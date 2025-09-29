Když čůráte krev, musíte zpozornět. U mě to byla rakovina, vzpomíná pacient po léčbě

Martinu Ketnerovi (60) bylo čtyřicet let, když se u něj objevil příznak, který nevěstí nic dobrého a jemu nakonec opravdu zcela změnil život. Tehdy pracoval jako šéfkuchař a cítil se naprosto zdráv. „Byl jsem tehdy v práci, v plném nasazení. Šel jsem na toaletu a najednou jsem zjistil, že močím krev. Vůbec jsem netušil, co si o tom mám myslet,“ vzpomíná dnes.
Co se dozvíte v článku
Zpočátku se snažil uklidnit, že půjde o krátkodobý problém. Krev zmizela, ale za pár dní se objevila znovu. „V tu chvíli jsem už cítil, že to není normální. Jenže pořád jsem nevěděl, kam to povede.“
Praktická lékařka ho poslala na urologii, kde dostal antibiotika. „Pan doktor mi říkal, že to bude dobré. Jenže nebylo. Brzy jsem dokonce začal močit sraženiny a to už jsem měl opravdu strach.“
Při pravidelném odběru krve pro transfuzní službu se ale vše změnilo. „Vymočil jsem vzorek a všichni začali běhat kolem. Doktorka mi řekla, že tohle je opravdu velký problém a že musím okamžitě vyhledat jiného odborníka.“ Pak už šlo všechno ráz na ráz.
Urolog hned začal vyplňovat papíry
Na doporučení známého zaklepal Martin na dveře zkušeného urologa. A ten neztrácel čas. „Pan docent mě vyšetřil, začal vyplňovat papíry a já se ptal, jestli něco našel. Odpověděl: No to víte, že našel. Máte nádor v močovém měchýři.“
Pro muže, který do té doby prakticky nechodil k lékařům a cítil se zdravý, to byl šok. „Do svých čtyřiceti jsem doktory skoro nepoznal. Najednou mi říkali, že musím na operaci. Bylo to jako blesk z čistého nebe,“ popisuje.
Při prvním zákroku byl sice nádor odstraněn, ale ukázalo se, že už prorůstá stěnou močového měchýře. Bylo proto nutné hledat jiné řešení. Lékaři mu navrhli tedy radikální operaci – odstranění močového měchýře a vytvoření nového z tenkého střeva.
„Nedokázal jsem si to představit. Ale lékař, který se mě ujal, byl natolik lidský a přesvědčivý, že jsem mu věřil úplně všechno. Kývnul jsem, i když jsem pořádně nechápal, co mě čeká.“
Dlouhé měsíce komplikací
Operace byla náročná a přinesla komplikace. „Střevo nesrostlo, museli mě několikrát znovu operovat. Byl jsem na jednotce intenzivní péče, nemohl jsem jíst a dostával jsem umělou výživu,“ vzpomíná Martin. Nakonec mu lékaři vytvořili střevní vývod, po půl roce odešel domů a sám si výživu aplikoval do žíly.
„Bylo to zvláštní období. Člověk, který se s tím nikdy nesetkal, najednou zjistí, že i v takové situaci může najít pozitivní věci. Strašně jsem si začal vážit obyčejných okamžiků – třeba toho, že můžu vyjít ven a projít se pod stromy. Tyhle zdánlivé maličkosti se pro mě staly obrovským zdrojem radosti.“
Po několika měsících podstoupil další zásadní zákrok – zanoření střeva. „Den před operací jsem s doktorem vtipkoval. Říkal mi, že už asi vím, co mě čeká. A měl pravdu. Po probuzení z narkózy jsem poprvé cítil, že je všechno v pořádku. Bylo mi strašně dobře. Tušil jsem, že to tentokrát klaplo.“
Deset let poté
Od poslední operace uplynulo deset let. Dnes je Martin zdráv, cítí se plný energie a svého života si váží více než kdy dřív. „Vlastně se mi nic nestalo. Jsem úplně v pohodě. A všem přeju, aby měli sami sebe rádi a nepodceňovali varovné signály,“ říká.
Trpíte záněty močových cest?
Jaké jsou nejčastější příznaky?
Rakovina močového měchýře patří mezi nejčastější onkologická onemocnění, přesto je většinou lidí stále podceňovaná. Ročně je v České republice diagnostikováno přibližně 2 300 nových případů a počet nemocných dlouhodobě stoupá. Přitom právě včasné rozpoznání prvních příznaků může zásadně ovlivnit prognózu pacienta.
Přibližně dvě třetiny karcinomů močového měchýře se vyskytují ve věku 65 let a výše, jak ale ukazuje i příběh Martina Ketnera, onemocnět však může i člověk mnohem mladší. Nejčastějším prvním příznakem rakoviny močového měchýře je přítomnost krve v moči neboli hematurie. Ta nemusí být bolestivá, a proto ji lidé často podceňují nebo připisují běžnému zánětu močových cest. Podle odborníků je to ale nebezpečná chyba.
„Krev v moči by měla být vždy důvodem k návštěvě lékaře. Včasná diagnostika je zásadní, protože čím dříve je nádor odhalen, tím je léčba méně zatěžující a šance na úplné vyléčení výrazně vyšší. Moderní metody navíc umožňují zachytit onemocnění v časných stádiích, kdy je prognóza pacientů velmi dobrá,“ vysvětluje docent Antonín Brisuda, onkourolog z Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.
Kromě krve v moči by je důležité nepodceňovat i další obtíže, jako je častější močení, pálení či bolest při močení nebo pocit nedostatečného vyprázdnění močového měchýře.
Cigarety jako největší rizikový faktor
K nejvýznamnějším rizikovým faktorům pro rozvoj nádorů močového měchýře patří kouření – podle odborných dat souvisí s více než polovinou všech případů. Další rizika představuje dlouhodobý kontakt s chemikáliemi, chronické záněty močových cest, věk, pohlaví (častěji se nemoc vyskytuje u mužů), či genetická predispozice.
Prevencí je proto především nekouřit, dostatečně pít a nepodceňovat žádné urologické obtíže.
Rakovina močového měchýře je onemocnění, které lze odhalit včas – pokud věnujeme pozornost tak přirozené věci, jako je naše močení. Ignorovat varovné signály se nevyplácí. I na to upozorňuje kampaň Čůrám zdravě, která vznikla spoluprací spolku Hlas onkologických pacientů a organizací ONKO Unie a STK pro chlapy. V ní odborníci vyzývají: všimněte si své moči, nestyďte se mluvit o problémech s močením a při jakékoliv změně neváhejte navštívit lékaře.