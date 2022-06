Kolik moči udrží močový měchýř zdravého člověka? Méně, než by se mohlo zdát

Hlavními orgány močového systému jsou ledviny neboli jakési čistírny, které filtrují z organismu odpadní látky. Ty opouštějí tělo v moči. Každý den veškerá krev, tedy mezi 5 a 6 litry, prochází ledvinami asi 300krát, což znamená, že tento párový orgán přefiltruje asi 1500 až 1800 litrů krve.

Moč pak z ledvin prochází močovodem do močového měchýře, kde se hromadí. Posléze odtéká skrze močovou trubici. Mechanismus je takový, že při vyprazdňování močového měchýře se svaly v jeho stěně stáhnou, aby vypudily moč, a současně se svaly svěrače ve spodní části uvolní, což moči umožní vytékat močovou trubicí ven.

Močová trubice je u žen o poznání kratší než u mužů (asi 3 až 5 centimetrů), takže je snazší, aby se přes ni dostaly bakterie do močového měchýře. Nejčastěji jde o mikroorganismy z konečníku. To je důvod, proč ženy trpí infekcemi močových cest mnohem častěji než muži. U starších mužů však může zvětšená prostata vyvíjet tlak na močový měchýř a močovou trubici, což ztěžuje normální močení.

Čísla mluví jasně: ženský močový měchýř udrží zhruba 0,5 litru a mužský 0,7 litru. Přestože se do něj vejde takové množství tekutiny, jen vzácně se do tohoto objemu také naplní.

Nutkání močit se dostaví tehdy, když se v měchýři nachází asi 200 až 350 mililitrů moči. Té ledviny celkově produkují okolo 1,7 litru denně u průměrného dospělého člověka při optimálním pitném režimu.

Schopnost udržet moč a močit je poměrně složitý proces, zahrnující svaly i nervy a spolupráci několika orgánů. Když je močový měchýř asi z poloviny naplněný, aktivuje nervy ve své stěně. Ty vysílají signál do mozku a dávají mu tak vědět o aktuálním stavu močového měchýře a člověk pak cítí nutkání odebrat se na toaletu.

U některých žen po porodu může dojít k dočasným problémům, které mohou snížit či zvýšit intenzitu pocitu na močení.

U kojenců nebo dětí, které nejsou ještě naučeny chodit na nočník, spouští plný močový měchýř uvolnění svěračů, které otevřou průchod do močové trubice, a měchýř se takto vyprázdní. Jak se pánevní svaly postupně vyvíjejí, rozvíjí se také vědomá kontrola nad močovým měchýřem.

S postupujícím věkem se děti naučí ignorovat tento reflex a vyčkat, dokud nemají možnost dojít si na nočník a později na toaletu. Mozek se také musí naučit regulovat produkci určitých hormonů, které se na tomto procesu podílejí.

Když člověk pociťuje potřebu močit, vyplatí se to udělat bez přílišného otálení. Pokud dochází k častému zadržování moči, může dojít k narušení pevnosti svalů močového měchýře. To posléze ztěžuje jeho úplné vyprázdnění a zvyšuje riziko infekce. Vzrůstá rovněž nebezpečí vzniku některých dalších problémů s močovým měchýřem.

Přesto existují některé stavy, které vyžadují zadržování moči, například vědomý trénink při hyperaktivním močovém měchýři a jiných obtížích.

Signály k odchodu na toaletu se mohou lišit, záleží na věku, pohlaví, zdravotním stavu a dokonce i denní době. V noci se totiž jejich intenzita snižuje, aby bylo možné odpočívat bez rušení spánku.

Jestliže lidé nemohou dobrovolně zadržet moč a ta uniká z močového měchýře, jde o močovou inkontinenci. K tomu dochází, pokud sval svěrače přestane fungovat správně a již nemůže udržet moč v močovém měchýři.

Mezi možné příčiny patří velmi slabé svaly pánevního dna nebo paralýza (problémy s funkcí nervů) v pánevní oblasti. Někdy se svaly močového měchýře stahují bez spouštěče, kterým je významné množství moči. Tato nedobrovolná kontrakce může způsobit náhlé, intenzivní nutkání močit a patří k symptomům hyperaktivního močového měchýře. Ten může mít podle odborníků řadu příčin, od infekce močových cest přes cukrovku až po hormonální změny související s menopauzou u žen. K léčbě se používají léky, dietní opatření i cviky, zaměřené na posílení svalů pánevního dna.

Zdroje:

Live Science: How Much Urine Can a Healthy Bladder Hold?

InformedHealth.org – NCBI Bookshelf: How does the urinary system work?

National Institutes of Health: How your body senses the urge to urinate

Mayo Clinic: Overactive bladder – Symptoms and causes

Healthline.com: Holding Your Pee: Is It Safe?