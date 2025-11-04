Prostatu lze zmenšit šetrně laserem, někdy i na pojišťovnu. Rozhoduje o tom lékař

Zvětšená prostata trápí velkou část mužů po padesátce a patří k nejčastějším důvodům návštěvy urologa. Typické příznaky? Časté močení v noci, slabý proud moči nebo pocit neúplného vyprázdnění měchýře. Řešení mohou představovat léky nebo klasická operace.
Ale také šetrnější metody, které využívají laser. Ty dokážou rychle ulevit od potíží, zkracují dobu rekonvalescence a snižují riziko komplikací, zejména krvácení. Dostupné jsou tři hlavní laserové techniky, které se liší způsobem odstranění nadbytečné prostatické tkáně i tím, pro koho se hodí.
Zatímco některé zákroky hradí zdravotní pojišťovny, jiné je možné podstoupit pouze za přímou úhradu. Přinášíme přehled možností a rozdílů, které je dobré před rozhodnutím o léčbě znát.
Tři techniky, které využívají laseru pro zmenšení prostaty – vaporizace, enukleace a ablace. Odborně se tyto terapie nazývají:
- Fotoselektivní vaporizace prostaty (PVP) ,
- holmiová laserová enukleace prostaty (HoLEP),
- transperineální laserové ablace (TPLA).
Nejčastěji využívané jsou první dvě. Všem třemi se většinou ošetřuje benigní zvětšení prostaty, kdy zdravotní potíže souvisí s věkem a jím podmíněnými hormonálními změnami, prostata je sice zvětšená, ale nejde o nádor. Neplatí to ale absolutně. Někdy se pomocí laseru řeší i nádor prostaty, pokud o tom rozhodne lékař jako o vhodném postupu.
Při vaporizaci se laserová energie využívá k odpaření tkáně.
Při enukleaci, tedy vydloubnutí, se kombinuje laser s endoskopií.
S jejich pomocí odstraníme nadbytečnou prostatickou tkáň, kterou v močovém měchýři rozkrájíme na malé částečky, které jsou odsáty ven z těla, vysvětlují odborníci na webu Fakultní Thomayrova nemocnice, jež patří k jedněm z pracovišť, kde HoLEP provádějí.
Při ablaci je nadbytečná tkáň zničená teplem.
Laser se při operacích používá, protože toto ošetření provází méně komplikací, rychlejší zotavování a také menší riziko poškození funkcí důležitých pro močení a sex.
Jako každá operace, i ta s pomocí laseru může vést k některým komplikacím. Patří mezi ně zejména podráždění močových cest, může se objevit inkontinence nebo potíže s erekcí.
Jaký typ laseru uhradí pojišťovny
Šetrnější zákrok na prostatě lze v některých případech podstoupit na účet zdravotní pojišťovny. Jde hlavně o pacienty, pro které není jiná léčba vhodná, protože jim hrozí například kvůli zhoršené srážlivosti potíže s krvácením.
Volba konkrétního typu zákroku závisí zejména na příčině zvětšení, rizikových faktorech u pacienta a pokud je možných více typů zákroků, také na dohodě mezi pacientem a ošetřujícím lékařem, upozorňuje Viktorie Plívová, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny.
Roli může hrát i vybavení a zvyklosti pracoviště, podotýká.
Jinak řečeno: Potřebuje-li muž operaci prostaty a je pro ni nutný laser, musí si najít pracoviště, které je jím vybavené a které provádí metodu, jenž mu lékař doporučil nebo kterou vybrali společně.
Jaké zákroky při zmenšení prostaty hradí zdravotní pojišťovny
Jde o všechny typy zákroků včetně těch laserových (ty jsou označeny tučně)
- Elektrovaporizace prostaty
- Prostatektomie suprapubická
- Prostatektomie retropubická radikální s vezikulektomií
- Kryodestrukce prostaty
- Transuretrální prostatektomie
- Termoterapie prostaty transuretrální
- Transuretrální prostatektomie za užití holmiového laseru
- Bipolární transuretrální enukleace prostaty
- Fotoselektivní vaporizace prostaty (PVP)
- Roboticky asistovaná radikální prostatektomie
- Roboticky asistovaná enukleace prostaty pro benigní hyperplazii
Zdroj: Vitalia.cz/VZP
Jak ukazují data Ústavu zdravotnických informací a statistiky, počty hrazených operací s využitím tzv. holmiového laseru rostou. Před 15 lety uhradily zdravotní pojišťovny 83 takových zákroků, předloni už to bylo 909.
Naopak hrazené PVP jsou na ústupu. Před dvěma lety zdravotní pojišťovny uhradily jen tři tyto operace, zatímco před 15 lety jich bylo 223.
Zákrok si pacient může i zaplatit
Části mužům ale zdravotní pojišťovny operaci prostaty laserem neuhradí. Pokud o ni mají zájem, mohou si ji zaplatit ze svého. Řádově stojí desítky tisíc korun.
Třeba klinika Urosanté nabízí TPLA prováděné v tuzemsku unikátním laserovým přístrojem. Ošetření včetně konzultace, nezbytných vyšetření a následných kontrol se cenově pohybuje kolem 80 tisíc korun.
Zákrok je vhodný při zvětšení prostaty nad 50 mililitrů. Výhody z něj mohou plynout i pacientům užívající léky na ředění krve, protože není nutné je před zákrokem vysazovat.
Trvá 45 až 60 minut v závislosti na velikosti prostaty.
Není bolestivý, protože se provádí se ve slabé lokální anestezii. Po výkonu pacient odchází domů, popsal urolog a androlog Martin Lukeš.
Během terapie lékař použije ultrazvukovou sondu zavedenou do konečníku. Samotnou léčbu provádí dvěma tenkými laserovými vlákny zavedenými do prostaty vpichem přes hráz. S jejichž pomocí působí na prostatu po dobu několika minut laser, který zahřívá nadbytečnou tkáň. Ohřátí způsobí usmrcení buněk a jejich samovolné vyloučení z organismu.
Laserové operace jsou jen jedním z typů zákroku. Menší zdravotní obtíže spojené se zvětšenou prostatou jsou řešitelné léky. Pokud nezabírají, navrhne urolog zpravidla operaci. Nejčastěji přes močovou trubici (transuretrální), výjimečně otevřeným řezem. Ke zmenšení prostaty se někdy využívá také horká sterilní pára.
Základní fakta o prostatě a její léčbě lze najít zde na webu České urologické společnosti.