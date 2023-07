Obchody Bezobalu po deseti letech končí. Dohnal je covid

Když jsme si před čtyřmi lety povídali s ředitelkou Bezobalu Veronikou Nováčkovou, vyprávěla nám o plánech na otevírání větších prodejen, aby mohli svůj bezobalový sortiment stále rozšiřovat. Dokonce chtěli zřídit velkoobchod s velkoskladem, protože od nich chtěli ve velkém odebírat bezobalově i různé podniky. Tím by dosáhly na nižší ceny a staly by se tak cílovou skupinou i pro ty, které od nákupu odrazuje nošení vlastních obalů na nakupované potraviny. Jenže to bylo před covidem.

Až do konce to nevzdávali

Navzdory tomu, že ještě v minulém měsíci přicházely obchody Bezobalu s novinkami, jako například obloženou veganskou bagetou, nebo si začaly vyrábět svá oříšková másla, tento týden oznámily na sociálních sítích, že jejich desetiletá cesta je u konce.

Bezobalu Nezisková organizace se zabývá způsoby, jak co nejúčinněji předcházet vzniku odpadu. Mezi širokou veřejnost šíří myšlenku Zero Waste a provozuje tři bezobalové prodejny v Praze.

„Je nám to strašně líto, ale v následujících týdnech budeme postupně vyprodávat zboží a zavírat. Prodejny i neziskovku s její osvětovou činností. Náročnou finanční situaci jsme usilovně řešili poslední tři roky a teď přišel čas si přiznat, že to nedáme. Došly síly, energie i peníze,“ stojí v jejich vyjádření.

Šance na záchranu

Společnost bez obalu chtěla měnit trh s potravinami k lepšímu a být dobrou alternativou pro všechny, kteří se vydali na cestu k udržitelnému životu. „To se nám před pandemií dařilo, ale z událostí posledních tří let jsme se nikdy naplno nevzpamatovali,“ uvádějí na sociální síti. Odliv zákazníků během pandemie i ceny vyšší než v běžných obalových obchodech si jednoznačně vybraly svou daň. Šance na záchranu alespoň jedné prodejny tu ale je.

Galerie: Nákupy v prodejně Bezobalu

V Bezobalu pracují s několika variantami, jak prodejnu poblíž Hradčanské v Praze udržet otevřenou. Všechny však počítají s finančním zapojením zákazníků a komunitním provozem prodejny. Ať už formou měsíčního členského poplatku, za nějž byste dostali slevu třicet procent, nebo koupí podílu na prodejně, prodejna by se tak stala spolkovou – vklad by byl vratný v případě, že byste už nechtěli být spoluvlastníky.

Jestli je pro vás Bezobalu srdcovka a chtěli byste se na záchraně podílet, můžete odpovědět v níže uvedeném dotazníku na tři otázky, výsledky pomůžou provozovatelům Bezobalu rozhodnout, zda by bylo reálné udržet alespoň prodejnu na Hradčanské v Praze.





Kdy se budou pobočky zavírat?

O přesných termínech zavírání prodejen, změnách otevírací doby a dalších praktických věcech bude Bezobalu informovat na sítích a v newsletteru. Pokud máte dárkový poukaz, přijďte ho využít co nejdříve, zásoby zboží se budou postupně tenčit, prosí ještě věrné zákazníky.