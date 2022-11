Špatný stav dásní může způsobit řadu nemocí, ztráta zubů je jen začátek

Zubní plak je film, tvořící se na zubech a na okrajích dásní. Je živnou půdou pro bakterie, které produkují kyseliny, ničící zubní sklovinu a také způsobující onemocnění dásní.

Nejčasnější stadia onemocnění dásní jsou reverzibilní, dají se vyléčit. Ale pokud se neléčí, mohou přejít do chronické destruktivní formy, která může vést až ke ztrátě zubů. Rostoucí množství důkazů přitom ukazuje, že zdaleka nejde jen o stomatologický problém, ale že nemocné dásně mohou zvýšit pravděpodobnost vzniku dalších závažných chorob. Které to jsou?

Spojitost s Alzheimerovou chorobou

Několik velkých studií a metaanalýz se shoduje na tom, že středně těžké nebo závažné onemocnění dásní je významně spojeno s demencí. Například studie z roku 2017 ukázala, že pokud někdo trpí chronickým onemocněním dásní po dobu 10 let nebo déle, je u něj zvýšeno riziko vzniku Alzheimerovy choroby až o 70 procent.

Výzkum také ukázal souvislost mezi onemocněním dásní a šestinásobným poklesem kognitivních schopností. Původně se předpokládalo, že za vším stojí bakterie. Porphyromonas gingivalis, mikroorganismus běžně se vyskytující při chronickém onemocnění dásní, byl nalezen v mozcích lidí, kteří trpěli v době smrti Alzheimerovou chorobou.

Byly však identifikovány také toxické enzymy této bakterie, o kterých se předpokládá, že svým působením prodlužují zánět. Péče o zdraví ústní dutiny tak může být jedním ze způsobů, jak snížit riziko vzniku Alzheimerovy choroby.





Pozor na srdce a cukrovku

S onemocněním dásní je také dlouhodobě spojován vznik kardiovaskulárních nemocí. Tato souvislost je uznávána dokonce i poté, co vědci upravili některá kritéria a hodnocení.

Nedávný výzkum také ukázal, že systémový zánět způsobený chronickým onemocněním dásní přispívá ke vzniku aterosklerózy. Pomocí molekulárně genetických testů byly potvrzeny patogeny, související s parodontózou, v aterosklerotických plátech ve stěnách tepen.

Onemocnění dásní je také známou komplikací diabetu 2. typu a naopak: chronické onemocnění dásní zvyšuje riziko vzniku cukrovky 2. typu. Procesy, které spojují tyto dvě choroby, jsou předmětem mnoha výzkumů. Několik klinických studií například ukázalo, že intenzivní čištění zubů může zlepšit kontrolu hladiny cukru v krvi u diabetických pacientů, což potvrzuje vazbu mezi těmito dvěma nemocemi.

Stoupá zřejmě i riziko rakoviny

Onemocnění dásní je také dáváno dohromady s větším rizikem vzniku mnoha typů rakoviny. Například u pacientů, kteří uvedli, že mají v anamnéze onemocnění dásní, bylo prokázáno až o 43 procent vyšší riziko rakoviny jícnu a o 52 procent vyšší riziko rakoviny žaludku. Jiná studie také uvádí, že lidé s chronickým onemocněním dásní měli až o 20 procent vyšší riziko vzniku jakéhokoliv typu rakoviny a u rakoviny slinivky břišní šlo dokonce o 54 procent.

Není zcela jasné, proč tento vztah existuje, ale někteří odborníci se domnívají, že to má co do činění se zánětem, který se vyskytuje jak při onemocnění dásní, tak i u onkologických onemocnění. Zánět narušuje prostředí, které buňky potřebují ke správnému fungování a je faktorem progrese jak u zánětu dásní, tak i u růstu nádoru.

Jak předcházet onemocnění dásní?

Onemocnění dásní lze předcházet a v počátečních stádiích je léčitelné. Zatímco některé rizikové faktory pro vznik onemocnění dásní nelze změnit, například genetické predispozice, určité možnosti pro snížení nebezpečí zde stále jsou.

Jde například o zdravý životní styl, kdy se doporučuje omezit konzumaci cukru, vyhýbat se tabáku a alkoholu a snížit míru stresu. Je také dobré vědět, že některé léky – například na hypertenzi nebo některá antidepresiva – mohou snížit produkci slin, což se negativně podepisuje na zdravotním stavu ústní dutiny.

Pacienti, kteří užívají tyto léky, by měli používat speciální prostředky ke zvýšení produkce slin a věnovat očistě zubů mimořádnou pozornost. I pro zdravé osoby je důležité čištění zubů dvakrát denně včetně mezizubních prostor. Je také vhodné nezapomínat na pravidelné absolvování profesionální zubní hygieny a nezanedbávat preventivní kontroly u zubaře.