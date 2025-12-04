Prohlídky a testy u praktiků budou od ledna důkladnější, říká jejich šéf

Česko má už v současnosti poměrně unikátní systém preventivních prohlídek – každé dva roky hrazené z veřejného pojištění. „To je rozhodně něco, co stojí za zachování. Na druhou stranu vyhláška, která určuje jejich náplň, se přežila, neodpovídá současnému vědeckému poznání a tomu, co se v ordinacích děje,“ popsal předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka v podcastu 120 na 80.
Podcast si můžete poslechnout zde:
A další věc je, že plno nemocí a potíží, které dřív řešili senioři, už dnes trápí i lidi ve středním věku. „Běžně už zachytáváme pacienty s poruchou metabolismu tuků ve věku kolem dvaceti let. Často vidíme i diabetika, u kterého se nemoc objeví už před třicátým rokem věku, což ještě před patnácti, dvaceti lety bylo spíš výjimkou,“ popsal lékař.
A co tedy můžeme od ledna konkrétně čekat? Zůstane dvouletý interval prohlídek, obsah ale bude detailnější. Dříve a častěji budou lékaři například zjišťovat hladinu cukru a tuků v krvi. Díky tomu včas zachytí poruchy metabolismu cukru a tuků, což jsou onemocnění, která následně mohou vést ke kardiovaskulárním chorobám nebo k chronickému onemocnění ledvin. Přibude vyšetření lipoproteinu A, jehož vysoká hladina je rovněž spojena s vyšším rizikem kardiovaskulárních onemocnění, a NT-proBNP, který se používá k diagnostice srdečního selhání.
„Pacientům budeme krev nabírat častěji a změní se to, co se následně v tom odebraném vzorku bude vyšetřovat. To pacient vlastně nepocítí. Ale všimne si, že se mu třeba dělá častěji EKG,“ dodal Šonka.
Důkladnější bude také rozhovor s lékařem, který se bude detailněji pídit po příznacích duševních onemocnění, bude víc zkoumat rodinnou anamnézu a bude se ptát i na to, zda pacient absolvoval doporučené screeningy onkologických onemocnění.
Proč praktici nemohou také vydávat léky a jak se dívají na očkování v lékárnách? I o tom mluvil Petr Šonka v podcastu 120 na 80.