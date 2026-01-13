Lékaři umí vyměnit srdeční chlopeň i bez velkého řezu hrudníkem

Lékaři z Kliniky kardiovaskulární a transplantační chirurgie miniřezem vyměňují chlopeň, jež usměrňuje tok okysličené krve ze srdce do aorty. Nefunkční je zpravidla kvůli získané vadě v podobě zúžení nebo nedomykavosti. Vadu způsobují změny dané věkem nebo třeba vysokým krevním tlakem.
Co se dozvíte v článku
Jak funguje chlopeň
Jde o pomyslnou přepážku, která při stazích srdce okysličenou krev propustí do aorty, ale neumožní jí vrátit se zpět do srdce. Pokud chlopeň nedomyká nebo je prostor pro tok krve zúžený, organismu chybí okysličená krev a srdce musí pracovat o to usilovněji. To ho ale poškozuje.
Onemocnění aortální chlopně patří k nejčastějším získaným srdečním vadám vůbec. Pacienta přimějí k návštěvě lékaře dušnost, únava, bolest na hrudi nebo závratě. Jediným účinným řešením bývá operace.
Při zákroku v celkové anestezii a za použití mimotělního oběhu chirurg odstraní nefunkční chlopeň a nahradí ji implantátem. Tento princip zůstává neměnný. Rozdíl je v přístupu, kterým se lékař dostává k srdci.
To, co by dřív vyžadovalo otevřenou hrudní operaci, se nyní mnohdy provádí elegantněji – malým řezem na pravé straně hrudníku.
Přístup k srdci je veden šetrně mezi žebry a nevyžaduje otevření hrudní kosti. Díky tomu se snižuje riziko komplikací spojených s hojením a pacienti se mohou dříve vrátit k běžnému pohybu, uvádí FN Olomouc v tiskové zprávě.
Rychleji doma i v práci
Miniinvazivní operace chlopně znamenají menší zásah do organismu pacienta, méně pooperačních bolestí, kratší dobu hojení, a tedy i kratší hospitalizaci a rekonvalescenci. „U správně indikovaných pacientů vidíme rychlejší mobilizaci a celkově hladší návrat do běžného života,“ potvrzuje Dominik Šabacký, lékař Kliniky kardiovaskulární a transplantační chirurgie FN Olomouc.
Třeba jen hrudní kost se sama o sobě hojí dva až tři měsíce. Miniinvazivní zákrok v porovnání s klasickou operací zkracuje o jeden až dva dny pobyt na JIP. K běžným aktivitám se po něm pacient vrací zpravidla za tři až čtyři týdny, u klasické operace to je týdnů až osm.
Výsledek šetrnějšího zákroku je přitom srovnatelný s klasickou operací, kdy se otevírá hrudník.
Bez velkého řezu
Operace malým řezem není jedinou metodou, kterou se dá aortální chlopeň ošetřit, aniž by došlo na protětí kosti. Jak jsme informovali zde, například v IKEM, FN Motol a Homolka, ale i jiných pracovištích provádějí lékaři katetrizační zákrok, kdy chlopeň vymění skrze tepnu, do které se dostanou vpichem, nejčastěji v třísle.
Operace srdce skrze krátký řez mezi žebry se zabydlují na řadě tuzemských pracovištích a ošetřit takto lze více nemocí. Např. srdeční arytmii, ischemickou chorobu, nádory srdečních síní nebo nefunkční mezisíňové přepážky.
Skrze
klíčovou dírku lze operovat více orgánů v hrudi. Redaktorka Vitalia.cz mohla přihlížet ve FN Bulovka zákroku, při němž lékaři vyjmuli nádor z plic kruhovým otvorem o průměru pouhých pět centimetrů. Tuto operaci jsme popsali zde.