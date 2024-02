Tři sportovní kočárky nejsou pro děti bezpečné, ukázal spotřebitelský test

Spotřebitelská organizace dTest publikuje testy kočárků pravidelně – tentokrát se zaměřila na sportovní modely. U těch hodnotila snadnost jízdy, odolnost, přítomnost nežádoucích látek a samozřejmě bezpečnost. Právě v kategorii bezpečnosti tři kočárky propadly a jeden neobstál ani v chemické analýze.

Sportovní kočárky by měly být stabilní, ergonomické a snadno ovladatelné, aby se s nimi dalo pohodlně zatáčet a jinak manévrovat třeba i na nerovném povrchu. Samozřejmostí by mělo být i to, že při používání kočárku nehrozí přiskřípnutí dětských prstíků, vykousnutí části kočárku nebo zamotání se do šňůrek a sítěk. Na výrobky, se kterými přicházejí do styku děti, máme vysoké nároky z hlediska bezpečnosti a přítomnosti chemických látek. Právě bezpečnost a přítomnost nežádoucích látek v použitých materiálech bývají v testech kočárků problematické. S celkovým hodnocením zahýbaly i tentokrát, vysvětluje šéfredaktorka časopisu dTest Hana Hoffmannová v tiskové zprávě.

Pokud jde o bezpečnost, špatně dopadly kočárky ABC Design Avus, Thule Shine a MoMi Estelle – posledně jmenovaný navíc propadl i v chemické analýze. Neplatí přitom, že čím dražší kočárek, tím lepší koupě. Zatímco model MoMi Estelle stojí ani ne tři tisíce korun, výrobek značky Thule skoro šestnáct tisíc.





Ne snad, že by se s kočárky jezdilo špatně. Všech třináct testovaných modelů si v praktických zkouškách odneslo hodnocení „dobře“, nebo „velmi dobře“. V městském terénu se osvědčily, potíž byla jen s čištěním. Uvážíme-li, že děti v kočárcích často konzumují různé dobrůtky a nápoje, mělo by být čištění pohodlné a jednoduché, míní Hana Hoffmannová z dTestu. Jenže podle ní není. U žádného z testovaných modelů se potahy nedají prát v pračce, obtížné je i jejich pouhé sundávání a opětovné nasazení.

S rizikovou chemií každý druhý

Mnohem hůře si kočárky vedly v chemické analýze. Ze všech výrobků byly z materiálů, které byly v dosahu dítěte, a také z rukojetí, odeslány vzorky do laboratoře, která prověřila přítomnost nežádoucích látek. Jmenovitě v dTestu pátrali po polycyklických aromatických uhlovodících, ftalátech, zpomalovačích hoření a chlorovaných parafínech. Více než polovina kočárků se obešla bez sledované rizikové chemie, tři kočárky – Graco Breaze Lite 2, Leclerc Influencer a Thule Shine – získaly jen uspokojivé hodnocení, protože v jejich rukojetích byly potenciálně rizikové chemikálie nalezeny.

Nejhůře dopadl v kategorii nežádoucí látky model MoMi Estelle. Laboratoř v něm nalezla hned několik různých druhů potenciálně rizikových chemikálií, v některých případech v poměrně vysokém množství. V prostorách pro dítě šlo o ftalát DEHP, který je podezříván z negativního vlivu na lidské zdraví, zejména na snižování plodnosti. DEHP objevila laboratoř i v rukojeti tohoto kočárku, v níž byla naměřena přítomnost i dalších látek ze skupiny ftalátů a také chlorované parafíny, u nichž existuje podezření na negativní vliv na játra, ledviny nebo štítnou žlázu.





Výrobci kočárků by měli respektovat přísné požadavky vycházející z normy ČSN EN 1888–1. Oproti loňskému testu golfových kočárků, kdy všechny modely, s výjimkou čtyř, v bezpečnosti propadly, jsou aktuální výsledky mnohem lepší. Deset ze 13 otestovaných kočárků bez výhrad splnilo všechny požadavky, které na ně norma klade. Tři modely ale odešly s nedostatečnou, shrnula výsledky Hana Hoffmannová.

Jmenovitě jde o kočárek ABC Design Avus, u kterého se při zkoušce zádržného systému zcela oddělila mezinožní páska. Thule Shine neobstál ve zkoušce pevnosti rukojeti, protože jedna její strana praskla. V síťce tohoto modelu se navíc vyskytují otvory, v nichž by mohly uvíznout dětské prsty. U modelu MoMi Estelle se při zkouškách zádržného systému od opěradla oddělil ramenní popruh, který se navíc stejně jako bederní pás přetrhl.

Došlo i k porušení konstrukce – při jízdě po pohyblivém pásu s nerovným povrchem se po zhruba 38 a půl tisících cyklech otočení pásu zcela oddělilo přední kolo a zlomila se tyč pod sedadlem. Aby ale výrobek vyhověl normě, potřebuje bez problémů absolvovat celkem 72 tisíc cyklů otočení pásu. Kompletní test dětských sportovních kočárků je k dispozici na webových stránkách dTestu.