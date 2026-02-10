Olympioniky trápí norovirus. Odbornice radí, jak se těmto zažívacím potížím vyhnout

Norovirus se každopádně šíří extrémně rychle, jak na vlastní kůži poznali někteří sportovci na olympijských hrách v Milaně a Cortině 2026. Tam se objevily případy noroviru hlavně u hokejových týmů.
Například finské ženské hokejové reprezentaci žaludeční vir vyřadil velkou část hráček a muselo se přistoupit k odložení zápasu proti Kanadě. Mezinárodní olympijský výbor nicméně uvedl, že nejde o plošné „propuknutí nákazy“ mezi sportovci ale o omezený počet potvrzených případů. Tady se může ukázat výhoda toho, kdy sportovci nebydlí všichni společně v jedné obrovské vesnici, ale u sportovišť, která jsou krom cengrálního Milána i na několika místech v horách.
Nejde o nový virus, ale o známého původce střevní chřipky. Objevuje se zejména v zimních měsících. Onemocnění má rychlý nástup a prudký průběh. Typické je silné zvracení, vodnatý průjem, horečka, bolesti břicha, svalů a celková slabost. Léčba je pouze symptomatická – antibiotika ani antivirotika nefungují, popsala farmaceutka Zdenka Morvai z webu Lékárna.cz.
Úlevu podle ní přinášejí volně prodejné přípravky: na horečku paracetamol nebo ibuprofen, na průjem Smecta, Tasectan či aktivní uhlí. Důležitá je hydratace – ideálně pomocí rehydratačních roztoků dostupných v lékárně.
Domácí rehydratační roztok
V domácích podmínkách lze roztok připravit ze šťávy dvou pomerančů, jedné lžičky soli a osmi lžiček cukru rozpuštěných v litru převařené vody.
Jíst doporučuji lehce a střídmě, v malých dávkách. Kojení u malých dětí nepřerušujte, naopak je vhodné kojit častěji, doplňuje Morvai.
Nejvíce ohrožené norovirem jsou právě malé děti, senioři, chronicky nemocní a těhotné ženy – u těchto skupin hrozí rychlá dehydratace. Prevencí je přísné dodržování hygieny: časté a důkladné mytí rukou, omývání ovoce a zeleniny před konzumací a izolace nemocného v domácím prostředí.
Do běžného režimu je vhodné se vrátit až po úplném odeznění příznaků. Norovirus se přenáší dotykem, kontaminovanými předměty, jídlem i kapénkami. Inkubační doba je velmi krátká – první příznaky se mohou objevit už 12 hodin po kontaktu s virem.