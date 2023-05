Těhotná bez příznaků? Je to možné, stejně jako kovová pachuť v ústech a jiné nezvyklé projevy

Zajímá vás, zda byste mohla být těhotná? Jedinou cestou, jak to bez pochybností zjistit, je těhotenský test. Ale ještě před vynecháním menstruace může mít žena určité podezření nebo naději, že je těhotná.

Existují totiž rané příznaky těhotenství, které by mohly poukazovat na tuto možnost. Ty však mohou být hodně odlišné od těhotenství k těhotenství, a dokonce i jedna žena může pociťovat zcela jiné symptomy v dalším těhotenství, než jaké měla v tom prvním.

První příznaky těhotenství

Mnoho žen zajímá, kdy je možné vypozorovat nejranější příznaky těhotenství. Je to skutečně různé. Některé se cítí „jinak“ a jejich tělo vykazuje symptomy těhotenství už několik dnů po početí. Jiné kromě vynechání menstruace nemají žádné příznaky, a to i týdny po pozitivním těhotenském testu. Obecně by se dalo říct, že úplně první příznaky těhotenství se mohou objevit během týdne od oplodnění, tedy zhruba týden před očekávanou menstruací. A jaké jsou klasické příznaky těhotenství, tedy ty nejběžnější?

Vynechání menstruace

Nejčastějším a nejzřejmějším příznakem těhotenství je vynechání menstruace. Známkou těhotenství však nemusí být vždy, může k němu dojít následkem stresu, nadměrné fyzické námahy, diety, hormonální nerovnováhy a dalších faktorů.

Častější močení

Ještě před vynecháním menstruace může žena pociťovat potřebu častějšího močení. Množství krve v těle se totiž zvyšuje, takže ledviny zpracovávají větší množství tekutin a tím dochází ke zvýšené tvorbě moči.

Zvýšená únava

Mnoho žen pociťuje extrémní únavu v raném těhotenství, někdy se dokonce může objevit jako těhotenský příznak v 1. týdnu po početí. Děje se to následkem vysokých hladin hormonu progesteronu. Tento stav se obvykle zlepšuje ve druhém trimestru, nicméně opět se často vrací ve třetím trimestru.

Nejen ranní nevolnosti

I když se v souvislosti s těhotenstvím nejčastěji mluví o ranních nevolnostech, mohou se objevit kdykoliv během dne nebo noci. Nevolnost patří mezi rané příznaky těhotenství, objevuje se totiž někdy už ve 2. týdnu. Ne u každé ženy je nevolnost stejně intenzivní, někdy se obejde bez zvracení a jindy je zvracení naopak extrémní.

Citlivá a oteklá prsa

Bolavá a naběhlá prsa často napodobují stav, který bývá před menstruací, jen je silnější. Dvorce okolo bradavek mohou postupně získat tmavší barvu a zvětšit se. Bolest a pnutí v prsou je dočasné, zmizí spolu s tím, jak si tělo zvykne na těhotenský hormonální kolotoč.

Méně obvyklé příznaky těhotenství

Kromě výše uvedených nejobvyklejších symptomů se za první známky těhotenství mohou považovat i další, méně časté příznaky. Ty mohou zahrnovat:

Špinění

Bývá nazýváno implantační krvácení, protože doprovází implantaci embrya do výstelky dělohy. Projevuje se jako lehké krvácení nebo nahnědlý výtok z pochvy. Dochází k němu přibližně 10 až 14 dní po početí, takže může začít v době, kdy žena očekává pravidelnou menstruaci. Může se tak domnívat, že v daném měsíci jde o lehčí formu menstruačního krvácení, a není tedy těhotná. I když se lze setkat s laickým označením implantačního krvácení jako menstruace v těhotenství, rozhodně se o menstruační krvácení v tomto případě nejedná.





Zvýšená chuť k jídlu, preferování či zavrhování potravin

Některé těhotné ženy začnou mít větší chuť k jídlu a prakticky neustále se cítí hladové, jiné začnou toužit po určitých potravinách a chuť nebo vůně jiných jim zase náhle přijde nepříjemná. Tyto pocity se mohou objevit velmi brzy po početí.

Zadržování vody

Hormonální změny na počátku těhotenství mohou způsobit, že tělo zadržuje vodu, a žena se tak může cítit podobně, jako těsně před nebo na začátku menstruace.

Líbí se vám, když nekomplikovaný porod vedou jen porodní asistentky? Ano, považuju to za správné Ne, vyžaduje to dohled lékaře Je mi to jedno Zobraz výsledek

Mezi další méně obvyklé příznaky těhotenství vlivem změny hormonálních hladin patří třeba také kovová pachuť v ústech, výkyvy nálad, ucpaný nos (pocit rýmy, lehčí krvácení) i kožní potíže, jako je akné.

Mnohé známky raného těhotenství se mohou překrývat s jinými zdravotními stavy, stejně jako s projevy běžného menstruačního cyklu. Řada z těchto projevů může také naznačovat onemocnění. Stejně tak může být žena těhotná, aniž by zažila kterýkoliv z uvedených projevů těhotenství. Jediným spolehlivým vodítkem je tak provedení těhotenského testu. Pokud proběhne v domácích podmínkách, je třeba potvrzení pozitivního výsledku těhotenského testu lékařem. Čím dříve se to stane, tím dříve může být zahájena správná prenatální péče.