého nevadilo

U dítěte nevadilo, u dospělého vadilo

Nevadilo

To je daň za dostupnost péče. Doba, kdy každý měl svého jednoho lékaře, jenž ho viděl od malička až do 18 let, nebo pak v dospělosti, je pryč. To nám trochu ruší filozofii primární péče, ale ukazuje se, že je to potřebné, dodává předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.

Více lékařů na jednom místě

V podmínkách stanovených ministerstvem stojí, že v týmové praxi musí pracovat více než jeden lékař. Kolik jich má být, úhradová vyhláška neurčuje, ale umožňuje kumulovat celé i částečné úvazky. Ideálem z hlediska finanční výhodnosti je souhrn tří plných úvazků. Podle Ilony Hülleové však takové ordinace budou spíš výjimkou, protože celkově praktiků není dost.

Důležité také je, že taková praxe bude muset mít otevřeno každý všední den, nejméně jeden den v týdnu pak do 18 hodin. Povinností bude také moderní vybavení, možnost objednat se na konkrétní čas, a to elektronicky. Zachována ale zůstane i klasická možnost objednání po telefonu a osobně.

S vybavením souvisí také to, že ordinace bude muset mít přístroje a testovací sady pro rychlou diagnostiku.Tedy typicky třeba streptesty pro okamžité určení původce infekcí horních dýchacích cest nebo přístroj pro měření hladiny CRP, jež vypovídá o závažnosti zánětu v těle a naznačuje, zda je třeba nasadit antibiotika (zvýšené CRP ale automaticky neznamená nutnost antibiotik).

Novinkou jsou peníze navíc

Novou úhradovou vyhlášku Ministerstvo zdravotnictví představilo novinářům v druhé půlce října, 30. října pak vyšla ve Sbírce zákonů. Účinná bude od 1. ledna 2025.





Podle důvodové zprávy ministerstva se počítá s tím, že na bonusech za týmové praxe mohou zdravotní pojišťovny vyplatit celkem až 300 milionů korun. Podotýká také, že tyto praxe budou fungováním odlišné od takzvaných praxí sdružených, v nichž ordinuje sice také více lékařů, ale různých odborností (vedle praktika třeba diabetolog a podobně). Nejde ani o multidisciplinární centra primární péče, která jsou zastoupena při nemocnicích.

Jak bude fungovat týmová praxe Musí mít více než jednoho lékaře.

Musí postupně registrovat nové pojištěnce . Na jednoho lékaře jich má být až 1800.

. Na jednoho lékaře jich má být až 1800. Týdně musí ordinovat alespoň 30 hodin.

Ordinační hodiny musí být rozloženy do pěti pracovních dnů v týdnu.

v týdnu. Ordinace musí pacientům umožnit objednávat se na pevně stanovenou dobu i elektronicky .

. Musí být vybavena přístroji a testovacími sadami, které zvládnout rychlou diagnostiku přímo v ordinaci, a to třeba z kapky krve, vzorku moči či stolice. Zdroj: Úhradová vyhláška, důvodová zpráva k vyhlášce, pracovní snídaně MZ ČR

Bonusovou sumu nedostanou ordinace naráz, ale ve formě měsíčních zálohových plateb v maximální výši 10 tisíc korun. S úhradou se počítá i v dalších letech. Nejde o jednorázový investiční bonus, ale trvalý úhradový mechanismus, podotýká Tomáš Troch. Ministerstvo ovšem nevylučuje, že do výše bonusu bude v dalších letech zasahovat, a to podle toho, jak se motivace osvědčí.

Kromě bonusu budou týmové praxe čerpat úhrady od pojišťoven za péči tak jako jiné ordinace praktických lékařů. A ministerstvo jim pro příští rok slíbilo navýšení, zejména pak za péči o děti a seniory.

Podle Ilony Hülleové díky novému úhradovému mechanismu a vyššímu počtu pacientů budou mít ordinace peníze třeba na plat pro lékaře v zácviku. Praxe v ordinaci praktika pro neatestované lékaře proto může být atraktivnější a více je lákat. Jsem za to moc ráda, ale teď je třeba to mladým lékařům vysvětlit, dodává předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.