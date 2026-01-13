Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Lékaři umí vyměnit srdeční chlopeň i bez velkého řezu hrudníkem

Lékaři umí vyměnit srdeční chlopeň i bez velkého řezu hrudníkem

Hana Válková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Srdce, chlopeň, implantát, chirurg
Lékaři z FN Olomouc operují chlopeň miniinvazivně
Lékaři z FN Olomouc operují chlopeň miniinvazivně
Lékaři z FN Olomouc začali operovat chlopeň miniinvazivně
Lékaři z FN Olomouc začali operovat chlopeň miniinvazivně
Srdce, chlopeň, implantát, chirurg
Lékaři z FN Olomouc operují chlopeň miniinvazivně
Lékaři z FN Olomouc operují chlopeň miniinvazivně
Lékaři z FN Olomouc začali operovat chlopeň miniinvazivně
Lékaři z FN Olomouc začali operovat chlopeň miniinvazivně
Všechny fotografie
Jen malou jizvu u žeber na pravé straně hrudníku si odnášejí pacienti, kteří absolvují minimálně invazivní operací srdce. V olomoucké Fakultní nemocnici při ní například mění nefunkční chlopeň za biologický nebo mechanický implantát.

Lékaři z Kliniky kardiovaskulární a transplantační chirurgie miniřezem vyměňují chlopeň, jež usměrňuje tok okysličené krve ze srdce do aorty. Nefunkční je zpravidla kvůli získané vadě v podobě zúžení nebo nedomykavosti. Vadu způsobují změny dané věkem nebo třeba vysokým krevním tlakem.

Co se dozvíte v článku
  1. Jak funguje chlopeň
  2. Rychleji doma i v práci
  3. Bez velkého řezu

Jak funguje chlopeň

Jde o pomyslnou přepážku, která při stazích srdce okysličenou krev propustí do aorty, ale neumožní jí vrátit se zpět do srdce. Pokud chlopeň nedomyká nebo je prostor pro tok krve zúžený, organismu chybí okysličená krev a srdce musí pracovat o to usilovněji. To ho ale poškozuje.

Onemocnění aortální chlopně patří k nejčastějším získaným srdečním vadám vůbec. Pacienta přimějí k návštěvě lékaře dušnost, únava, bolest na hrudi nebo závratě. Jediným účinným řešením bývá operace.

Při zákroku v celkové anestezii a za použití mimotělního oběhu chirurg odstraní nefunkční chlopeň a nahradí ji implantátem. Tento princip zůstává neměnný. Rozdíl je v přístupu, kterým se lékař dostává k srdci.

To, co by dřív vyžadovalo otevřenou hrudní operaci, se nyní mnohdy provádí elegantněji – malým řezem na pravé straně hrudníku. Přístup k srdci je veden šetrně mezi žebry a nevyžaduje otevření hrudní kosti. Díky tomu se snižuje riziko komplikací spojených s hojením a pacienti se mohou dříve vrátit k běžnému pohybu, uvádí FN Olomouc v tiskové zprávě.

Rychleji doma i v práci

Miniinvazivní operace chlopně znamenají menší zásah do organismu pacienta, méně pooperačních bolestí, kratší dobu hojení, a tedy i kratší hospitalizaci a rekonvalescenci. „U správně indikovaných pacientů vidíme rychlejší mobilizaci a celkově hladší návrat do běžného života,“ potvrzuje Dominik Šabacký, lékař Kliniky kardiovaskulární a transplantační chirurgie FN Olomouc.

Třeba jen hrudní kost se sama o sobě hojí dva až tři měsíce. Miniinvazivní zákrok v porovnání s klasickou operací zkracuje o jeden až dva dny pobyt na JIP. K běžným aktivitám se po něm pacient vrací zpravidla za tři až čtyři týdny, u klasické operace to je týdnů až osm.

Výsledek šetrnějšího zákroku je přitom srovnatelný s klasickou operací, kdy se otevírá hrudník.

Víte, kde je v lidském těle mandibula a kolik lidí má zelené oči?

Hltáte články o zdraví, čtete knížky o doktorech a sledujete seriály z lékařského prostředí? Tak to pro vás náš test možná bude až směšně lehký.
Spustit kvíz

Bez velkého řezu

Operace malým řezem není jedinou metodou, kterou se dá aortální chlopeň ošetřit, aniž by došlo na protětí kosti. Jak jsme informovali zde, například v IKEM, FN Motol a Homolka, ale i jiných pracovištích provádějí lékaři katetrizační zákrok, kdy chlopeň vymění skrze tepnu, do které se dostanou vpichem, nejčastěji v třísle.

Operace srdce skrze krátký řez mezi žebry se zabydlují na řadě tuzemských pracovištích a ošetřit takto lze více nemocí. Např. srdeční arytmii, ischemickou chorobu, nádory srdečních síní nebo nefunkční mezisíňové přepážky.

Skrze klíčovou dírku lze operovat více orgánů v hrudi. Redaktorka Vitalia.cz mohla přihlížet ve FN Bulovka zákroku, při němž lékaři vyjmuli nádor z plic kruhovým otvorem o průměru pouhých pět centimetrů. Tuto operaci jsme popsali zde.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Kolik toho víte o běžných potravinách? Ukažte to v našem kvízu o jídle
1/12 otázek
Spustit kvíz

Související články

Dále u nás najdete

Chystá se právo na opravu. Co nám přinese v praxi?

Jak se změní výše srážek ze mzdy v roce 2026?

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Daňový kalendář: Kdy podat přiznání a přehledy OSVČ?

Euforie z AI naráží na tvrdou realitu kybernetických hrozeb

Daně 2026: Výhody pro startupy, družstevníky či majitele akcií

Abyste drželi krok v 2026, musíte umět pružně pracovat s daty i AI

Slevy na dani v roce 2025 a v roce 2026

Výhled datových center pro rok 2026: pět klíčových trendů

Vláda potvrdila konec televizních poplatků, náhradu nezná

InfinityBook Max 16 je nadupaná pracovní mašina v tenkém těle

Máte poslední den na přihlášení k paušální dani OSVČ

Jak jsme se „nechali podvést“ a útočníkům zrušili web

Začneme platit v e-shopech kryptoměnami?

Pamětí je málo, trh počítačů nejspíš letošní úspěch nezopakuje

První aktualizace Chrome v roce 2026 řeší kritickou zranitelnost

Daň z nemovitých věcí

Vrátí se éra zaklekávání? Finanční správa budí pod Babišem obavy

Daň z příjmu fyzických osob

Michal Frankl: Mám promazávat soukolí stavby sítí

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Na oční bychom měli jít nejpozději ve čtyřiceti
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).