Nutriční terapeutka vysvětluje, kolik jíst příloh. Sacharidů se zbytečně bojíme, říká

Anna Dvořáková
Dnes
Andrea Mokrejšová
Naše jídlo by mělo být složené z bílkovin, sacharidů a tuků. Není proto potřeba se vyhýbat přílohám, jak si plno lidí myslí. Jen je potřeba jich jíst správné množství. Když budeme jíst správný poměr tuků, sacharidů a bílkovin, nebudeme mít ani chutě na sladké. Vnímejte své tělo, radí v podcastu 120 na 80 portálu Vitalia.cz nutriční terapeutka Andrea Mokrejšová.

O tom, jak by měl vypadat náš jídelníček, aby tělu nic nechybělo, mluvila nutriční terapeutka a garantka výživy v projektu FitFab Strong Andrea Mokrejšová v podcastu 120 na 80. Ideální je podle ní řídit se pomůckou tří třetin. „Poměry mohou být u každého trochu jiné, ale takhle je to dobře zapamatovatelné. Na každém talíři by měl být zdroj sacharidů, bílkovin a zeleniny. Plus trochu tuku,“ vysvětluje.

Jako zdroj sacharidů se hodí hlavně ty složité, komplexní. Tedy ne cukry, ale brambory, rýže, těstoviny, pečivo… Z bílkovin vyjmenovává maso, ryby, mléčné výrobky, vajíčka, výrobky z luštěnin, tofu… Zelenina je jasná. A pro dobrou vstřebatelnost vitaminů přidejte ještě tuky.

Zbytečně se bojíme sacharidů. I ty patří na talíř, říká nutriční terapeutka
„Co se týče poměru, záleží na životním stylu, ale samozřejmě také na pohlaví, věku, mému cíli, sportovní aktivitě… Když se budu hodně hýbat, budu třeba vytrvalostní sportovec, budu jíst víc sacharidů, když se budu hýbat méně, stáhnu sacharidy třeba jen na čtvrtinu. A naopak. Když budu mít hodně svalů, budu potřebovat víc bílkovin. Když chci zhubnout, budu jíst víc zeleniny,“ přiblížila Mokrejšová.

Pokud nevíme, kolik přesně máme jídla jíst, není hned potřeba hledat tabulky, vážit a počítat. I když někomu to samozřejmě pomůže, bude vědět, od čeho se odpíchnout.

„Je docela dobré vnímat svoje tělo. Zaměřit se na rozložení porce, jak vypadá. Ne se hned zaměřovat na to, jak velká má být. A pak sledovat, jak tělo reaguje. Jestli mám hlad, jestli mám chutě na sladké, jestli dojídám a jsem už přecpaná a chci jít spát…“ vysvětlila.

Samozřejmě, že někdy se přejíme, někdy si myslíme, že nám porce bude stačit a nestačí… Ale postupně se naučíme, jak na to. A pokud ne, není od věci navštívit odborníka a poradit se. Přeci jen někdy je zapotřebí i vzít v potaz to, jak jsme se stravovali dosud a že tělo bylo na něco zvyklé. Pak se obrat o 180 stupňů nemusí vyplatit a hlavně nemusí být náš nový jídelníček dlouhodobě udržitelný.

„Pokud se nám ale povede jídelníček vyvážit, první efekt je relativně rychlý. Brzy poznáme, že máme víc energie, zažívání nám lépe funguje… To na sobě můžeme poznat klidně už po týdnu,“ řekla.

Mokrejšová v podcastu mluvila například i o tom, kolik jídel bychom za den měli sníst, jaké jsou nejlepší zdroje bílkovin, sacharidů a tuků i co se stane, když dlouhodobě nebudeme mít jedné ze složek dost. A nebo také jak do našeho jídelníčku zakomponovat pizzu nebo proč máme pořád chutě na sladké.

Podcast 120 na 80 najdete na obvyklých podcastových platformách Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts a dalších.

Anna Dvořáková

Redaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

