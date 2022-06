Letošní rané brambory jsou lepší než loni

Kvalita letošní produkce by přitom měla být v porovnání s předchozími roky o něco vyšší, neboť raným bramborám letos přálo počasí, tedy méně srážek, nižší teploty, ale poměrně dost slunečního svitu.

Letošní tuzemské rané brambory by tak měly mít nižší obsah vody, vyšší obsah vitamínů a lepší chuťové vlastnosti.

Rané brambory přitom nebudou na trhu dlouho – podle legislativy se za rané brambory považuje produkce sklizená do 30. června kalendářního roku, poté už mají být vypěstované brambory označovány jako konzumní. Od nich se rané brambory odlišují zejména tím, že nejsou určeny k dlouhodobému skladování, a tím, že se z nich snadno loupe slupka. Již dříve jsme popsali, v čem je rozdíl mezi novými a ranými bramborami.

V ČR se pěstuje na 200 druhů brambor

Nabídka brambor je v naší zemi velmi široká – pěstitelé si mohou vybírat ze zhruba 200 odrůd, z toho v případě raných brambor z přibližně 20 odrůd.





Mezi nejoblíbenější odrůdy raných brambor patří Colomba, která má plný oválný tvar. Spotřebitelé ale rozlišují brambory buď právě na rané a konzumní, nebo podle způsobu užití na varné typy salátové (A), přílohové (B) a brambory pro přípravu kaší a těst (typ C).

Vyznejte se v bramborách Dělení brambor V zásadě se brambory rozdělují na konzumní pozdní a brambory konzumní rané. Brambory konzumní pozdní U pozdních brambor rozlišujeme tzv. varné typy, každá odrůda brambor je zařazena podle svých vlastností do konkrétního varného typu. Varný typ A – salátové brambory, brambory pevné, lojovité, vhodné především pro přípravu bramborového salátu

– salátové brambory, brambory pevné, lojovité, vhodné především pro přípravu bramborového salátu Varný typ B – přílohové brambory, brambory vhodné pro širokou škálu použití – do polévek, jako příloha k masu atd.

– přílohové brambory, brambory vhodné pro širokou škálu použití – do polévek, jako příloha k masu atd. Varný typ C – pyré, brambory moučnaté, rozsýpavé, vhodné na kaši (pyré), na bramborové placky apod. Brambory konzumní rané U brambor raných se varné typy neuvádějí, zde je potřeba doporučit po zakoupení rychlou konzumaci. Rané brambory mají vyšší obsah vody, a proto se v domácích podmínkách nedají dlouho skladovat. Povinné údaje při prodeji brambor Brambory pozdní Kromě údajů o dodavateli je nutno uvádět zemi původu, konkrétní odrůdu, a především varný typ – A, B nebo C. Brambory rané Opět kromě údajů o dodavateli také země původu, odrůda, tvar hlíz a barva dužiny. Varné typy se zde nerozlišují. Brambory balené U balených brambor pak ještě vždy datum balení nebo číslo šarže.

Brambory na hubnutí i pro zdraví

Brambory představují vhodnou potravinu pro ty, kdo mají ambici snižovat svou hmotnost. Modelová porce 180 gramů vařených oloupaných brambor představuje v praxi energetický příjem 140 kcal, což je méně než stejné množství vařených těstovin (186 kcal) a mnohem méně než stejné množství rýže (248 kcal). Nejnižší energetický příjem představují brambory vařené ve slupce, energie obsažená ve 100 gramech představuje jen 66 kcal.

Brambory vařené nebo pečené ve slupce mají také nejvhodnější nutriční složení, jako je obsah draslíku (až 547 mg ve 100 gramech), železa (až 1,6 mg / 100 gramů) nebo vitamínu C (až 14mg / 100 gramů). Brambory kromě toho obsahují i vitamíny skupiny B, přičemž jedna modelová porce 180 gramů brambor obsahuje takové množství vitamínů B 1 , B 6 a kyseliny listové, které představuje šestinu doporučené denní dávky pro dospělé osoby.

Brambory samozřejmě neobsahují lepek, a proto jsou také vhodným pokrmem pro celiaky.

Soběstačnosti by pomohly další sklady na brambory

Bohužel plochy brambor v ČR stagnují, a dokonce mírně klesají. A nejen v ČR. Podle informací Zelinářské unie Čech a Moravy (ZUČM) se v letošním roce očekává pokles pěstebních ploch brambor v rámci celé EU, naproti tomu ale roste tlak na zpracování brambor do podoby hranolků. Oba tyto faktory spolu s růstem cen nákladů na zemědělskou produkci, včetně brambor, tak vyvolávají tlak na růst cen (nejen) raných brambor.

ČR je v produkci brambor soběstačná zhruba ze 75 procent, hlavním problémem je přitom nedostatek skladů s regulovatelnou atmosférou a také nízká kapacita navazujících zpracovatelských kapacit (například právě na výrobu hranolků).

Současná kapacita skladů na brambory by se přitom podle bramborářů měla zvýšit zhruba o polovinu, a v takovém případě by naši pěstitelé mohli zásobovat tuzemský trh po celý kalendářní rok. Na investice do nových skladů lze sice čerpat dotační podporu, spoluúčast pěstitelů na těchto investicích je ale minimálně 40 procent, což jsou ale peníze, které většina z nich nemá k dispozici. Situace by se mohla částečně zlepšit od příštího roku díky dotační podpoře sdružování pěstitelů do odbytových družstev, kterou bramboráři podle předsedy ZUČM Petra Hanky hodlají využít.

