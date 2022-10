Spirulinu jedí i kosmonauti. Výzkumy ukazují, že snižuje hladinu cukru i cholesterolu

Jde o typ sinic, který prospívá ve sladké i slané vodě. I když se dnes pěstuje po celém světě, přirozeně se vyskytuje v Africe, Americe a v Asii. Drobné modrozelené řasy jsou plné živin, proto se považují za superpotravinu.

Využívají se často při dietách, doporučují se také vegetariánům nebo veganům, protože poskytují dostatečné množství kvalitních bílkovin. Spirulina je dostupná ve formě prášku nebo tablet a má mírně nahořklou příchuť, což lze u prášku vyřešit přidáním do smoothie nebo jiných nápojů či pokrmů.

Výhody spiruliny oceňovali už Aztékové a další mezoamerické kultury až do 16. století. Aztékové spirulině říkali tecuitlatl a kromě jiného ji používali k léčbě různých nemocí.

Legendy říkají, že poslové jejich říše používali řasy k udržení vytrvalosti na svých dlouhých cestách. Jejich sklizeň z jezera Texcoco v Mexiku a následný prodej popsal už jeden z vojáků známého španělského conquistadora Hernána Cortése.

V tomto jezeře spirulinu našli francouzští vědci v 60. letech 20. století, kteří tím byli překvapeni, protože od 16. století nebyla doložena žádná zmínka o jejím použití tamními obyvateli jako součásti jejich běžné stravy, pravděpodobně kvůli vypouštění okolních jezer kvůli zemědělství a rozvoji měst.

V roce 1940 francouzský botanik Pierre Dangeard zmiňuje, že kmen Kanembu sklízí z Čadského jezera řasy, které používá k přípravě jídla a dále je prodává na trzích. V dalších desetiletích zkoumají experti spirulinu blíže a v 70. letech 20. století je doporučena ke komerčnímu pěstování.

Novou popularitu získala díky NASA, která ji zařadila na seznam rostlin, které by mohly být pěstovány ve vesmíru pro potřeby astronautů. Není divu, protože jedna polévková lžíce sušeného prášku ze spiruliny (cca 7 gramů) obsahuje:

• 20,3 kalorií

• 4,02 gramu bílkovin

• 1,67 gramu sacharidů

• 0,54 gramu tuku včetně omega-3 a omega-6 mastných kyselin

• 8,4 miligramu vápníku

• 2 miligramy železa

• 13,6 miligramu hořčíku

• 8,26 miligramu fosforu

• 95,2 miligramu draslíku

• 73,5 miligramu sodíku

• 0,7 mg vitamínu C

Má v sobě také thiamin, riboflavin, niacin, kyselinu listovou, vitamíny A, B 6 a K. Kvalita bílkovin ve spirulině se považuje za vynikající, dokonce srovnatelnou například s vejci. Poskytuje všechny potřebné esenciální aminokyseliny. Co se týká vitamínu B 12 , spirulina obsahuje typ, který je pro lidské tělo prakticky nevyužitelný.

Obsahuje i řadu antioxidantů včetně fykocyaninu, modrozeleného pigmentu, který může pomoci v boji s volnými radikály a chránit tělo před poškozením buněk. Volné radikály se tvoří v těle v důsledku přirozených procesů a vystavení škodlivým látkám, jako je alkohol, tabák a některé potraviny. Mohou způsobit poškození tkání, přispívat k chronickým zánětům a možná i ke vzniku některých druhů rakoviny.

O spirulině se tak hovoří jako o superpotravině, což je ale termín, který se podle části odborníků na výživu přeceňuje. Případně lidé přeceňují samotné superpotraviny. Rozhodně to není tak, že člověk, který žije nezdravě, má ve stravě nadmíru živočišných tuků, přejídá se a moc se nehýbe, zlepší svoje zdraví tím, že si občas dopřeje nějakou superpotravinu, upozorňuje například dietoložka Karolína Hlavatá, odborná garantka iniciativy Vím, co jím.

Z vědeckých výzkumů vyplývá, že konzumace spiruliny by mohla pomoci snížit index tělesné hmotnosti (BMI), množství tělesného tuku, obvod pasu i hladinu krevních lipidů. Jedním z možných důvodů je fakt, že složky ve spirulině zabraňují tenkému střevu absorbovat větší množství tuku.

K definitivnímu potvrzení těchto domněnek by však bylo třeba dalších výzkumů. Studie na zvířatech naznačují, že spirulina může podporovat zdraví střev a předcházet v tomto směru obtížím spojeným s věkem, například zachováním vyváženého střevního mikrobiomu během procesu stárnutí. Na druhou stranu neobsahuje mnoho vlákniny, takže je dobré ji kombinovat s jinými potravinami s vyšším obsahem vlákniny.

Užívání extraktu z těchto řas může pomoci snížit hladinu LDL („špatného“) cholesterolu i celkového cholesterolu a naopak zvýšit množství HDL („dobrého“) cholesterolu, což snižuje riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Výzkumníci během studie v roce 2013 zjistili, že užívání 1 gramu spiruliny denně vede ke snížení celkového cholesterolu už po 3 měsících.

Tato superpotravina může pomoci udržet stabilní hladinu cukru v krvi, konzumace spiruliny má také potenciál udržet nízkou hladinu glukózy nalačno. Při výzkumu u zvířat se potvrdilo, že kromě toho zlepšuje i hodnoty jaterních enzymů. Prvotní výsledky studií rovněž naznačují, že složky spiruliny by mohly hrát podpůrnou roli při léčbě diabetu 1. typu.

Tyto výjimečné řasy mají spoustu dalších a neustále zkoumaných potenciálních zdravotních benefitů. Při nákupu spiruliny je však třeba zaměřit se na to, aby pocházela z důvěryhodných zdrojů, protože existuje riziko kontaminace bakteriemi nebo toxiny.

Je také třeba nepřekračovat dávku uvedenou na etiketě výrobku a v případě pochybností se poradit s lékařem nebo certifikovaným nutričním specialistou. Nadměrná konzumace spiruliny může vést k nevolnostem, průjmům, zvracení, bolesti hlavy nebo závratím.

Stejně jako všechny potraviny bohaté na bílkoviny obsahuje esenciální aminokyselinu fenylalanin, které by se měli vyhnout všichni jedinci, kteří mají fenylketonurii, vzácnou genetickou poruchu, která zabraňuje tělu metabolizovat tuto látku. Existují rovněž další skupiny lidí, které by se měly konzumaci spiruliny vyhnout.

Jde zejména o těhotné ženy, děti, osoby s autoimunitními onemocněními (spirulině je přičítán vliv na zvýšenou aktivitu imunitního systému). Každý člověk, který trvale užívá léky, by se měl poradit s lékařem, aby se ujistil, že spirulina neovlivní jejich působení a její konzumace je pro něj bezpečná.

