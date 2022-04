Již koncem minulého týdne oznámila řada českých řetězců, že stahuje z prodeje některé šarže některých produktů z portfolia Ferrero. Nejaktuálnější informace však hovoří o tom, že společnost Ferrero pozastavuje provoz ve svém závodě v Arlonu v Belgii, neboť jí 8. dubna 2022 belgický úřad pro bezpečnost potravin odebral povolení k výrobě.

EFSA spolu s ECDC totiž tento závod, resp. jeho čokoládové výrobky, vyhodnotili jako zdroj propuknutí salmonely v několika zemích. Odborníci z těchto úřadů uvedli, že je zapotřebí dalších šetření k identifikaci hlavní příčiny, času a možných faktorů stojících za kontaminací. Dodali také, že některé související případy nákaz salmonelou nemusí být odhaleny.

Salmonelóza Jedná se o alimentární onemocnění, ke kterému nejčastěji dochází požitím infikované potraviny. Projevuje jako akutní gastroenteritida nebo enterokolitida z potravin, má inkubační dobu 12 hodin až 5 dnů, nejčastěji 24–48 hodin. Charakteristické jsou průjmy s velkou frekvencí stolic, ale bez přítomnosti krve. Někdy se objevuje i zvracení, téměř vždy je přítomna horečka. U malých dětí, starších a oslabených osob hrozí salmonelová sepse, která může být smrtelná.

150 potvrzených případů hlavně v zemích Evropské unie

Do pátku minulého týdne bylo nahlášeno sto padesát potvrzených a pravděpodobných případů nákaz monofázickou bakterií Salmonella Typhimurium v osmi zemích EU (Belgie, Francie, Německo, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Švédsko) a ve Spojeném království – přičemž k prvnímu případu došlo dne 21. prosince 2021 ve Spojeném království. Infekce se vyskytly hlavně u dětí do deseti let.

S okamžitou platností se stahují z českého a slovenského trhu konkrétní výrobky z řady Kinder, viz box níže.

Výrobky z belgické továrny, kterých se stažení týká: Kinder Mini Eggs 100 g Hazelnut

Kinder Mini Eggs 250 g Mix

Kinder Maxi Surprise 100 g

Kinder Schokobons White 200 g

Kinder Schokobons 300 g

Kinder Schokobons 125 g

Kinder Schokobons 200 g

Kinder Schokobons 46 g

Kinder Happy Moments 242 g

Kinder Happy Moments Mix 162 g

Kinder Happy Moments 133 g / Adventní Kalendář

Kinder Happy Moments Mix 191g

Kinder Mix 132 g / Barevný Mix

Kinder Mix 193 g

Kinder Mix 198 g / Kyblík

Na všechny ostatní výrobky z portfolia Ferrero, včetně ostatních produktů značky Kinder, tedy i Kinder Surprise 20 g, které nebyly vyrobeny v Belgii, se toto stažení nevztahuje.





Pokud máte dané výrobky Kinder doma, nekonzumujte je

Zákazníkům, kteří si zakoupili tyto výrobky, je doporučeno, aby je nekonzumovali, ale místo toho si produkty ponechali a kontaktovali tým péče o zákazníky na ferrero@comdataczech.cz nebo na telefonním čísle 800 222 561.