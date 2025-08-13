Komáří přenášejí nebezpečného psího parazita, zvíře se může nakazit na dovolené

Původně přišel Petr (55) ze severní Moravy se svým psem Dannym na veterinární kliniku, protože si myslel, že má natržené kolenní vazy. Naštěstí byly jen natažené, ale rozbor krve, který klinika udělala spíše pro jistotu, ukázal něco jiného. Slabší ledviny.
Když to majitel řešil se svou veterinářkou, moc se jí to nezdálo. Dannymu proto odebrala krev znovu a provedla i antigenní testy. Výsledek vyšetření. Srdeční dirofilarióza – onemocnění, které způsobuje psí parazit vlasovec zvaný také srdeční červ.
Zákeřného parazita přenášejí komáři. Ve chvíli, kdy komár saje krev ze psa, infikuje ho larvami, které se v průběhu několika měsíců vyvinou uvnitř těla zvířete v dospělé červy.
Když mi paní doktorka zavolala, že má Danny v těle vlasovce, snažili jsme se vypátrat, kde se mohl infikovat. K nákaze pravděpodobně došlo na jižním Slovensku, kde jsme byli na dovolené a kde bylo hodně komárů, soudí Petr. Kdyby o riziku nemoci dopředu tušil, podal by zvířeti před odjezdem na Slovensko preventivně antiparazitika, která by jej před infekcí ochránila.
Takhle Dannyho čekala léčba, s kterou se nedalo otálet, naštěstí ji snášel dobře. Nejprve dostával antibiotika a kortikoidy, které napomáhaly při hubení parazitů. K další terapii odeslala ošetřující lékařka Dannyho do veterinární ordinace Litomyšl, kde už měli s léčbou psích parazitů zkušenosti.
Paní doktorka nám vysvětlila, že je potřeba ještě zahubit dospělé červy v těle psa, a to pomocí injekcí. Upozornila nás ale na možná rizika léčby – velké množství mrtvých parazitů totiž může vést ke vzniku sraženin v krevních cévách, říká Petr. S manželkou nakonec na tento druh terapie kývli. Dannymu pak veterinářka léčivý přípravek píchla hluboko do bederního svalu. Žádné vedlejší účinky naštěstí neměl. Musel ale nějakou dobu zůstat v klidovém režimu a po měsíci pak dostal, v průběhu 24 hodin, ještě další dvě injekce.
Báli jsme se reakce – byla to přece jenom dvojnásobná dávka léku v krátkém časovém rozmezí. Danny ale vše zvládl dobře. Větší plemena, ke kterým Danny jako bernský salašnický pes patří, možná snáší silnější terapii bez větších obtíží, domnívá se Petr.
Danny poté bral ještě několik měsíců preventivně antiparazitika. Kompletní léčba trvala přibližně rok a lecné to nebylo. Terapie byla náročná a stála desetitisíce korun.
Důležité ale je, že jsme na nemoc přišli včas a vše zvládli, je rád majitel psa. Kontrolní testy, které jeho pes po skončení léčby podstoupil, dopadly dobře a přítomnost psích parazitů v jeho těle vyloučily.
Když se pes zadýchává
Pokud máte psa a plánujete cestu na Slovensko nebo třeba do Maďarska či Rumunska, kde je výskyt srdeční červivosti velký, má smysl myslet na prevenci v podobě antiparazitik a repelentů. A na co dávat pozor po návratu, pokud už jste na cestách byli?
O nákaze vlasovcem a srdeční dirofilarióze může svědčit to, že se pes zadýchává, je apatický, nebo dokonce kašle a vy jste s ním před nějakou dobou absolvovali dovolenou v zahraničí. Může mít v cévách plic nebo v srdci usídleného parazita.
Nemoc přenáší výhradně komáři a je rozšířená především ve Středomoří a na Balkáně. Podle veterinářů je největší riziko nákazy pro naše psy na území sousedního Slovenska nebo Maďarska, kde se parazit vyskytuje masivně, ačkoli dříéve tomu tak nebylo.
V České republice zatím nemáme stoprocentně potvrzený případ infekce u psa, který z tuzemska nevycestoval. Pokud však bude velké množství neošetřených psů cestovat do rizikových zemí a poté se vracet zpět, lze očekávat, že se parazit rozšíří i u nás. Majitelé, kteří svého psa preventivně chrání, tak zároveň přispívají k tomu, aby se v tuzemsku nemoc nerozšířila, vysvětluje parazitolog profesor David Modrý.
Srdeční dirofilarióza
Původcem je hlístice Dirofilaria immitis. Zatímco dříve se srdeční červ, jak se tomuto parazitovi lidově přezdívá, objevoval především ve Španělsku, Itálii, Řecku a na Balkáně, nyní se v důsledku globálního oteplování šíří do dalších oblastí. Výrazně se vyskytuje i v Maďarsku nebo na Slovensku, a to zejména v Podunajské, Záhorské a Východoslovenské nížině.
Čtyřnohého mazlíčka nakazí srdeční dirofilariózou komár, když mu saje krev. Do těla psa se takto dostanou zárodky parazita, takzvané mikrofilárie, z nichž se během několika měsíců vyvinou dospělí červi. Ti se usídlí v cévách plic a v srdci, kde jejich větší množství může omezit pohyb srdeční chlopně a zapříčinit srdeční selhání. Majitelé psů často odhalí onemocnění náhodou, protože se infekce rozvíjí postupně. Pes začne být malátný, zadýchává se a při fyzické námaze může kašlat. Následná léčba je velmi zdlouhavá, komplikovaná a pro zvíře bolestivá.
Léčba nemoci může být i život ohrožující, protože velké množství červů způsobuje riziko vzniku krevních sraženin a ucpání cév neboli embolii.
V některých případech musíme psa operovat a červy mu ze srdce manuálně odstranit. Léky, které používáme k usmrcení parazitů, mohou mít také vedlejší účinky. Nejhůře léčbu snášejí psi, kteří měli dýchací nebo srdeční potíže již před nákazou, vysvětluje veterinářka Andrea Štusáková z veterinární ordinace VET-S v Litomyšli.
Léčba srdeční dirofilariózy spočívá v podávání kombinace léků, které parazity usmrtí. Pes by měl v průběhu celé léčby dodržovat klidový režim.
Zatímco prevence psa nijak nezatíží, léčba ano, upozorňuje profesor Modrý. Podle něj navíc může nemocné zvíře šířit nákazu dál. Dospělí červi v jeho těle vytvářejí nové larvy, které komáři následně přenášejí na další psy.
Podle odborníků je léčba dirofilariózy také velmi nákladná. Stojí zhruba dvacetkrát více než prevence. Ta spočívá především v podávání antiparazitárních preparátů před cestou do země s výskytem onemocnění. Ideální je preparáty doplnit i repelentem.
Tablety nebo pipety je třeba psovi podat těsně před odjezdem a ošetření následně opakovat tak, aby byl pes chráněn i měsíc po návratu. Přibližně za půl roku je pak vhodné nechat udělat rozbor krve. Dřívější vyšetření nemá smysl, protože jsme v krvi schopni detekovat pouze dospělé jedince, jejichž vývoj trvá přibližně šest měsíců, popisuje veterinářka Štusáková.
Psy při pobytu v zahraničí ohrožují i další parazité, kteří mohou způsobovat závažnější infekce. Tyto parazity přenáší teplomilná klíšťata či hmyz podobný komárům.
Plánovanou cestu do zahraničí je ideální zkonzultovat s veterinárním lékařem, který majiteli doporučí ochranu vhodnou pro danou zemi. Tipy na cestování se zvířaty řeší také odborníci v podcastu s veterinární tematikou Dogtoři.