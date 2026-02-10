Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Olympioniky trápí norovirus. Odbornice radí, jak se těmto zažívacím potížím vyhnout

Olympioniky trápí norovirus. Odbornice radí, jak se těmto zažívacím potížím vyhnout

Tuhle infekci už jste někdy nejspíše měli. Dost možná jí říkáte střevní chřipka a máte na mysli situaci, kdy je člověku například půl dne až den velmi zle, ale průjmy a zvracení nakonec během pár hodin zcela ustoupí. Nakazit ostatní je velmi snadné.

Norovirus se každopádně šíří extrémně rychle, jak na vlastní kůži poznali někteří sportovci na olympijských hrách v Milaně a Cortině 2026. Tam se objevily případy noroviru hlavně u hokejových týmů. 

Například finské ženské hokejové reprezentaci žaludeční vir vyřadil velkou část hráček a muselo se přistoupit k odložení zápasu proti Kanadě. Mezinárodní olympijský výbor nicméně uvedl, že nejde o plošné „propuknutí nákazy“ mezi sportovci ale o omezený počet potvrzených případů. Tady se může ukázat výhoda toho, kdy sportovci nebydlí všichni společně v jedné obrovské vesnici, ale u sportovišť, která jsou krom cengrálního Milána i na několika místech v horách. 

Nejde o nový virus, ale o známého původce střevní chřipky. Objevuje se zejména v zimních měsících. Onemocnění má rychlý nástup a prudký průběh. Typické je silné zvracení, vodnatý průjem, horečka, bolesti břicha, svalů a celková slabost. Léčba je pouze symptomatická – antibiotika ani antivirotika nefungují, popsala farmaceutka Zdenka Morvai z webu Lékárna.cz.

Úlevu podle ní přinášejí volně prodejné přípravky: na horečku paracetamol nebo ibuprofen, na průjem Smecta, Tasectan či aktivní uhlí. Důležitá je hydratace – ideálně pomocí rehydratačních roztoků dostupných v lékárně. 

Domácí rehydratační roztok

V domácích podmínkách lze roztok připravit ze šťávy dvou pomerančů, jedné lžičky soli a osmi lžiček cukru rozpuštěných v litru převařené vody. Jíst doporučuji lehce a střídmě, v malých dávkách. Kojení u malých dětí nepřerušujte, naopak je vhodné kojit častěji, doplňuje Morvai. 

Nejvíce ohrožené norovirem jsou právě malé děti, senioři, chronicky nemocní a těhotné ženy – u těchto skupin hrozí rychlá dehydratace. Prevencí je přísné dodržování hygieny: časté a důkladné mytí rukou, omývání ovoce a zeleniny před konzumací a izolace nemocného v domácím prostředí. 

Do běžného režimu je vhodné se vrátit až po úplném odeznění příznaků. Norovirus se přenáší dotykem, kontaminovanými předměty, jídlem i kapénkami. Inkubační doba je velmi krátká – první příznaky se mohou objevit už 12 hodin po kontaktu s virem. 

