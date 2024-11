Blíží se čas příprav prvního cukroví. Nejlepší dobou, kdy začít péct perníčky, je měsíc před Vánoci

Historie vánočních perníčků

Ačkoliv má pečení vánočních perníčků v České republice mnohaletou tradici, vždy tomu tak nebylo. Perník jako takový do naší vlasti doputoval nejspíše z Německa, avšak původně pochází údajně až z dalekého Egypta. Dlouhá léta byl přitom poměrně drahou pochoutkou, kterou si kvůli nedostupnosti některých druhů koření nemohl dovolit každý. Vzhledem k náročnosti výroby se perníkářství v Německu stalo dokonce specializovaným oborem, a to už přibližně ve 14. století.

Obliba perníku mezi lidmi postupem času stále rostla, a to nejen pro jeho nezaměnitelnou lahodnou chuť, ale také díky jeho vzhledu. Perníkáři používali v dřívějších dobách místo vykrajovátek, která známe dnes, speciální nástroje zvané kadluby. Jednalo se o detailně vyřezávané dřevěné formičky, do nichž se těsto natlačilo, čímž se vytvořily zajímavé, propracované postavičky a tvary.

Nejen nedostupnost koření, ale právě i náročnost výroby zmíněných forem měla vliv na cenu, za kterou se dříve perník prodával. Až zhruba v 18. století začala být tato pochoutka dostupnější i pro obyčejné lidi, kteří si ji mohli zakoupit například na městských jarmarcích. Kromě motivů inspirovaných náboženským a městským životem byly perníky často k dostání též ve tvaru srdce či různých pohádkových postav.





Co se týká samotné vánoční tradice pečení perníčků, ta se uchytila až později. Kdy k tomu došlo, však není přesně známo. Vše to ale zřejmě začalo výrobou betlémů, v nichž figurovaly perníkové biblické postavy. Postupem času si tyto postavičky a následně i další tvary a motivy našly místo také na štědrovečerní tabuli jakožto jeden z klasických druhů cukroví.

Kdy péct perníčky?

Pokud jde o to, kdy začít péct perníčky, existují v zásadě dvě možnosti. První z nich je, že perníčky připravíte několik dní před Štědrým dnem podle receptu, díky kterému budou okamžitě měkké. Spousta hospodyněk však dává přednost druhé variantě receptu, kdy se tento druh cukroví peče zhruba s měsíčním předstihem, a to z toho důvodu, že vůně a chutě použitého koření se během této doby hezky propojí, a navíc jsou pak perníčky trvanlivější.

Pakliže upřednostňujete druhou možnost, tedy tradičnější výrobu, udělejte si do kalendáře poznámku přibližně na konec listopadu. To je totiž ideální doba, kdy se pustit do pečení této oblíbené pochoutky. Někteří perníkáři navíc doporučují připravené perníkové těsto odložit na několik dnů do lednice, aby se dobře propojily všechny ingredience a lépe se vám s ním pak pracovalo. Nicméně, pokud jste nedočkaví, nebo nemůžete čekat tak dlouho, měla by na uležení stačit i jedna noc.

Hlavní rozdíl mezi perníčky, které potřebují delší dobu odležení, a těmi, co jsou okamžitě měkké, spočívá v poměru medu a vajec. Ty trvanlivé obsahují méně vajíček a hodně medu. Investice do jejich přípravy se vám přitom několikanásobně vyplatí, neboť vydrží mnohem déle než perníčky, které jsou ihned vláčné.

Jak dlouho se pečou perníčky?

Chcete-li mít na štědrovečerní tabuli skutečně lahodné cukroví, pak je potřeba také vědět, jak dlouho péct perníčky. Zda budou tvrdé jako kámen, nebo krásně měkké, nezávisí pouze na době jejich odležení a použitých ingrediencích, ale i na tom, zda jste je v troubě nenechali příliš dlouho. Přepečené perníčky vám už totiž nezměknou, a nespraví to obvykle, ani když je necháte odležet v krabici s rozkrojeným jablkem.

Standardní doba pečení vánočních perníčků činí 8 až 12 minut při teplotě 180 °C v předehřáté troubě. Tato doba by se však měla zároveň odvíjet od tloušťky těsta. V případě, že vykrajujete silnější tvary, budete perníčky péci spíše kolem 10 minut. Tenčím kouskům zase bohatě postačí 8 minut. Platí přitom, že po vyndání z trouby by neměly být křupavé, ale vláčné.

Zda jsou perníčky hotové tak akorát, můžete jednoduše ověřit lehkým zatlačením prstu na jejich střed. Pokud se prst do těsta nezabořuje, ale zároveň není ani úplně tvrdé a po nadzvednutí z plechu se ještě trošičku prohne, můžete svůj produkt považovat za upečený. Perníčky navíc ještě trochu ztvrdnou při chladnutí, takže je určitě v troubě nenechávejte do úplného ztuhnutí.

Perníčky: recept podle našich babiček

Pečení vánočních perníčků není nijak náročné. Hravě ho zvládnou i méně zkušené hospodyňky. V podstatě stačí jen smíchat potřebné ingredience, nechat těsto odležet, pak jej rozválet a vykrájet z něj oblíbené tvary, upéct, potřít a v případě trvanlivé varianty počkat zhruba 4 týdny, než změknou. Třešničkou na dortu na závěr veškerého snažení je pak samotné zdobení perníčků, do kterého můžete zapojit i své ratolesti.

Perníčky hned měkké

Jelikož je moderní doba poměrně uspěchaná a spousta lidí přípravu cukroví často odkládá na čas těsně před Štědrým dnem, vyplatí se naučit se recept na ihned měkké perníčky. Ten se vám bude hodit jako pojistka, když zapomenete, nebo prostě jen nestihnete zahájit vánoční pečení s dostatečným předstihem. Pokud nemáte vlastní recept po své mamince nebo babičce, můžete použít tento:

Ingredience na těsto:

400 g hladké mouky,

2 vejce,

2 lžíce medu,

140 g cukru moučka,

100 g másla nebo tuku na pečení,

perníkového koření,

1 čajová lžička jedlé sody.

Ingredience na potření:

1 žloutek,

trocha vody.

Postup:

V podstatě se můžete setkat se dvěma variantami postupu přípravy těsta. Obě dvě jsou přitom správné. První z nich spočívá ve smíchání všech suchých ingrediencí a následném přidání těch tekutých. U té druhé je třeba nejprve utřít vejce, cukr a tuk, poté do směsi přidat med a koření a nakonec přimíchat mouku a jedlou sodu.

Hotové těsto zabalte do potravinářské folie a nechejte zhruba 30 minut až jednu hodinu odpočinout v lednici. Jakmile uplyne uvedená doba, můžete těsto vyválet na pomoučeném vále a vykrájet z něj požadované tvary pomocí vykrajovátek nebo jakýchkoliv jiných nástrojů. Mezitím si předehřejte troubu na 180 °C a perníčky v ní pak pečte přibližně 8 až 12 minut v závislosti na tom, jak jsou tlusté.

Na závěr je ještě potřeba upečené cukroví potřít směsí vaječného žloutku s trochou vody. Co se týká nejvhodnější doby, kdy potírat perníčky, je to krátce po jejich vytažení z trouby. Aby žloutek rychle vyschnul a vytvořil na povrchu pečiva lesklý efekt, je nezbytné, aby cukroví bylo ještě horké. Jakmile cukroví zcela vychladne, můžete se pustit do jeho zdobení.

Jak na zdobení perníčků?

Další velmi často kladenou otázkou při přípravě cukroví je, čím nazdobit perníčky. Většina z vás nejspíše tuší, že se bude jednat o polevu z moučkového cukru. Jaký je ale ten správný poměr ingrediencí, aby práce s polevou byla jednoduchá a směs nebyla příliš tuhá, nebo naopak moc tekutá?

Vytvořit dobrou polevu není zas taková věda. Je ale zapotřebí dodržet správné množství přísad a dostatečně dlouho šlehat metličkou. Zkušené cukrářky doporučují šlehat polevu ručně, i když to může být poněkud otravné a zdlouhavé. Elektrický šlehač by totiž způsobil vysoký obsah bublinek v polevě, kvůli kterým by se vám pak zdobení drolilo.





K vytvoření perfektní polevy, kterou použijete na kontury perníčků, budete potřebovat 145 g moučkového cukru, 2 lžičky škrobu, 1 vaječný bílek a 1 lžičku šťávy z citronu. Všechny použité suroviny by přitom měly mít pokojovou teplotu.

Moučkový cukr společně s bílkem přeceďte přes husté sítko, promíchejte do hladké směsi a poté přidejte citronovou šťávu a trpělivě šlehejte. V případě, že se vám poleva bude zdát moc tekutá, přisypte do ní malinko škrobu. Pokud by vám se škrobem ujela ruka, můžete směs zase naopak naředit citronovou šťávou.

Samotné zdobení už je legrace. Vyšlehanou polevu nalijte do zdobicích sáčků. Roh sáčku odstřihněte, aby vám v něm vznikla malinká dírka, kterou bude poleva při zdobení vytékat. Nápady na vzory a motivy, jakými cukroví zdobit, najdete všude na internetu. Nejlepší je ale samozřejmě nechat se vést vlastní fantazií.