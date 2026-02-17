Gynekologie zavedla poplatek 300 korun za vyšetření. Nic neporušila, vzkazuje magistrát pacientkám

Před rokem a čtvrt si pražský gynekolog Petr Kolek rozhněval část svých pacientek. Jeho ordinace GP Medical všechny registrované ženy obeslala s e-mailem, kde je informovala, že zavádí nový plošný poplatek a také
pokutu za absenci.
Rádi bychom Vás informovali, že od 1. listopadu 2024 bude zaveden poplatek ve výši 300 Kč za každé vyšetření. Součástí každého vaginálního vyšetření zůstává platba za jednorázová vyšetřovací zrcadla 150 Kč. Dále z důvodu poměrně časté absence na předem domluveném termínu vyšetření zavádíme poplatek 1000 Kč za nezrušení termínu včas, stálo v e-mailu podepsaném Kolkem (celé znění najdete v galerii níže).
Lékař provozuje v Praze soukromou ordinaci a je také primářem ve Fakultní Thomayerově nemocnici. Poplatky se týkaly jen jeho soukromé praxe. V ceníku je má ordinace dosud s tím, že částka 300 korun se vztahuje na ženy od 18 do 70 let.
Zastání jen na ministerstvu
Plošně vybíraný poplatek některé pacientky rozčílil natolik, že se obrátily na Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny, ale také pražský magistrát.
Zastání se dočkaly na ministerstvu v podobě písemné odpovědi, v níž Tomáš Troch, ředitel Odboru regulace cen a úhrad, označil jednání lékaře za protiprávní (viz galerie níže). Ordinace však nijak potrestána nebyla, protože ministerstvo k uložení sankce nemá kompetence.
Galerie: Co napsal lékař pacientkám a co jim vzkázalo ministerstvo
Zdravotní pojišťovny k trestání ordinací kompetence má. Podmínku, že lékaři nebudou žádat peníze, vkládají běžně do smluv s nimi uzavíraných. Na jejich základě jim hradí péči. Stížnosti na GP Medical loni obdrželo hned několik zdravotních pojišťoven. Skončily ale jen vysvětlováním a upozorňováním (více o tom, jak podání pacientek pojišťovny řešily, jsme psali zde).
Magistrát neshledal přestupek
S odstupem času se ukazuje, že zastání se nespokojeným ženám nedostalo ani u pražského magistrátu.
V rámci šetření nebylo prokázáno porušení zákona, ani přestupkové jednání, sděluje mluvčí magistrátu Vít Hofman. Závěr se týká podnětů, které magistrát obdržel loni. Kolik jich bylo, tehdy mluvčí neupřesnil, jen uvedl, že jsou v počtu
do deseti.
Další detaily ve stručných odpovědích magistrát neuvádí. Odkazuje se ale na správní řád a zákonné lhůty. Není proto konkrétně jasné, jakým způsobem a na základě čeho dospěl k závěru, že ordinace se nedopustila ani přestupku, ani trestného činu.
Nezkrácené vyjádření Víta Hofmana, vedoucího oddělení médií a tiskového mluvčího Magistrátu hlavního města Prahy, ze dne 10. února 2026:
Prosím, jak dlouho jste tyto podněty prověřovali?
Šetření podnětů se uskutečnilo v souladu se zákonnými lhůtami.
Kolik stížností na magistrát dorazilo?
Neobdrželi jsme žádnou stížnost. Souhrnný rámcový údaj o počtu šetřených podnětů platí z předchozí odpovědi. (v listopadu 2024 Vít Hofman uvedl:
Do dnešního dne jsme obdrželi do deseti podnětů ve věci neoprávněného vybírání poplatků společností GP Medical s. r. o.)
Jak jste s nimi naložili?
Podněty, které jsme obdrželi, jsme prošetřili v souladu se svými zákonnými kompetencemi.
Jaký byl výsledek šetření a jak jste případně postupovali vůči zdravotnickému zařízení?
V rámci šetření nebylo prokázáno porušení zákona ani přestupkové jednání.
Řešíte nějaký podnět na toto zdravotnické zařízení v současnosti?
V současné době řešíme jeden podnět.
Odpovědi na dodatečně zaslané otázky:
Kolik dnů činí zákonné lhůty, které zmiňujete?
Zákonné lhůty souvisí s konkrétními úkony, které při šetření podnětu provádíme. Podnět či stížnost je tedy vždy prošetřena ve lhůtách, které stanovuje správní řád.
Jaké jsou vaše zákonné kompetence, které zmiňujete?
Zákonné kompetence pražského magistrátu jsou dány zejména zákonem o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
O co konkrétně jste v případě GP Medical opřeli závěr, že nedošlo k porušení zákona? Co bylo tím stěžejním úkonem, který k tomuto závěru vedl? Šlo o prosté vyhodnocení toho e-mailu zaměstnancem Odboru zdravotnictví či něco jiného?
Nedílnou součástí šetření každého z podnětů, který obdržíme, je posouzení zákonnosti jednání poskytovatele zdravotních služeb a vyhodnocení konkrétních důkazů. Informace, které jsem byli oprávněny v rámci šetření podnětů sdělit, jsme již uvedli v minulých odpovědích.
Zdroj: Vitalia.cz/MHMP
Úřad podněty šetřil měsíce
Správní řád obecně počítá s tím, že podnět bude řešen bezodkladně. Základní lhůta pro vydání rozhodnutí je 30 dnů. V případě GP Medical magistrát rozhodoval déle. V listopadu 2024 na dotazy Vitalia.cz uvedl, že podněty šetří, loni v únoru, že šetření nejspíš skončí v březnu 2025. Kdy bylo přesně ukončeno, v odpovědích není uvedeno a redaktorka se na výsledky dotazovala znovu až na začátku února 2026.
Magistrát může v nejkrajnějším případě ordinaci odebrat oprávnění provozovat zdravotní služby a tím ji fakticky zavřít. Od letošního ledna, stejně jako ostatní krajské úřady, je navíc kompetentní ukládat ordinacím kasírujícím nelegální poplatky až milionové pokuty, ovšem jen když si pacienti stěžují a úřad podnět vyhodnotí jako oprávněný. Sankce se čistě teoreticky ordinace Kolkových nemusí vyhnout, protože jak Vít Hofman potvrdil, magistrát nyní prověřuje další podnět.
Vitalia.cz v minulosti oslovila přímo i lékaře Petra Kolka, na otázky k poplatkům ale neodpověděl.
Ordinací s poplatky přibývá
V hlavním městě některý z poplatků vybírá téměř každá gynekologická ambulance, byť výjimky existují. První poplatky se v metropoli u gynekologů objevily, odhadem, už před 15 lety a nejčastěji jde o registrační nebo roční platbu či tu za jednorázové vyšetřovací plastové zrcadlo. Časté jsou také zpoplatněné těhotenské balíčky.
Ženy často postup, kdy jim ordinace nedá na výběr, zda si chtějí něco připlácet a mnohdy jim nevystaví ani účtenku, většinou tiše tolerují. Nechtějí se s lékaři hádat a přijít o vzájemnou důvěru, nechtějí také o lékaře přijít a shánět jiného, protože mnozí gynekologové nové klientky neberou.
Pokud se pacientka proti poplatku ohradí, zpravidla ji v ordinaci považují za potížistku, což jí svým chováním dají zdravotníci znát. Redaktorka Vitalia.cz ze svého okolí ví i o situaci, kdy u neplatící ženy sestra do karty zaznamenala červený puntík. Ten v praxi znamenal, že na ni byl personál méně vstřícný než k jiným, platícím pacientkám. Nedávno jsme popsali zkušenost dívky, jež nezaplatila roční poplatek, a pro eRecept si musela proto zajít osobně na recepci, ačkoliv už dávno existuje zákonná povinnost vystavovat ho na dálku a bezplatně.
Poplatky se v tuto chvíli navíc již zdaleka netýkají jen gynekologů a metropole. Poté, co tato praxe lékařům běžně prochází bez potrestání, je nasadili třeba i někteří fyzioterapeuti. Popsali jsme také případ zpoplatnění v nefrologické ambulanci i to, jak někteří lékaři kasírují stovky až tisíce korun přes zprostředkovatelský web za pouhé objednání na čas, byť i jejich ordinace mají smlouvy s pojišťovnami a platící člověk je objednán do běžné ordinační doby. Přehled textů na toto téma najdete zde. Sestavení ceníku s poplatky tak, aby před úřady obstály, jsou také ze strany lékařů stále žádanější službou, kterou si objednávají u advokátů specializujících se na medicínské právo.