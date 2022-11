Potravinová sbírka už v sobotu. Pomůže i malý nákup, v obchodech nebo on-line

Kvůli koronavirové krizi i složité situaci způsobené inflací a zdražováním výrazně narostl počet lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Potraviny a drogerie zamíří zejména k seniorům, rodičům samoživitelům, pěstounským rodinám, dětem z dětských domovů, hendikepovaným občanům a lidem bez domova.

Sbírka potravin je jednou z největších charitativních akcí v České republice a jsou do ní po celé zemi zapojeny tisíce lidí z řad dobrovolníků, zaměstnanců prodejen a neziskových organizací. Darované zboží se převeze do skladů potravinových bank, odkud se následně bude distribuovat přes jednotlivé charitativní organizace všem potřebným.

Zapojily se i hypermarkety Globus, které jsou dlouholetým partnerem Sbírky potravin a zákazníkům, kteří se chtějí do Sbírky potravin zapojit, darování ulehčí. Usnadníme a zrychlíme nákupy našim zákazníkům tak, aby i nyní mohli pohodlně darovat jídlo a drogerii těm, kteří to potřebují. Letos jsme se rozhodli o pětinu zlevnit vybrané zboží naší privátní značky, tedy trvanlivé potraviny s tím, že snížené ceny budou platit od 21. do 27. 4. V den Sbírky potravin, v sobotu 23. 4., sortiment se slevou rozšíříme a zároveň zboží vhodné pro darování ukážeme v mobilní aplikaci Můj Globus tak, aby si jej zákazníci mohli snadno přidat do nákupního seznamu, řekla Aneta Turnovská, tisková mluvčí hypermarketů Globus.

Připomněla zároveň, že zakoupené potraviny lze odevzdat buď v den sbírky přímo v Globusu – místo bude jasně označené – nebo kdykoliv před tím či potom na odběrném místě potravinových bank, jejichž seznam lidé najdou na webu ZDE. .

9 z 10 Čechů zná Sbírku potravin a zapojit se do ní plánuje 38 procent lidí, což je o něco více v porovnání s loňskem.

Častěji se chtějí zapojit ženy, 87 procent oslovených má povědomí o potravinových bankách.

Za nejvíce ohrožené skupiny, které si zaslouží pomoc, jsou stále považovány matky samoživitelky a osamělí senioři. Lidé bez domova a lidé pracující za minimální mzdu jsou sice vnímáni jako ohrožené skupiny, ale pomoc si podle respondentů tolik nezaslouží.

Od loňska vzrostla míra podpory matek samoživitelek, naopak poklesla podpora lidí, kteří přišli o práci v důsledku koronavirové pandemie.

Oslovení souhlasí s tím, že pomoc budou potřebovat i ti, kteří ji zatím nepotřebovali, a že i oni sami budou muset začít více šetřit.

Obavy z možného nedostatku potravin v důsledku ekonomické situace má necelá polovina lidí.

11 procent domácností už nyní muselo výrazně omezit výdaje na základní potřeby, 3 procenta dokonce situaci nezvládají ani po omezení základních potřeb, naopak 10 procent rozdíl nevnímá. Zdroj: Výzkum agentury Ipsos pro Sbírku potravin

Praktické informace o darování potravin a drogerie:

• webová stránka: www.sbirkapotravin.cz

• seznam zboží, které můžete nakoupit

• mapa obchodů, kde lze do Sbírky potravin osobně přispět





Sbírka potravin se od roku 2019 koná dvakrát ročně, předloni však bylo jarní kolo kvůli koronavirové epidemii zrušeno. Organizuje ji Česká federace potravinových bank ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu a s klíčovými obchodními řetězci působícími na českém trhu, Asociací společenské odpovědnosti a partnery z neziskového sektoru.

Nad podzimním kolem Sbírky potravin převzal záštitu ministr zemědělství Zdeněk Nekula a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.