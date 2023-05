Neberte si mobil na WC, vyhnete se zbytečným infekcím

Jaké bakterie jsou na površích

IKEM provedl rozbor stěrů z celkem pěti povrchů: ze špinavých rukou, mobilního telefonu, kuchyňského dřezu, klávesnice a klíčů. Následně zveřejnil, které bakterie se na povrchu nalézají, protože právě tyto patogeny jsou původci řady infekčních onemocnění. Výsledky jsou tyto:

Dřez Bacillus thuringiensis

Enterobacter cloacae complex

Pseudomonas citronellolis

Chryseobacterium oranimense Klávesnice Bacillus mycoides

Streptococcus parasanguinis

Staphylococcus pasteuri

Bacillus subtilis Klíče Staphylococcus epidermidis

Staphylococcus capitis Mobilní telefon Neisseria flavescens

Rothia mucilaginosa

Streptococcus vestibularis Špinavé ruce Bacillus mycoides

Staphylococcus epidermidis Zdroj: IKEM

Většina bakterií nám neublíží

Stěry ukázaly, že většina bakterií a jiných nečistot z povrchů každodenně používaných předmětů není pro běžného člověka riziková. „Nejvíce potenciálních patogenů se vyskytovalo ve stěru z kuchyňského dřezu a houbičky na nádobí. Možnou hrozbou mohou být tito mikrobi pro pacienty s poruchou funkce imunitního systému,“ uvádí Tomáš Kraus z Oddělení klinické mikrobiologie IKEM.

Vysvětlení, co je která bakterie zač, najdete v galerii:

U bakterií na povrchu klíčů odborníci uvádí, že Staphylococcus epidermidis je nejčastěji se vyskytující stafylokok, jenž je součástí běžné flóry kůže, sliznice a střeva. „U zdravých jedinců infekce nevyvolává, může být patogenní pro oslabené jedince,“ uvádí IKEM. Podobná je charakteristika mikroorganismu zvaného Staphylococcus capitis. Na rozdíl od kožního stafylokoka je jeho výskyt méně četný.





Odborníci také upozorňují, že bakterie rodu Bacillus bývají ve vnějším prostředí často. Ve zdravotnických vzorcích ale jsou považovány za znečišťovatele, u kterého nelze vyloučit, že se stane původcem infekce.

Samozřejmě ne každé klíče a ne každý mobilní telefon jsou stejně „špinavé“, v tomto případě to ale nehraje roli, protože cílem zveřejnění rozborů bylo poutavým způsobem upozornit na to, jak důležité je mytí a desinfekce rukou. Zároveň také to, že kromě rukou bychom měli čas od času dopřát čištění i některým předmětům v našem okolí, protože i na nich žije řada mikroorganismů.

Jak a kdy čistit předměty kolem nás

Podle hlavního epidemiologa IKEM Petra Smejkala se vyplatí například opláchnout větším množstvím vody kuchyňské prkénko po krájení masa (a toto prkénko mít na maso vyhrazené a na zeleninu používat jiné). „Stačí silný proud vody, prostředek na nádobí není podmínkou,“ říká lékař.

Jednou za čas, třeba za den, pak můžeme mobil, klávesnici, notebook nebo třeba klíče otřít desinfekčním ubrouskem. Pokud mobil nosíme na WC nebo na přístroje kašleme (a to doslova), můžeme je čistit častěji. „Žádný univerzální interval čistění ale neexistuje,“ dodává odborník.

Někdo si v pandemii covidu pořídil na mobilní telefon i sterilizátor na UV desinfekci. Podle Petra Smejkala ale pro běžné čištění tyto přístroje nejsou nezbytné. „Je to způsob desinfekce, pomáhá, ale obyčejný hadřík je dostatečný,“ míní lékař.

Naopak pomoci může to, když si nebudete mobil brát na WC, protože tím snížíte pravděpodobnost, že se na něm uchytí bakterie z trávicího traktu. Ty jsou sice ve střevech neškodné, pokud se ale dostanou jinam, mohou vyvolat infekci.