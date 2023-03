Kdy si udělat těhotenský test? Raději vyčkejte, vyhnete se tím zklamání

Překvapivě mnoho žen neumí správně používat těhotenské testy. Chyba je prostá, věří v jejich vysokou citlivost natolik, že zkoušejí to, zda nejsou v jiném stavu, příliš brzy. V době, kdy je hladina těhotenského hormonu příliš nízká, například kvůli nepravidelné menstruaci, takže není jasné, kdy přesně k početí došlo, aby test ukázal pozitivní výsledek.

Nebo naopak. Test skutečně ukáže vytoužené těhotenství, klidně i v době očekávané menstruace, ale pak následuje zklamání, když je opakovaný test po několika dnech negativní – mnoho raných těhotenství totiž samovolně záhy zanikne. Kdyby si žena nedělala test hodně brzy, nikdy by se to nedozvěděla.

Co je těhotenský test

Těhotenský test je druh diagnostického testu určený k samotestování. Používá se v případě, že má žena podezření na těhotenství (nedostaví se jí menstruace, trpí ranní nevolností nebo má jiné příznaky raného těhotenství). Tímto způsobem lze velice rychle potvrdit, nebo naopak vyvrátit těhotenství. Je ale důležité uvědomit si, že jde jen o orientační test. Výsledek nemusí vždy odpovídat skutečnosti.

Další příznaky těhotenství

citlivá prsa

křeče v břiše

velká únava

časté močení

zvýšená produkce poševního hlenu

citlivý čich

špinění

Těhotenství musí vždy potvrdit gynekolog. První kontrola u lékaře je důležitá také proto, že pozitivní těhotenský test vyjde i v případě mimoděložního těhotenství. Uhnízdění oplozeného vajíčka mimo dělohu je přitom velice nebezpečný stav, který vyžaduje co nejrychlejší chirurgický zákrok. [1, 2, 3, 4]

Jak funguje těhotenský test

Pokud žena otěhotní, začne se v jejím těle tvořit větší množství lidského choriogonadotropinu (hCG), což je hormon zajišťující správnou funkci placenty a dostatečnou produkci hormonů, které jsou nezbytné pro vývoj dělohy a plodu. Již na konci prvního týdne těhotenství lze hCG prokázat v krvi. Do moči se dostane až později, protože musí být nejprve přefiltrován z krve (dochází k tomu v ledvinách).

Úkolem těhotenského testu je tento hormon detekovat v krvi nebo moči těhotné ženy. Těhotenský test je postaven na imunochemickém principu, což znamená, že využívá reakci antigen-protilátka. Platí to jak pro testy detekující hCG v moči, tak i pro krevní testy. [5, 6, 7]

Druhy těhotenských testů

Domácí těhotenský test má nejčastěji formu tyčinky, na kterou se nanese vzorek biologického materiálu a nechá se vzlínat. Existují ale i proužkové těhotenské testy, destičky nebo digitální testy. Jako biologický materiál se využívá nejčastěji moč. Testy z krve jsou méně rozšířené.

Krevní těhotenský test

U krevního testu je provedení sice trochu náročnější (a někomu nemusí být příjemné píchnutí do prstu), ale dá se díky němu odhalit těhotenství velice brzy. V tomto případě jde většinou o tyčinku nebo destičku s testovacím okénkem. Do něj stačí kápnout kapičku krve z bříška prstu. Součástí balení je tudíž lanceta, kterou se píchnete do prstu.

Těhotenský test z moči

Těhotenské testy detekující hCG v moči jsou daleko rozšířenější a oblíbenější. Doporučuje se provádět je ráno, kdy je koncentrace hCG v moči nejvyšší. Zde se můžete setkat hned s několika variantami:





proužkový těhotenský test,

kazetový těhotenský test,

těhotenský test do proudu moči,

digitální těhotenský test. [8, 9, 10, 11]

Výsledky těhotenského testu a jejich interpretace

Na těhotenském testu se nachází dvě políčka, z nichž jedno slouží jako kontrolní pro potvrzení funkčnosti testu (označené písmenem C) a druhé slouží ke stanovení hCG ve vzorku (testovací, označuje se jako T). Kontrolní zóna se musí probarvit vždy. Pokud k tomu nedojde, test je považován za neplatný a musí se provést nový.

Negativní těhotenský test

Pokud se na těhotenském testu objeví pouze jedna čárka v kontrolní zóně, znamená to, že žena není těhotná.

Pozitivní těhotenský test

Jestliže se na těhotenském testu objeví dvě čárky (jedna v kontrolní zóně a druhá v testovací zóně), žena je s nejvyšší pravděpodobností těhotná. Pro jistotu je ale lepší test za několik dní opakovat, a pokud vyjde opakovaně pozitivní výsledek, vypravit se za gynekologem.

Falešně negativní těhotenský test

Občas dochází k situacím, kdy těhotenský test ukazuje negativní výsledek, ale žena i tak těhotná je. Může jít o důsledek špatného provedení testu, nebo to má i jiné příčiny:

brzké provedení testu – hladina hCG ve vzorku ještě není detekovatelná,

testování příliš naředěné moči – může k tomu dojít při výrazně zvýšeném denním příjmu tekutin,

užívání diuretik nebo antihistaminik,

použití prošlého nebo znehodnoceného testu.

Falešně pozitivní těhotenský test

Falešně pozitivní výsledek těhotenského testu je spíše raritou. Může ale nastat situace, kdy test ukazuje pozitivní výsledek, přestože žena těhotná není, a to většinou v důsledku následujících příčin:

nedávno proběhlé těhotenství, které už nepokračuje (potrat, interrupce nebo porod),

užívání medikamentů na léčbu ženské neplodnosti – obsahují hCG,

cysty na vaječnících, nádorová onemocnění a další choroby.

Duch na těhotenském testu (slabá čárka na těhotenském testu)

Intenzita zabarvení čárek na těhotenském testu nemusí být vždy shodná, což ale neznamená, že je hned neplatný. Trochu jiná pravidla ovšem platí v situaci, kdy se objeví „duch“. Jde o lidové označení opravdu velmi slabě vybarvené čárky v testovací zóně. Může se objevit v následujících případech:

test byl proveden příliš brzy – množství hCG ve vzorku je zatím příliš malé,

výsledek byl odečten dlouho po provedení testu – čárka postupně bledne,

test není dostatečně kvalitní – jde o testy s nižší přesností, případně s kolísavou kvalitou. [12, 13, 14, 15, 16, 17]

Kdy si udělat těhotenský test

Těhotenský test nemá smysl provádět dříve než týden po nechráněném styku. Určitě se vyvarujte testování v rámci několika dnů po pravděpodobném oplodnění, protože tím riskujete falešně negativní výsledek. Aby byl výsledek skutečně přesný, doporučují odborníci raději vyčkat a provést test až v den očekávané menstruace. Těhotenský test z moči lze provádět nejdříve 2–3 týdny po oplodnění. U krevních testů je možné otestovat se dříve (týden po početí). [18, 19]

Jak použít těhotenský test

Aby byl výsledek těhotenského testu skutečně správný, je potřeba ho provádět přesně podle pokynů v návodu a dodržet několik základních pravidel. Výsledek může být ovlivněn i podmínkami při skladování, proto se ujistěte, že test nebyl vystaven extrémnímu horku, mrazu nebo vlhku. Při testování moči je nejlepší použít první ranní moč. Čas vyhodnocení se může u jednotlivých výrobků lišit, nicméně výsledek by měl být odečten vždy v doporučeném limitu. [20, 21]

Pozitivní těhotenský test a menstruace

K menstruaci v pravém slova smyslu nemůže během těhotenství docházet. Po oplodnění vajíčka je mechanismus menstruačního cyklu hormonálně zablokovaný. Může ovšem docházet ke krvácení z jiných příčin.

U některých žen se objevuje tzv. implantační krvácení, které je způsobeno uhnizďováním oplodněného vajíčka v prokrvené děloze. Implantační krvácení má formu lehkého špinění, které nastává přibližně 2 týdny po oplodnění a netrvá déle než 1–2 dny. U tohoto typu krvácení se ženy nemusí obávat, jde o přirozený jev.

Pokud se ale objeví krvácení v průběhu těhotenství později, je nutné co nejrychleji vyhledat lékaře. Normální není ani silné krvácení nebo krvácení doprovázené silnými bolestmi. [22, 23]

Jak funguje těhotenský test?

Těhotenský test detekuje ve vzorku biologického materiálu lidský choriogonadotropin (hCG), který začne ženské tělo produkovat ve zvýšeném množství hned po oplodnění. Konkrétně jde o imunochemickou metodu, kdy se na protilátky v testu vážou antigeny ze vzorku.

Kdy si udělat první těhotenský test při podezření na otěhotnění?

Pokud má žena podezření, že by mohla být těhotná, odborníci radí raději s provedením těhotenského testu vyčkat. Jinak by mohl být falešně negativní. Krevní testy lze provádět nejdříve týden po předpokládaném oplodnění, testy z moči až po 2–3 týdnech.

Co dělat, když se ukáže slabá čárka na těhotenském testu?

Slabě pozitivní těhotenský test se objevuje nejčastěji v případech, kdy byl proveden příliš brzy. Ve vzorku je totiž ještě příliš nízká hladina hCG, proto se čárka v testovací zóně dokonale neprobarví. Mezi další možné příčiny patří pozdní odečtení výsledku nebo použití starého či jinak znehodnoceného testu.