Změny v pohotovostech: Kde všude je zavřeli a kde naopak otevřeli nové

Hana Válková
Dnes
Pacienti v čekárně
Autor: Shutterstock
Od ledna zajišťují organizaci lékařských a lékárenských pohotovostí zdravotní pojišťovny, a tak v síti nastaly změny. Přinášíme úplný výčet míst, kde pohotovosti zavřely. Ale také těch, kde vznikly nové.

Informace o konkrétních změnách v pohotovostní službě oproti loňsku redakci Vitalia.cz na dotaz sdělila Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) včetně vysvětlení, proč k nim došlo.

Co se dozvíte v článku
  1. Zavřené pohotovosti
  2. Nové pohotovosti
  3. Proč změny nastávají
  4. Vznikla síť páteřních pohotovostí

Kde pohotovosti zavřely? A kde podle VZP naopak vznikly nové?

Zavřené pohotovosti

  • Jihočeský kraj - Vodňany, Blatná, Dačice, Třeboň, Milevsko
  • Karlovarský kraj – Ostrov
  • Ústecký kraj - Varnsdorf
  • Liberecký kraj - Semily
  • Jihomoravský kraj – Tišnov, Hustopeče
  • Zlínský kraj – Uherský Brod, Rožnov pod Radhoštěm

Nové pohotovosti

  • Praha - Všeobecná fakultní nemocnice (nově má pohotovost pro dospělé)
  • Středočeský kraj – Čáslav
  • Plzeňský kraj – Klatovy
  • Jihomoravský kraj - brněnská Nemocnice U milosrdných bratří

Proč změny nastávají

Změny v pohotovostech souvisí s tím, že od letoška jejich službu neorganizují kraje nebo pražský magistrát, jak tomu bylo dosud, ale výhradně zdravotní pojišťovny. Ty si musely rychle během podzimu služby nasmlouvat a budou je také hradit. Jen VZP odhaduje náklady na tuto formu péče pro letošní rok na 400 milionů korun.

Uvedené pohotovosti podle VZP zavřely z několika příčin. Některé protože nebyly plně vytížené, jinde se nepodařilo sehnat lékaře, kteří by sloužili mimo běžné ordinační hodiny. Nebo byla pohotovost otevřena jen po omezené dny v měsíci a obyvatelé preferovali větší zařízení v dojezdové vzdálenosti, popisuje další příčinu mluvčí VZP Viktorie Plívová

Vznikla síť páteřních pohotovostí

Podle pojišťovny za zavíráním není financování zdravotní péče. V případech, kdy byla splněna podmínka ošetření alespoň tří pacientů VZP za ordinační dobu (tuto podmínku respektovali i další ZP, pozn. red.), pojišťovny zařízením nabídly bonusovou platbu ve výši dvou milionů korun ročně (respektive 1 200 Kč za jednu hodinu pohotovosti) nad rámec úhrad vykázané péče, doplňuje Viktorie Plívová. Doplňuje, že to jsou shodné podmínky, jaké mají v úhradách urgentní příjmy nemocnic.

S pohotovostmi, na kterých bylo ošetřeno méně pacientů než udává výše popsaný limit, pojišťovna podle mluvčí jednala o případném prodloužení smlouvy s tím, že uhradí poskytnutou péči, ale nevyplatí výše popsaný dvoumilionový bonus.

VZP také dodává, že žádná ze zavřených pohotovostí nepatří k tzv. páteřním. Tedy těm, které přiléhají k nemocničním urgentním příjmům nebo dětským oddělením. Právě zajištění páteřních pohotovostí zdravotním pojišťovnám ukládá novela zákona o zdravotních službách, účinná od 1. ledna 2026. Již dříve ze strany náměstka VZP Jana Bodnára zaznělo, že pokud by se pojišťovny držely jen tohoto kritéria a dál nejednaly, zavřelo by v celé ČR na pět desítek míst, které ještě loni pohotovostní lékařskou službu nabízely.

Zavření pohotovosti pro pacienty znamená, že pokud potřebují za péčí po své ose mimo ordinační hodiny, musí jet zpravidla dále. V případě, kdy je jim hodně zle, pak nezbývá nic jiného, než si zavolat záchranu, která pacienta přepraví na nejbližší nemocniční urgent. Ty na rozdíl od pohotovostí fungují v nepřetržitém režimu.

Někde se neuzavřením nové smlouvy mezi zdravotnickým zařízením a pojišťovnami nic nemění. VZP na seznam uzavřených pohotovostí zařadilo i města, kde pacient fakticky žádnou změnu v pohotovostech nezaznamená. Jde o Prahu 4 a 8 nebo Most. Že tam zůstávají pohotovosti beze změny, Vitalia.cz potvrdily Krajský úřad Ústeckého kraje, pražský magistrát i úřady městských částí. 

Autor článku

Témata:

