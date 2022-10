Na vaginální mykózu babské rady neplatí. S výjimkou jediné

Jak poznat vaginální mykózu

Projevuje se zpravidla výtokem, který je většinou zabarvený do běla či žluta, může mít i hrudkovitou konzistenci a zapáchat.

Obvyklé je svědění či pálení poševního vchodu či části vulvy. Mohou se objevit i bolesti a nepříjemné pocity při pohlavním styku. V těžších případech je zánět doprovázen zvýšenou teplotou nebo dokonce horečkou.

„Samotný výtok nemusí znamenat ještě nic, protože ten je v určitých fázích cyklu do jisté míry normální. Takže pokud jde o mykózu, je příznaků více najednou,“ upozorňuje gynekoložka Kristýna Koutná.

Potíže trvají zpravidla týden, ale tato doba může být velmi variabilní a existují i případy, kdy ženu svědění trápilo několik měsíců.





Ženy kvůli mykóze omezují sporty včetně plavání, vliv má také na intimní život, protože tyto zdravotní potíže jim brání v sexu.

Koho nejčastěji mykóza postihuje

Jeden z českých výrobců intimní péče si nechal zpracovat průzkum mezi ženami, které v posledních 12 měsících trpěly vaginální mykózou. Zúčastnilo se jej 668 respondentek ve věku 12 až 79 let. Sběr dat probíhal loni téměř půl roku. Na něj letos navázalo 11 hloubkových individuálních rozhovorů, které proběhly letos na přelomu srpna a září.

Polovina z žen uvedla, že onemocnění zažívají opakovaně a 5 procent z nich trpí její chronickou formou, tedy pravidelně se opakující vaginální mykózou.

Z průzkumu vyplynulo, že vaginální mykóza typicky postihuje nejčastěji ženy ve věku do 45 let. Nejčastěji se poprvé objeví v období puberty, tedy cca mezi 12. až 15. rokem života. Lékaři se ale setkávají výjimečně i s případy, kdy musí mykózu řešit u tříletých dívek.

Častěji se s vaginální mykózou potýkají ženy, které mají větší spotřebu sladkého jídla a alkoholu. „Kvasinky se živí cukrem, takže mezi jeho konzumací a vznikem vaginální mykózy rozhodně je kauzální vztah,“ podotýká gynekoložka Kristýna Koutná.

Ženám, které jsou k vaginální mykózu náchylnější, proto doporučuje, aby zapojily do léčby třeba tím, že sníží spotřebu sladkého a alkoholu. Právě proto může být vyšší výskyt infekce v období Vánoc.

Není proto pravda, že jde jen o nemoc letních měsíců, kdy k ní přispívá nošení vlhkých plavek. Ostatně nejen plavky, ale i jiné oblečení může k nemoci přispět. Těsné a přiléhavé oblečení ze syntetiky může riziko potíží zvyšovat.

Riziko zvyšují nemoci a léky

Průzkum zadaný firmou Gynella potvrdil, že větší náchylnost k vaginální mykóze mají ženy se zdravotními problémy. Například s onemocněním cukrovkou, kožními nemocemi, zažívacími potížemi nebo i ty, které procházely třeba i běžným nachlazením.

Pokud žena trpí gynekologickými potížemi, má riziko výskytu mykózy 4× vyšší než žena zdravá.

Nemocí více trpí také ženy užívající pravidelně či často léky: pětina dotázaných uvedla, že nejméně jednou týdně berou léky na tlumení bolesti. „Problémy úzce souvisí s užíváním antibiotik a u žen, které jím trpí je celá řada onemocnění. Roli hrají také psychologické faktory, typicky stres,“ popisuje sociolog Pavel Mužík, který se na průzkumu podílel.

Mezi nemoci, které může vaginální mykóza doprovázet patří zažívací potíže včetně průjmu, pálení žáhy, špatné trávení. Může jít také o úraz a následnou imobilitu, protože ta napomáhá zvýšené vlhkosti intimních partií.

Lékařka Kristýna Koutná podotýká, že souvislost mezi mykózou a nemocí vede občas i k tomu, že u žen, které trpí úpornými a opakovanými potížemi, může být následně potvrzena nějaká jiné nemoc, u níž je mykóza jedním z jejích vedlejších důsledků. „Stalo se nám, že na základě těžších vaginálních mykóz byla pacientce odhalena cukrovku 2. typu,“ vyjmenovává jeden z příkladů.

Vadí narušení vaginálního mikrobiomu

Všechny výše uvedené záležitosti dokáží ovlivnit poševní prostředí. Kvasinky, které způsobují zánět, v něm běžně žijí, ale nejen ony. „To je jedinečně a není sterilní. Vedle sebe tam žijí kvasinky či bakterie,“ posuje gynekoložka s tím, že zde je lehce kyselé prostředí, aby se tělo mohlo bránit před invazivní infekcí. „Pokud se rovnováha poševního biomu naruší, kvasinky mají pré, začnou bujet a dělat neplechu,“ dodává Kristýna Koutná.

Narušit prostředí kromě jídla nebo léků může i menstruace, proto se některé ženy potýkají s mykózou pravidelně. Známé není zcela to, že k narušení biomu může přispět také změna sexuálního partnera. „Mikrobiom muže a ženy nemusí vzájemně vyhovovat, a může tak docházet k narušení pH v pochvě,“ podotýká gynekoložka. Dobrou zprávou je, že potíže způsobené tímto nesouladem časem většinou samy odezní. Špatnou, že vaginální mykózy můžou teoreticky vést i k odhalení případné nevěry.

Vyvstává také otázka, zda mykózou mohou trpět i muži. Podle odborníků ano. „Kvasinka jako taková nepatří mezi sexuálně přenosné choroby. Setkáváme se ale s tím, že si ji partneři mohou předávat. Rozdíl je ale v tom, že zatímco žena mykózu podle příznaků zpravidla hned pozná, muž nemusí mít příznaky žádné, nebo mírné – pálení při močení nebo lehce zarudlou část penisu,“ vysvětluje Kristýna Koutná. Léčba proto může být cílená i na muže a může mít podobu systémových antimykotik ve formě pilulí užívaných ústy. V průzkumu jedna z žen uvedla i výjimečnou formu léčby mykózy, a totiž, že její partner podstoupil obřízku.

Jak léčit mykózu

Průzkum ukázal, že většina žen (69 %) při prvních příznacích sáhne po samoléčbě. Nejčastěji některém v lékárně volně prodejném přípravku. „To, že jsou některé léky k dostání bez předpisu, nám hodně ulevilo, protože v minulosti to možné nebylo a počet pacientek s mykózou byl tak velký, že jsme je nestíhali ani vyšetřit a rovnou ode dveří, když uvedly příznaky jako svědění, pálení a výtok, jsme psali recepty,“ popisuje Kristýna Koutná. K dostání jsou masti, pěny, čípky nebo vaginální globule a samoléčba bývá zpravidla úspěšná.

Čtvrtina žen v průzkumu přiznala, že nedělá nic a čeká, až problém odezní. Někdy se jej snaží také vyřešit podomácku. „Z babských rad má své opodstatnění kvalitní bílý jogurt s obsahem laktobacilů, který může žena využít jako první pomoc, když není lékárna v dosahu. Další nápady, které kolují po internetu, jako jsou odvary, zavádění bylinek nebo česneku do pochvy, bych striktně nedoporučovala,“ komentuje Kristýna Koutná.

Pokud žena sáhne po jogurtu jako první pomoci, pak by měla vědět, že v žádném případě by neměla používat kvůli vyššímu obsahu cukru jogurt ochucený. Musí sáhnout opravdu po bílém s jogurtovými kulturami. Ten má mimo jiné tu výhodu, že místo zánětu schladí a dočasně tím utne svědění.

Příliš vhodné nejsou výplachy pochvy. „Plošně nejsou špatné a jejich použití není fatální chybou. Moc nám ale v léčbě nepomůže, protože jejich použití znamená vypláchnutí všeho z unikátního prostředí pochvy, tedy i toho, co je pro organismus dobré, což není léčba, protože nadvládu mohou opět převzít kvasinky,“ vysvětluje nevýhody výplachu gynekoložka Kristýna Koutná.

Pokud potíže přetrvávají, vrací se, doprovází je bolest v podbřišku či teplota, je čas navštívit lékaře, protože neléčené potíže mohou přejít do zánětu celé pánve.

Gynekoložka podotýká, že samy ženy by se měly zapojit do léčby, vypozorovat, co u nich potíže spouští, pokud je mají opakovaně, podělit se o tyto informace a společně s lékařem pak najít řešení, jak jim předcházet.

Samotné užívání antimykotik, a to ani těch na předpis, totiž nemusí vždy stačit. Někdy ale pomůže změna spodního prádla, výměna vložek, či jejich nahrazení jinou menstruační pomůckou.