Repelentní náramky proti hmyzu nefungují. Vyhozené peníze, ukázaly testy

Státní zdravotní ústav se rozhodl otestovat takzvané repelentní náramky, které by měly chránit proti komárům a v některých případech i proti klíšťatům, poté, co k nim opakovaně dorazily stížnosti rodičů na tento výrobek. I naše vlastní zkušenosti hovořily už před testy o tom, že tyto výrobky, které často stojí i stovky korun, nefungují, uvedla mluvčí ústavu Štěpánka Čechová.

Odborníci vybrali v prodejnách čtyři běžné dostupné výrobky od různých firem a provedli testy. Výsledky potvrdily, že ochranný účinek, který náramky slibují až po dobu několika týdnů, jednoduše řečeno neexistuje.

Volaly nám opakovaně například maminky dětí, které vybavily své ratolesti náramky proti komárům na dětský tábor, ale děti se jim vrátily celé poštípané. Některé výrobky slibují na obalech dokonce několikatýdenní ochranu proti poštípání, a to i při cestách do tropických oblastí. S ohledem na to, že námi testované čtyři různé výrobky naprosto žádnou ochranu neposkytly, ani po dobu jedné minuty od nasazení, může se jednat doslova o hazard se zdravím, pokud spotřebitel tvrzení na výrobku uvěří, varuje vedoucí Národní referenční laboratoře pro dezinsekci a deratizaci Martin Kulma.

Hmyz sající krev přenáší nejrůznější patogeny a člověk domnívající se, že ho náramek chrání, se tak nevědomky může vystavovat například riziku infekce klíšťovou encefalitidou, boreliózou. A například i malárií či horečkou dengue v tropických oblastech, upozorňuje Kulma.

Odborníci SZÚ vyrazili na nákup běžně nabízených „repelentních“ náramků a přinesli vzorky čtyř výrobků. Jejich cenový rozsah se pohybuje v řádu stovek korun za jeden kus a informace na obalech, co se ochrany týče, zní opravdu velkolepě. Deklarují například až osmitýdenní účinnost, a to nejen proti komárům i klíšťatům, ale třeba i proti blechám. Podle výrobců stačí jen náramky navléknout na ruku, v případě silné expozice hmyzu pak jeden na ruku a jeden na nohu.

Komáři sedali i na náramky

Osobně jsem si všechny testované náramky navlékla na ruku a tu vložila do testovací klece, kde máme k tomu účelu speciálně připravené testovací komáry. Je jich tam až kolem padesáti. Když to popíšu jednoduše, náramky jim byly úplně lhostejné. Do pár sekund jsem byla poštípaná a komáři sedali i na takzvané repelentní náramky. To znamená, že výrobek, s trochou nadsázky řečeno, neochrání proti hmyzu ani sám sebe, natož aby repelentním účinkem pokryl celou plochu lidského těla, popisuje testující odbornice Terezie Arnoldová, zástupce vedoucího Národní referenční laboratoře pro dezinsekci a deratizaci.





Odborníci pak udělali ve stejné kleci s komáry test s rukou ošetřenou repelentním přípravkem s účinnou látkou DEET – 28 procent. Ověřili jsme tím jednak, že komáři nejsou z jakéhokoli důvodu necitliví vůči repelentním látkám, ale také znovu i fakt, že repelentní náramky neposkytly ochranu proti komárům naprosto žádnou. Na ruku ošetřenou repelentem nesedal hmyz ani po pokusu opakovaném po dobu čtyř hodin, popsala kontrolní pokus další z testujících odbornic Zdeňka Leipnerová Galková.

Odborníci SZÚ po svých testech doporučují, aby se lidé na takzvané repelentní náramky vůbec nespoléhali. Pro ochranu proti hmyzu by měli používat repelenty s účinnými látkami (např. DEET, IR 3535, icaridin), jejichž obsah je v procentech uveden na každém výrobku, stejně tak jako doba ochrany. S ohledem na to, že jsme otestovali jen čtyři výrobky, nemůžeme všechny takzvané repelentní náramky označit plošně za neúčinné. Lze se ale domnívat, že pokud si navléknete na zápěstí čímkoli napuštěný náramek, těžko lze od něj očekávat ochranu celého těla proti hmyzu, uvádí ústav ve své tiskové zprávě.

Samozřejmě, ani repelenty neposkytují stoprocentní ochranu proti hmyzu. Proto se vyplatí myslet i na další preventivní ochranná opatření, jako jsou vhodné oblečení, prohlídka celého těla po návratu z přírody a případně využití moskytiéry.