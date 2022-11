Sedmý smysl máme všichni, ale ne stejně vyvinutý. Dá se vytrénovat

Průtok krve vnímat nebudete, tep ano

Rozhodně si nepředstavujte, že za bdělého stavu a standardní hladiny vědomí dokážete nahlédnout do vnitřních pochodů svého těla a pozorovat například průtok krve svou levou rukou nebo tvorbu kyseliny chlorovodíkové v žaludku.

To, co však spolehlivě můžeme vnímat, je například tep a rytmus svého srdce nebo vlastní dech. Všechno, co se odehrává v našem těle, však funguje podle vlastních pravidel a fascinovat nás může dokonalá souhra celého tohoto mikrokosmu. Naše vnitřní pochody mají svůj řád, jinak by nastal chaos.

Vědci se ale domnívají, že právě vzniklá nerovnováha mezi vnitřními pochody těla může způsobovat různé nervové a psychické poruchy jako například úzkosti, deprese, panické poruchy, mentální anorexii, obsedantně-kompulzivní syndrom (OCD) nebo třeba schizofrenii.





Pojem interocepce poprvé použil v roce 1906 nositel Nobelovy ceny, významný anglický neurofyziolog sir Charles S. Sherrington (1857–1952), kterému zkoumání vnitřních pochodů v organismu, a především naší nervové soustavy rozhodně nebylo cizí.

Sedmý smysl a emoce

Díky souvislosti mezi signály z vnitřních orgánů a naší psychikou se interocepce těší značné pozornosti ze strany psychologů, psychiatrů a neurologů a provádějí se nejrůznější interoceptivní výzkumy. Cílem je umět změnit nesoulad mezi vnitřními pochody těla a zabránit rozvoji duševních poruch.

Interocepce v podstatě zkoumá způsoby komunikace mezi našimi orgány a mozkem, který je nejvyšším řídícím centrem.

Výzkumníci a lékaři uznávají interocepci jako klíčový mechanismus duševního a fyzického zdraví, kde porozumění signálům našeho těla nám pomáhá porozumět a regulovat emocionální a fyzické stavy, říká doktorka Helen Weng z University of California San Francisco. Interocepci se také hodně věnuje Marie Postma, nizozemská kognitivní vědkyně českého původu.

Neurovědec a profesor University of Southern California Antonio Damasio v 90. letech 20. století zjistil, že emocionální události začínají nevědomými změnami v tělesných stavech, nazývanými „somatické markery“.

Příkladem může být situace, která v nás vzbudí silný strach. Projeví se to nejprve tělesně, a to tak, že nám například začne bít srdce, zrychlí se nám dech a začneme se třást. K této fyziologické reakci však dochází dříve, než si uvědomíme tu emoci: že máme strach.

Mozek vyhodnotí změnu vnitřního stavu těla prostřednictvím interocepce a my mu skutečně dovolíme, aby tak utvářel naše chování. Bez přímé interakce mezi mozkem a tělem by u nás ani projevy žádných emocí nemohly vzniknout a my bychom se chovali jako roboti s dokonalým sebeovládáním.

Jak to souvisí s psychikou?

Pokud naše interocepce nefunguje správně, může docházet k různým duševním potížím. Existují lidé, kteří jsou méně vnímaví vůči signálům svého těla a jsou více otupení, úzkostní lidé s citlivou psychikou zase naopak sledují každý drobný projev svého těla a okamžitě prudce zareagují.

Tyto procesy mohou hrát důležitou roli u mnoha duševních chorob. Velká skupina lidí s depresí například často vykazuje horší interoceptivní vyhodnocování srdečního tepu a nižší schopnost vnímat své tělesné signály, proto jsou více emočně otupělí nebo letargičtí. Lidé s úzkostí zase naopak negativní pocity ve svém těle mohou vnímat velmi silně, a to je tak rozhodí, že to ještě více zesílí jejich pocit paniky.

Profesor Hugo Critchley z Brighton and Sussex Medical School se domnívá, že špatné interoceptivní uvědomění může vést i k pocitu depersonalizace a disociace, což jsou prvotní příznaky psychózy nebo přímo schizofrenie.

Vědci tak zkoumají schopnost interocepce vyloženě v souvislosti s duševními poruchami a možnostmi, jak zabránit jejich rozvoji. Co když dávné a poněkud kruté elektrošoky používané v psychiatrii nebyly úplně od věci, možná se po ráně proudem komunikace orgánů a mozku zlepšila?

Interocepce a biofeedback

V 50. a 60. letech minulého století byla interocepce poprvé dána dohromady s pojmem biofeedback. Biofeedback se pak začal rozvíjet až později, přibližně od 70. let. Jde o proces, který umožňuje nejen lepší vnímání fyziologických funkcí v těle pomocí mnoha přístrojů, ale i jejich regulaci.

Pracuje se svalovým napětím, vnímáním bolesti, srdeční frekvencí, s vnější teplotou kůže, dýcháním nebo pohybem mozkových vln. Umí změnit fyziologickou aktivitu v těle, proto se využívá k léčbě mnoha zdravotních potíží, ale i ke změně myšlenek, emocí a chování.

Skvěle se uplatňuje také v případě různých psychosomatických chorob, ADHD nebo migrén. Mezi diagnostické přístroje, které jsou založené na biofeedbacku, patří třeba elektroencefalogram (EEG) a elektromyogram (EMG) využívané především v neurologii.

Jak zlepšit interocepci? Pomůže mindfulness

Interocepci si podle vědců můžeme i posilovat, třeba fyzickým pohybem a cvičením, při němž se více snažíme všímat si signálů svého těla. Tělo potřebuje dostatek fyzického pohybu, jinak může být více vystaveno úzkosti.

Pokud jste destabilizováni z nedostatku pohybu, je pravděpodobnější, že pocítíte příznaky, které byste si mohli spojovat s úzkostí, popsal vědec Critchley pro deník The Guardian. Jakmile se tělo stane odolnějším a bude umět rozeznávat správné signály, pak je tu velká šance na udržení si dobrého fyzického i duševního zdraví.

Umění interocepce se dá naučit a může to výrazně zlepšit kvalitu našeho života. Žijeme v době, kdy jsme se naučili vědomě oddělovat duši od těla a soustředit se na obrovské množství vnějších podnětů.

Zaměřit se však zpátky do těla a vnímat naše fyzické pochody, rozpoznat každou emoci, je opravdu zásadní. Síla procesu spočívá i v samotném uvědomění, které nám může pomoci ledacos změnit. S tím vším vlastně pracuje poměrně novodobý pojem mindfulness, všímavost, který se týká každodenního uvědomování si vlastního těla v přítomném okamžiku.

Pokud člověk neustále potlačuje svoje skutečné emoce a nevšímá si signálů vlastního těla, může se snadno stát, že u něj dojde k propuknutí nemoci nebo k psychickému zhroucení. Takovým zářným příkladem je například syndrom vyhoření.

Potlačené emoce mohou přispět k nemoci

Často nacházíme kořeny nemocí v potlačených emocích, vysvětluje šéf pražské Psychosomatické kliniky Jaromír Kabát v článku pro časopis Respekt. Řada lidí podle něj vyrostla v rodinném prostředí, které je nutilo zadržovat projevy určitých emocí či tělesných stavů – obvykle se to týká vzteku, smutku nebo bolesti.

Emoce ovšem nejsou jen psychické jevy, doprovázejí je vždy silné tělesné reakce. Lidé nedokážou vnímat, že nějaké emoce mají, ale v jejich těle neustále dochází k souvisejícím projevům, zvyšuje se prokrvení svalů, zesiluje peristaltika, stoupá tlak, zvyšuje se počet trombocytů, říká Kabát. Pokud se to děje chronicky, časem může dojít v organismu k vážným změnám.

Interocepci zhoršuje rychlé životní tempo

Existuje spousta lidí, kteří absolutně nemají ani ponětí, jak se vlastně ve skutečnosti cítí a co prožívají. Pomoct může třeba jóga nebo meditace, dechová cvičení, tai-chi, kraniosakrální terapie nebo psychoterapie.

Samotný pohyb těla a soustředění se na to fyzické umožní lepší propojení s psychikou a mentální sférou. Naše tělo nás neustále zve, abychom se vrátili domů, píše ve své knize Body Sense (Smysl těla) americký profesor psychologie Alan Fogel. Podle něj je v našich silách naučit se tomuhle volání naslouchat.

Chce to ovšem především klid, v každodenním shonu a ruchu se to podaří asi jen velmi obtížně.