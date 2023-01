Skořice v Kauflandu byla falšovaná. Už dvakrát

Už loni Státní zemědělská a potravinářská inspekce začala s testováním skořice privátní značky Kaufland. Trvalo celých devět měsíců, než se díky sofistikovaným metodám dobrala konečného výsledku. A ten Kauflandu do karet nehraje.

Ověřit pravost skořice v Česku neumíme

12. dubna loňského roku odebrala SZPI v prodejně Kaufland v Mariánských Lázních vzorek koření Skořice mletá privátní značky řetězce K-Classic, šarže 07.03.2022. O pár dní později, 30. května, si přišla pro další šarži stejného produktu – 29.04.2022, avšak do obchodu Kaufland v Plzni.

Oba vzorky putovaly do laboratoře SZPI, kde se zjistilo, že jsou senzoricky nevyhovující. Potravina neobsahovala pouze čistou mletou skořici, přičemž jako nevyhovující parametry byly uvedeny vůně, chuť a autenticita skořice.

Falšované skořice K-Classic Skořice mletá 30 g, šarže: 07.03.2022

K-Classic Skořice mletá 30 g, šarže: 29.04.2022

„Ale vzhledem ke skutečnosti, že výrobce předmětné potraviny je z Polska, nešlo výsledek vyhodnotit na základě vyhlášky 398/2016 Sb. (o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici). Proto se zjišťovalo, zda existuje metoda k ověření pravosti skořice,“ začíná Marek Bartík, referent mediální komunikace SZPI, vysvětlovat, proč hodnocení skořice trvalo devět měsíců.

Jak vypadala falšovaná skořice v Kauflandu





A vyšlo najevo, že analýza tohoto typu se provádí akreditovanou metodou (1H-NMR spektrální fingerprinting) až v laboratoři EUANNA Eurofins Analytics France (Nantes), která disponuje databází pro autentickou skořici. V rámci tamního vyhodnocení bylo následně konstatováno, že vzorky nejsou v souladu s databází pro autentickou skořici.

Čím byla skořice nastavena?

Na začátku devatenáctého století se falšovala mouka sádrou nebo křídou, pepř se mísil s popelem z rašeliny a skořice rozemletými krabicemi na doutníky. Čím byla nastavena skořice, kterou čeští inspektoři poslali na hodnocení do svých laboratoří a do Francie, se ale nedozvíme. Pro vlastní závěr, tedy, že je potravina falšovaná, to vlastně není podstatné.

„1H-NMR spektrální fingerprinting je unikátní metoda, která funguje na principu porovnání analyzovaného vzorku s databází pro autentickou skořici a která neslouží ke stanovení konkrétních typů z široké škály možných příměsí,“ doplnil Marek Bartík.

Napadlo by vás, že se skořice může falšovat? Ne, je to pro mě velké překvapení Moc mě to nepřekvapuje Nepřekvapuje Zobraz výsledek

Máte skořici doma? Můžete ji vrátit do obchodu

Výše uvedené šarže skořice v prodeji sice už nejsou řadu měsíců, ale doma je mít stále můžete, neboť datum její minimální trvanlivosti je březen/duben 2024. „V obou případech jsme výrobky stáhli z prodeje bezprostředně poté, co jsme byli seznámeni s nevyhovujícími výsledky analýz. Oba případy byly řešeny s dodavatelem a po dohodě s ním byla celá tato zásoba zlikvidována,“ uvedla tisková mluvčí Kauflandu, Renata Maierl.

Podle informací, které máme přímo od tiskové mluvčí řetězce, lze dotčené šarže stále vrátit v jakémkoliv Kauflandu.