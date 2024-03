Tečka se změnila na EZKartu. Eviduje nová očkování, papírový průkaz však nenahradí

Očkování se má zobrazit hned po aplikaci

První zásadní funkcí EZKarty je Očkovací průkazka občana. „Očkovací průkazka umožní mít v mobilu nejen svá očkování a jejich detaily, ale i očkování svých nezletilých dětí, mladistvých a dalších osob, kterým dají důvěru-mandát. Samotné očkování se v EZKartě zobrazí okamžitě po tom, co bude zadáno do systému ze strany očkujícího lékaře, což jsou standardně minuty po jeho aplikaci. Tyto údaje budou občané dle potřeby moci sdílet i se svým praktickým lékařem,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Údaje před rokem 2023 se dodávat nebudou

Na mobilu se zobrazují očkování, která člověk dostal od 1. ledna 2023. Že by se někdy v aplikaci objevila i očkování staršího data, ministerstvo neplánuje. Hrozilo by totiž, že údaje nebudou pravdivé.

„Je to extrémně sofistikovaný nástroj ve smyslu bezpečnosti. Bezpečnost informací je na prvním místě. Proto je to provázané s ÚZIS a s registry a proto není dobrý nápad otevírat to jakémukoliv zpětnému dopisování. Není to jen o administraci, ale je to právě o bezpečnosti dat," vysvětlil ministr.





„Zpětné dopisování znamená dramatické zvýšení rizika toho, že se tam mohou objevit nesprávné údaje. Musíme mít vždy na prvním místě na zřeteli, aby informace byly správné, bezpečné a garantované. A garantované jsou proto, že se tam dostávají přímo z centrálních registrů, validují se atd.,“ dodal Válek.

Postupně má ubýt papírování

Velkým benefitem EZKarty a digitalizace zdravotnictví celkově by mělo být postupné odbourávání papírování, které lékaře nadměrně zatěžuje. „Máme vypozorováno, že minimálně třetinu pracovní doby strávíme administrativou. Neustále se hovoří o nedostatku praktických lékařů nebo lékařů vůbec, takže se dá říct, že pokud by ta administrativa odpadla, tak by bylo o třetinu víc lékařů. My jsme navíc studovali medicínu a tu chceme dělat, nikoliv papírování. Každý počin, který nám administrativu sníží, nám obrovsky pomůže,“ řekl na tiskové konferenci praktický lékař pro dospělé a člen výboru společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Cyril Mucha.

Poznamenal také, že nyní žádný oficiální očkovací průkaz pro dospělé mimo toho mezinárodního neexistuje, takže i toto bude plusem aplikace. Najednou bude existovat místo, kde budou očkování zaznamenaná.

Aby pediatři nemuseli jen potvrzovat

Nejvíce využívaná a nejobsáhlejší bude v nejbližší době aplikace u nejmenších dětí, protože ty chodí na povinná očkování. Pediatři nyní zapisují očkování jak do papírové zdravotnické dokumentace, tak do papírového očkovacího průkazu, který mají rodiče k dispozici. A od loňska také do registru, odkud se údaje stahují i do aplikace.

„To, co nás aktuálně nejvíc zatěžuje, je potvrzování, že dítě je řádně očkované. Pro splnění toho tzv. řádného očkování, což my nazýváme zezelenání Tečky, jak jsme znali z doby covidové, to znamená definice určitého počtu dávek v určitém věku. Údaj o řádném očkování je možné průběžně zadávat. Bude se plnit u nově zadávaných očkování pravděpodobně automaticky, jde o to odborně garantovat, co to znamená řádně očkované dítě. V tu chvíli by mohl odpadnout ten posudek, který vystavujeme v souladu se zákonem o ochraně o veřejném zdraví před nástupem do předškolního zařízení, případně zatím stále ještě při organizovaných pobytech,“ vysvětlila pediatrička a místopředsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR Hana Cabrnochová.

Rodiče se v očkování dětí často nevyznají

Lékaři se podle ní navíc často setkávají s tím, že rodiče nedokážou identifikovat, v rámci které vakcíny a kdy byly děti očkované proti konkrétní nemoci. „Jednotlivá očkování tam budou řazena i podle onemocnění, proti kterým je v případě konkrétního očkování dítě chráněno,“ dodala.

Neznamená to ale, že by papírové průkazky skončily, budou se nadále vydávat. EZKarta je podle odborníků, kteří se na jejím vývoji podíleli, další možností, alternativou, jak mít údaje všechny u sebe na jednom místě.

Pokud byl pacient na očkování během loňského roku a údaj v aplikaci nemá, měl by se obrátit na svého lékaře, aby údaj do systému doplnil.





Údaje i o dětech a blízkých

Aplikace zobrazí údaje nejen o dotyčném pacientovi, ale v případě rodičů se do ní propíšou i informace o jejich dětech mladších 18 let. To se bude dít automaticky. Kromě toho si každý může přidat další blízké osoby, kterým udělí tzv. mandát.

Následně je možné údaje o provedených očkováních také sdílet. Buď je stáhnout jako PDF soubor, nebo je sdílet s lékařem prostřednictvím vygenerovaného kódu. Většina ordinací však zatím nemá synchronizovaný systém, kde by si lékař mohl informace zobrazit. Ke sdílení je nicméně vždy potřeba povolení pacienta, neděje se tak automaticky.

Co dalšího je v plánu?

Očkovací průkazka není poslední funkcí EZKarty. V budoucnu by měl přibýt například Rozcestník ministerstva zdravotnictví, tedy jakýsi seznam aktualizovaných webových odkazů, ale především mapa poskytovatelů zdravotních služeb včetně například otevírací doby, nebo výpisy informací z centrálních resortních systémů, zejména Národního zdravotnického informačního systému NZIS.

Pro více informací o aplikaci EZKarta a jejím používáním vznikly webové stránky NZIP – Národní zdravotnický informační portál. A oprášena byla také covidová linka 1221, na které operátoři poradí při problémech s instalací nebo s některými funkcemi aplikace.