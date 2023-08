Pojišťovna zaplatí ortopedické vložky do bot, ale jen ty předepsané a vyrobené na míru

S úhradou orotpedických vložek je to vlastně jednoduché. Z veřejného zdravotního pojištění jsou hrazeny ortopedické vložky vyrobené na zakázku podle sejmutých měrných podkladů. Zdravotní pojišťovnou nejsou hrazeny žádné sériově vyráběné vložky, ortopedické pomůcky do obuvi a žádné zdravotnické prostředky, které nejsou indikovány ošetřujícím lékařem, vysvětluje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.

Na druhou stranu, nelze si představovat, že pojišťovny zaplatí více vložek například do různých bot. Proplatí totiž nejvýše dva páry ročně.

Úhradu a pravidla preskripce zdravotnických prostředků stanovuje příloha číslo 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění.





Úhrada vložek do bot se liší podle toho, zda jde o dospělého člověka nebo o děti do osmnácti let. Dětem může ortopedické vložky na zakázku předepsat lékař se specializací v oboru ortopedické protetiky, ortoped, rehabilitační lékař, revmatolog. Indikací jsou ortopedická lehčí postižení dětské nohy, neurologicky podmíněné deformity nohy.

Dětem hradí zdravotní pojišťovna dva páry ortopedických individuálně zhotovených vložek ročně, úhrada je stanovena do výše 400,20 Kč včetně DPH za jeden pár.

Ortopedické vložky na zakázku může dospělému předepsat diabetolog, lékař se specializací v oboru ortopedické protetiky, ortoped, rehabilitační lékař, traumatolog, revmatolog.





Indikací jsou složité vady nohy, kombinace více deformit nohy, syndrom diabetické nohy. Zdravotní pojišťovnou jsou hrazeny maximálně dvy páry za jeden rok speciálních ortopedických vložek ve výši 80 procent ceny, zbylých dvacet jde za pacientem.

Pro představu, vložky mohou stát kolem dvou tisíc korun, doplatek tak činí jen pár stovek. O poukaz na zhotovení ortopedické vložky na míru lze, stejně jako u obuvi, požádat u svého ortopeda. Dle procenta úhrady zdravotní pojišťovnou u konkrétního kódu je stanoven doplatek pacienta. Ten je zpravidla 300 až 400 Kč, uvádí na svém webu například firma Ortho, která má pobočky v Praze, Brně a ve Zlíně.

Boty na poukaz V případě těžších ortopedických vad nohou může lékař předepsat pacientovi na poukaz ortopedickou obuv na zakázku. Těžšími vadami mohou být například kladívkové prsty, zkřížené prsty, vbočené palce, syndrom diabetické nohy.

Ošetřující lékař podle mluvčí Plívové pacientovi předepisuje Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku. Ten platí 30 dnů od data vystavení (včetně), neurčí-li předepisující lékař jinak. Poukaz může lékař vystavit jak papírové, tak elektronické podobě.

Pozor, ne všechny výdejny zdravotnických prostředků ePoukaz berou, je proto dobré si předem ověřit, zda se do tohoto systému již zapojily. Případně si vyžádat poukaz klasický, papírový.