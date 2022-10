Čím při pečení nahradit drahé máslo? Řešením je směsný tuk. Ale jaký?

Je konec října, a tak se řada z nás začíná pomalu chystat na pečení cukroví. Zatím jen v rovině propočtů, neboť letošní Vánoce budou o penězích více než kdy jindy.

Zatímco cukr stál dle Českého statistického úřadu loni touto dobou 13 korun/kg, dnes stejné množství pořídíte za 35 Kč. Máslo přišlo v říjnu roku 2021 na 37,60 Kč a jeho aktuální cena bez akce se pohybuje na šedesáti a více korunách. Lidé hledají skulinky, jak ušetřit, a přitom ze svých standardů při pečení příliš neslevit. Cestou může být záměna másla za směsný tuk, což je tuk, u nějž je obsah mléčného tuku v rozmezí 10–80 procent z celkového obsahu tuku. Zbytek pak tvoří tuky rostlinné.

Trochu rostlin, trochu másla

Mezi směsné tuky patří například Créme Bonjour nebo třeba Zlatá Haná.

Créme Bonjour: celkový obsah tuků 70 % (z toho mléčný tuk 10 %) Na obalu uvedeno: Lahodné spojení olejů a másla, dokonalé na mazání a pečení Zlatá Haná: celkový obsah tuků 74 % (z toho mléčný tuk 11 %) Na obalu uvedeno: Dokonalé spojení rostlinného tuku a másla. Vyrobeno tradičním máslařským postupem

Vyměnit máslo za Créme Bonjour z důvodu šetření nemá moc význam, oba produkty stojí shodně kolem šedesáti korun, v případě Zlaté Hané to ale cenu má. Seženete ji bez akce pod čtyřicet korun za čtvrt kila.

Co znamená výroba směsného tuku máslařským způsobem?

Před třemi lety Zlatá Haná, stejně jako ostatní výrobky značky Olma, prošly redesignem. A se změnou obalu se na čelní straně objevila informace o tom, že je Zlatá Haná vyrobena spojením másla a rostlinného tuku, a též, že je vyráběna máslařským způsobem. Což je sice dvojitá porce másla v pěti řádcích, ale rozumí jí málokdo. Proto jsme se zeptali přímo v Olmě a též předsedy Českomoravského svazu mlékárenského (ČMSM) Jiřího Kopáčka.





Zlatá Haná Autor: Vitalia.cz

Zlatá Haná se může pochlubit tím, že se v ní za posledních deset let poměr obsažených tuků vůbec nezměnil, zdůrazňuje obchodní ředitel Olmy, Jiří Berger. Obsahuje 74 % tuku, tedy 185 g čistého tuku v jedné kostce 250 g. To, že dané tuky drží pohromadě, je výsledkem vhodné kombinace rostlinných tuků a smetany a také výrobou, která je označovaná jako máslařská. Což sice může znít trochu jako marketingový slogan, ale není to žádný trik klamající zákazníka. Podle Jiřího Kopáčka jen výrobce akcentuje dobré vlastnosti obou použitých surovin.

„Zlatá Haná se skutečně vyrábí jako máslo. To se dnes vyrábí kontinuálním způsobem, kdy ze zásobního tanku se smetanou teče smetana do kontinuálního zmáselňovače a při procesu kontinuálního stloukání vychází ze zařízení k baličkám ‚proud‘ hotového másla. V případě Zlaté Hané je v tomto zásobním tanku směs smetany a rostlinného oleje. Výrobní postup je ale naprosto stejný, což znamená, že se jedná o tradiční způsob zmáselňování,“ vysvětluje výrobu směsného tuku předseda ČMSM.

Znamená to tedy, že Zlatá Haná není, na rozdíl například od levnější klasické Hery, čistě rostlinným tukem, což je důležitá informace například pro vegany. Hera také přišla s Herou s máslovou příchutí, ale v ní jsou použita pouze aromata, nicméně stopy mléka se do ní tím pádem rovněž dostanou – to by mohlo způsobovat potíže i alergikům.

Zároveň někomu může vadit, že jak Hera, tak Zlatá Haná obsahují například palmový tuk – výrobce Zlaté Hané nicméně tvrdí, že používá palmový tuk s certifikací RSPO. To znamená, že palmy se pěstují v trvale udržitelném systému s ohledem na ochranu životního prostředí, zachování přírodních zdrojů a biodiverzity.