Oblíbený sed do W škodí kloubům, raději ho dítě rychle odnaučte

Zajděte do kterékoliv herničky a minimálně polovinu dětí takto najdete. Budou sedět na zemi se zadečkem mezi patami, kolena stočená k sobě a chodidla vytočená ven. Nohama vlastně kopírují tvar písmene W.

Vy byste se do téhle pozice nejspíš ani nedostali, ale dětem velmi často vyhovuje. Jenže je to špatně, fyzioterapeuti před tímhle způsobem sezení důrazně varují. Značí slabé bříško, ale především může mít vliv třeba i na chůzi a stabilitu. Děti, které takto často sedávají a nestřídají tento způsob sezení s jinými, mívají později nohy do X a také vpadlé kotníky. A zadělávají si třeba na budoucí potíže se zády.