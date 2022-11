Tejpy pomohou, ale na všechno se nehodí. Jak je používat správně

Tejp uleví, ale je třeba řešit i prvotní příčinu

Smyslem tejpování je aktivovat či naopak inhibovat měkkou tkáň, podpořit látkové výměny a tím urychlit regeneraci či vstřebání otoku. Nalepením kineziotejpů na kůži, mimo jiné, dochází k uvolnění kůže od podkoží, podkoží od fascie (pojivové tkáně) a vznikne větší prostor k uvolnění a prokrvení svalu a jeho okolí.

Tejp je ve zkratce nejčastěji bavlněná páska různých barev, která se dokáže natáhnout a vrátit do původního stavu. Elasticitou a tloušťkou tak odpovídá lidské kůži.

„Po nalepení, ovlivnění tkáňových procesů a následném uvolnění tlaku a rychlejšímu vstřebání otoku dojde rychle ke zmírnění bolesti a úlevě. Nemůžeme ale mluvit o samospásné metodě. Bolest je ochranný mechanismus a měli bychom ji respektovat. Pokud mám problémy kdekoliv na pohybovém aparátu, měla by na ně být zacílená komplexní terapie, abychom si tejpem neulevili, ale jinak danou oblast dále nepřetěžovali,“ uvádí fyzioterapeutka Soňa Barvenčíková (fyzionožka.cz).





Je důležité si tedy uvědomit, že ačkoliv nás tejpy rychle zbaví bolesti a pomohou s regenerací, je potřeba rehabilitovat a cvičit, abychom odstranili prvotní příčinu potíží. Jinými slovy, například tejpování kolene zmírní bolest tohoto kloubu, ale nevyřeší problém, který je daný třeba tím, že špatně chodíte kvůli bolesti zad.

Kde se tejpy používají?

Nejčastěji se tejpy lepí na tato místa:

svaly a klouby paže od ramene až po prsty

svaly a klouby nohou od hýždí až po prsty

záda: svaly okolo páteře, bedra, sedací svaly

Achillova šlacha

lícní nerv

svaly krku a napřimovače krční páteře

břišní svaly

Při čem ještě kinesiotape pomůže Nejčastěji ulevuje od bolesti kloubů, svalů nebo šlach, můžeme ho ale použít i v jiných případech: pomáhá při hojení jizev

zmírňuje menstruační bolesti

redukuje únavu

zmírňuje bolest hlavy

ulevuje při rýmě a zánětu dutin

pomáhá řešit lymfatické problémy

Jak se lepí tejp?

I když na internetu najdete bezpočet návodů, jak si tejp správně nalepit, je vždy lepší to nechat na odborníkovi. Je totiž potřeba vzít v potaz, jaký problém řešíte a jaký výsledek očekáváte.

Kdy tejp nepoužívat Tejpy se nesmí používat na čerstvé jizvy, bradavice a kožní znaménka, ekzémy, podrážděnou kůži, u křečových žil, při cukrovce, krevní trombóze či rakovině. Nehodí se ani pro ženy v prvním trimestru těhotenství. Pozor dejte také na alergické reakce. Pokud ucítíte po nalepení pálení, je potřeba pásku ihned sundat.

Využívá se buď lepení bez tahu, případně s menším tahem na protažený sval nebo s větším natažením na bolestivé místo. Délka pásky odpovídá místu aplikace, tvar je pak buď do I, Y nebo X, při léčbě otoku se zase páska stříhá na více proužků a lepí do vějíře…

„Při lepení musíme respektovat směr a tah lepení. Na těle jsou i místa, kam si nedosáhneme, k aplikaci potřebujeme obě ruce. Pokud si budu lepit jen tak podle sebe, mohu si i nevhodnou aplikací ublížit. Například místo úlevy mohu sval zaktivovat a problém zhoršit, nebo naopak, když ho chci nabudit a nalepím pásku špatně, mohu sval utlumit,“ popisuje Barvenčíková.

Pokud ale chodíte k fyzioterapeutovi pravidelně a dlouhodobě, můžete se od něj v některých případech lepení naučit. To se týká například vbočeného palce nebo u dětí třeba valgózních kotníků či mírné diastázy.

Před nalepením je také potřeba pokožku připravit. Tejp se lepí vždy na čistou, suchou a odmaštěnou kůži. Vhodné je pokožku také oholit. Konce pásky zaoblíme, aby se netřely o oblečení a předčasně se neodlepovaly.

Jak vybrat tejp?

V tejpech je jeden hlavní rozdíl, a to co se týče ceny. „Velmi levné pásky se po natažení nevrátí zpět, a ztrácí tak smysl pružnosti,“ vysvětluje Barvenčíková. Pokud tedy chceme kvalitní tejp, je lepší si za něj připlatit.

Druhy tejpů Kinesio tejp – pružný pásek, nejčastěji z bavlny, který ulevuje od bolesti a zmírňuje otoky. Zlepšuje také stav při chronických potížích pohybového aparátu.

Klasický tejp – páska bílé barvy, která má zasažené místo znehybnit, zafixovat ho v určité pozici a chránit tak namáhanou část těla. Nejde o pružnou pásku, neumí se tedy přizpůsobit pohybu.

Křížový tejp – neelastická páska ve tvaru mřížky, která podporuje prokrvení. Používá se při hojení modřin a péči o jizvy.

Dynamický tejp – extra pružná páska, která se dá roztáhnout i do strany.

V barvách, kterých je na výběr téměř nekonečné množství, už žádný rozdíl není, ovšem nemusí to platit bezpodmínečně. „Barvy mohou působit na psychiku člověka. To znamená, že pokud nemám určitou barvu rád, může se mi zdát, že tejp té barvy mi nepomůže, moje oblíbená barva naopak ano. A to i když budou nalepeny stejně,“ dodává fyzioterapeutka.

K dostání jsou také kinesio tejpy, které obsahují kapsaicin a prohřívají tak pokožku v místě aplikace.

Jak a kdy tejp sundat?

Správně nalepený tejp vydrží na pokožce dlouho, víceméně bez ohledu na to, co děláte. Zvládne sprchu, sport včetně plavání, ale třeba i saunu.

Po zhruba pěti dnech je však zapotřebí ho sundat. Můžete si na to pořídit speciální sprej na odstraňování náplastí, který si rychle poradí s lepidlem, nicméně si hravě poradíte i bez něj. Pásku sundávejte po sprše nebo koupeli, můžete ji i promastit, postačí obyčejný rostlinný olej. Kůži pak při odlepování držte napnutou.