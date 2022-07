Pivní styly na léto: méně alkoholu, hořkost, ovoce

Český svaz pivovarů a sladoven představil v rámci svého projektu „Kde se pivo vaří“ piva z kategorií silně hořkých, ovocných příchutí a nízko nebo nealkoholických, které se dle dodavatelů speciálně hodí do horkého léta.

Třeba předeslat, že celý projekt Kde se pivo vaří je určen k představování nových trendů, zřejmě i s cílem oslovit ty, kteří jinak pivo (tolik) nepijí. Lze očekávat, že dopad těchto nových piv na byznys pivovarů bude spíše zanedbatelný, a to i přes vyšší cenu těchto nápojů.

Navíc specifické pivní styly byly vždy spíše doménou minipivovarů; je ale pravda, že v podání větších značek jsou pak i na českém trhu nezvyklé pivní styly dostupné plošně.

Okurka, jasmín, rozmarýn…

Co se týče konkrétních produktů zmíněných v projektu, ty celkem odpovídají i tomu, co zřejmě hodlají výrobci více propagovat marketingově.

Začněme nealkoholickými pivy, konkrétně radlery (radlery u nás začaly jako pivní mixy s obsahem kolem 2,5 % alkoholu, ve druhé vlně však se však vrátily v podobě nealkoholické). Vedle obvyklých příchutí citron, pomeranč a grep nyní výrobci rozšiřují sortiment – brusinka a rybíz (Zlatopramen), rybíz a limetka, jablko a hruška, okurka a limetka (vše Staropramen Cool).





Od klasicky nealkoholických do 0,5 % se tyto mixy navíc nyní objevují s 0,0 % alkoholu (k tomu ještě viz dále). Samotné rozšíření sortimentu, tedy příslušných ovocných chutí, je celkem logické – pivní mixy tohoto typu můžeme brát třeba jako analogii ciderů. Chutí lze kombinovat opravdu nekonečně. V různých Zlatopramenech se tak vyskytuje i mandarinka, jasmín, bezový květ nebo rozmarýn; to tedy nenapadlo ani dodavatele ciderů.

Sázka na hořké verze

Co se týče nealkoholických piv, v rámci projektu se zmiňuje též Birell ve verzi speciálně hořké, tedy chmelený za studena a ve stylu IPA. Zde se má zdůrazňovat, že nealko pivo není jen východiskem z nouze a náhražkou pro řidiče nebo antibiotikáře, ale plnohodnotným stylem; tedy tento pohled v ČR asi hned tak nepřevládne. Do stejné kategorie spadá loni představené Královsky hořké nealko (Krušovice, 28 jednotek hořkosti IBU).

Silně hořká piva jsou v kurzu i ve verzích alkoholických. Svaz pivovarů a sladoven zmiňuje Starobrno Bitr a Hořká11 Černá hora. Ty mají 4,6, respektive 4,5 % alkoholu, tedy opět obsah relativně malý – na to, o jaký typ se jedná. Radegast ROG IPA je pivo ve stylu IPA s 50 IBU, alkoholu má opět 4,6 %. Primátor APA má 5 %, ve srovnání se zahraničními pivy těchto pivních stylů tedy opět málo.

