Problémy s lymfou trápí spíš ženy, projevuje se otoky. Odbornice radí, jak je řešit

Dechová cvičení jsou velmi důležitou součástí lymfatické aktivace. Správné hluboké dýchání podporuje pohyb lymfy v oblasti trupu a napomáhá její celkové cirkulaci, říká odbornice na potíže s lymfou z pražského Laserového centra Anděl. Marcela Bártová vysvětluje mimo jiné to, jak se liší přístrojová a manuální lymfodrenáž a komu tyto metody mohou pomoci a pro koho se naopak nehodí.
Co je to vlastně lymfa? K čemu slouží?
Lymfa je čirá až lehce nažloutlá tekutina, která vzniká z tkáňového moku. Je nezbytně důležitá ke správnému vstřebávání bílkovin a imunitní odezvě organismu. Je nedílnou součástí lymfatického systému a hraje zásadní roli v udržování rovnováhy tekutin v těle. Právě prostřednictvím lymfy jsou do lymfatických uzlin odváděny škodliviny, patogeny i odpadní produkty metabolismu.
Proč se o ní ale mluví o tolik méně než o krvi? Je přeci také velmi důležitá.
Lymfatický systém je méně „viditelný“ a méně známý než krevní oběh, přestože je pro zdraví organismu zcela zásadní. Nemá centrální pumpu, jako srdce, a jeho činnost probíhá tiše a nenápadně. Problémy s lymfou se často projeví až v pokročilejší fázi, například otoky, což přispívá k tomu, že bývá vnímána jako okrajové téma.
Co se v těle děje, když lymfa proudí správně? A co, když proudí špatně?
Při správném toku lymfy je tělo schopné efektivně odvádět přebytečné tekutiny, toxiny a metabolické zplodiny. To se projevuje dobrou imunitou, menší náchylností k infekcím, absencí otoků a celkovým pocitem lehkosti. Pokud je tok lymfy zpomalený nebo narušený, dochází k hromadění tekutin v tkáních, vzniku otoků, oslabení imunity, častějším infekcím a například k otokům kotníků, nártů nebo víček.
Můžu já sama poznat, že mám problém s lymfou? Jak se to projeví?
Typickými příznaky jsou asymetrické otoky – například jedna končetina je viditelně silnější než druhá. Často se objevují otoky prstů, nártů a kotníků, pocit těžkých nohou, napětí v končetinách nebo otlaky po obuvi a oblečení, které dříve nevadily. Otoky bývají výraznější večer a po delším stání či sezení.
Otoky hlavně na nohou
Jaký je rozdíl mezi lymfatickým a běžným otokem?
Rozlišení typu otoku by měl vždy provést lékař. Lymfatický otok má jiné příčiny než například otok srdeční, žilní nebo ledvinný. K přesnému určení je nutné odborné vyšetření, ideálně u lymfologa, případně internisty, kardiologa či angiologa.
Kde na těle se otoky a obecně potíže s lymfou projevují nejčastěji?
Vlivem zemské přitažlivosti se potíže nejčastěji objevují na dolních končetinách – v oblasti nártů, kotníků a lýtek. Typické jsou večerní otoky. U některých lidí se mohou projevit také otoky prstů rukou, očních víček nebo výrazná ranní únava po probuzení.
Trpíte lymfedémem?
Koho se potíže s lymfou týkají? Existují nějaké rizikové skupiny?
Častěji se problémy s lymfou objevují u žen, a to zejména v souvislosti s hormonálními výkyvy, těhotenstvím, menopauzou, po gynekologických či onkologických operacích nebo po odstranění lymfatických uzlin.
Kdy už je na místě vyhledat odborníka?
Odborné vyšetření je na místě při jakémkoli dlouhodobě přetrvávajícím otoku, i když je zpočátku mírný. Stejně tak při náhle vzniklém, rychle se zhoršujícím nebo jednostranném otoku, který nelze vysvětlit úrazem či jiným zjevným důvodem.
Vliv má těsné oblečení i nevhodné jídlo
Co vlastně způsobuje, že lymfa špatně proudí?
Nejčastější příčinou je mechanické nebo funkční přerušení toku lymfy, například po chirurgickém zákroku, úrazu, zánětu nebo vlivem dlouhodobého tlaku. Negativní vliv může mít i nošení velmi těsného oblečení – například úzké gumičky u ponožek, těsné kalhoty nebo prádlo, ale i zaříznuté prstýnky, pásky, náramky… To všechno může lymfatický tok brzdit.
Jak lymfu ovlivňuje stres, strava nebo hormony?
Tok lymfy může zpomalovat řada věcí, které můžeme ovlivnit. Jde hlavně o nevhodnou životosprávu, sedavé zaměstnání, přechozené infekce, nadbytek tuků a cukrů ve stravě, nedostatek bílkovin, ovoce a zeleniny i nedostatečný pitný režim. A nesmíme zapomínat ani na hormony, jejich změny hrají také významnou roli.
Pomáhá pohyb nebo masáž
Jak lymfu zase rozhýbat? Jaký pohyb je nejúčinnější?
Základem je dostatečný pitný režim a pravidelný pohyb. Velmi vhodná je svižná chůze, chůze do schodů, protahovací cvičení, jóga, pilates nebo lehké posilování bez nadměrné zátěže. Platí, že je lepší se hýbat každý den alespoň krátce, než se jednorázově přetížit. Účinným doplňkem je manuální nebo přístrojová lymfodrenáž.
A co dechová cvičení? Jsou také účinná?
Ano, dechová cvičení jsou velmi důležitou součástí lymfatické aktivace. Správné hluboké dýchání podporuje pohyb lymfy v oblasti trupu a napomáhá její celkové cirkulaci.
Jak často taková cvičení provádět? A jak často chodit na lymfodrenáž?
Pohybová aktivita by měla být ideálně každodenní součástí režimu. Manuální lymfodrenáž se obvykle doporučuje jednou za 1–2 týdny, přístrojová lymfodrenáž dle stavu klienta přibližně 1–2× týdně.
Co to vlastně je lymfodrenáž? Jaký je rozdíl mezi manuální a přístrojovou?
Lymfodrenáž je terapeutická metoda zaměřená na podporu toku lymfy pomocí jemných, několikrát se opakujících hmatů. Sestava manuální lymfodrenáže začíná ošetřením krku a spádových lymfatických uzlin, poté se postupuje směrem od periferie k centru. Manuální lymfodrenáž provádí vyškolený lymfoterapeut. Přístrojová lymfodrenáž využívá nafukovací návleky buď kalhoty, návlek na horní končetiny, vestu s komorami, které vyvíjejí řízený tlak. I každá přístrojová lymfodrenáž začíná manuálním ošetřením krku a spádových lymfatických uzlin (podpaží, tříslo). Klíčové je postupovat správným směrem, přiměřeným tlakem (obvykle 30–45 mmHg) a dostatečnou délkou procedury, minimálně kolem jedné hodiny.
Je někdo, kdo by na lymfodrenáž chodit neměl?
Lymfodrenáž není vhodná při akutních infekcích, během léčby antibiotiky, při neléčeném vysokém krevním tlaku, některých formách cukrovky s neuropatií, aktivních onkologických onemocněních nebo při závažných onemocněních ledvin. V těchto případech je vždy nutná konzultace s lékařem.
Marcela Bártová
Lymfologická terapeutka. Vystudovaná zdravotní sestra, působila ve FN Motol, oblastní nemocnici Kolín nebo v kožní ambulanci v Kutné Hoře. Od roku 2011 působí v Laserovém centru Anděl a v Dermatologickém centru Anděl jako dermatovenerologická a lymfoterapeutická sestra. Je odborným školitelem pro praktickou výuku manuálních drenáží. Získala certifikaci na lymphotaping, což je terapeutické využití kinesio tapu k ovlivnění lymfatického a cévního systému.