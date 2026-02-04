Vitalia.cz  »  Rodina  »  Čekáme dítě  »  V Ostravě pomáhá umělá inteligence s těhotenským screeningem. Vyšetření je zdarma

V Ostravě pomáhá umělá inteligence s těhotenským screeningem. Vyšetření je zdarma

Anna Dvořáková
Dnes
Technologie Fetoly v Městské nemocnici Ostrava
Autor: MNO
Porodnice Fifejdy v Ostravě začala využívat při ultrazvukových vyšetřeních plodu umělou inteligenci. Technologie s názvem Fetoly zpřesňuje a zrychluje vyšetření, přičemž plná zodpovědnost za jeho správnost je dál v rukou lékaře. Pacientky za vyšetření nic nedoplácejí.

Vyšetření probíhá pomocí tabletu s aplikací Fetoly propojeného s ultrazvukovým přístrojem. Systém v reálném čase vyhodnocuje vyšetřované orgány miminka v souladu s mezinárodními doporučenými postupy. Automaticky analyzuje obraz plodu a během zlomků vteřiny rozpoznává a měří desítky klíčových struktur, zejména v oblasti srdce a centrálního nervového systému.

Technologie slouží jako podpora lékaře při detailním prenatálním ultrazvukovém vyšetření. V průběhu vyšetření zároveň upozorňuje na případné chybějící pohledy či měření, aby bylo vyšetření skutečně kompletní.

„Tato technologie nám pomáhá být přesnější a efektivnější, je to pro nás taková druhá sada zkušených očí, která nám pomáhá nic nepřehlédnout. Konečné posouzení i odpovědnost ale zůstávají vždy na nás lékařích. Automatická měření zvyšují pravděpodobnost včasného zachycení odchylek, které mohou mít zásadní význam pro další postup péče o plod,“ vysvětluje gynekolog Karel Fousek, který s nástrojem Fetoly pracuje.

Systém pracuje offline

Na závěr vyšetření lékař zkontroluje automaticky vybrané snímky, schválí jejich správnost a uloží je přímo do zdravotnické dokumentace pacientky. Celý proces probíhá plně offline, bez ukládání nebo odesílání dat mimo zařízení, což zajišťuje vysokou úroveň ochrany citlivých údajů.

„Právě offline provoz považujeme za jednu z hlavních výhod systému. Citlivá data pacientek zůstávají výhradně v rámci zdravotnického zařízení, což je klíčové z hlediska bezpečnosti i důvěry,“ podtrhuje primářka oddělení Gynekologie a porodnictví Městské nemocnice Ostrava Pavla Volná.

Kde se objednat?

Nastávající maminky se na vyšetření mohou objednat telefonicky na příjmové gynekologické ambulanci v pracovních dnech od 7 do 15 hodin na čísle 596 192 716. „Přímo za vyšetření přístrojem Fetoly se nic nepřiplácí, rozšiřuje podrobný ultrazvukový screening ve druhém trimestru, který je zpoplatněný,“ uvedla pro Vitalia.cz mluvčí nemocnice Andrea Vojkovská.

Pomocí technologie Fetoly už porodníci v Městské nemocnici Ostrava vyšetřili prvních třicet pacientek a během dosavadní praxe nezaznamenali žádné významné chyby ve vyhodnocování. V průběhu letošního roku se počítá s rozšířením funkcí systému na hodnocení všech orgánových systémů plodu.

Technologie Fetoly v Městské nemocnici OstravaAutor: MNO

Několikaminutové vyšetření pomocí Fetoly absolvovala například Šárka Morysová, která se chystá na příchod druhého dítěte. „Pan doktor vyšetřil podrobně všechny orgány miminka a na závěr mi řekl výsledek. Jsem ráda, všechno je v pořádku. Za tu jistotu to určitě stojí, běžné ultrazvukové vyšetření je obohaceno o pomoc umělé inteligence, za kterou jsem nic nemusela připlácet,“ uvedla.

Technologie Fetoly splňuje přísné mezinárodní regulační požadavky pro zdravotnické prostředky a je certifikována pro klinické použití. Pracují s ní ultrazvukoví specialisté certifikovaní k provádění prenatálních screeningů.

Za systémem stojí mezinárodní tým předních specialistů na fetální medicínu a prenatální ultrazvukovou diagnostiku, jehož součástí je také profesor Rabih Chaoui, světově uznávaná autorita v oblasti prenatální diagnostiky působící v Berlíně. Na vývoji technologie se podílel zejména z pohledu odborné garance a přenosu dlouholetých klinických zkušeností do algoritmů umělé inteligence.

PODCAST: Pokud měli cukrovku vaši rodiče, téměř jistě ji budete mít i vy
PODCAST
