KFC otevřelo na Václaváku unikátní pobočku. A míří do malých měst, jako je Jindřichův Hradec

30 let na tuzemském trhu a 53 měst, kde znají KFC. Nejnovější stodvacátá devatá pobočka v Česku má rozlohu 766 m2, dvě patra, sto padesát dva míst k sezení a 56 točitých schodů. Tolik čísla, kterými se pyšní největší restaurace KFC v České republice, která je unikum nejen na českém, ale i na evropském trhu. Podobně novátorské je totiž zatím jen KFC v Singapuru a další takové tři má řetězec rychlého občerstvení ve své domovině, tedy v USA. A čím je tato pobočka tak jiná, lepší, výjimečná, jak o ní firma tvrdí?

Dvě pobočky na Václaváku? Záměr

„Tato pobočka je pro nás symbolem úspěchu a také toho, jaký obrovský kus cesty jsme v KFC ušli,“ říká Ivana Makalová Dlouhá, ředitelka KFC pro Českou republiku a Rakousko, která označuje novou restauraci za vlajkovou loď.

Aby se nové KFC mohlo pyšnit takovým označením, musí splnit řadu požadavků ať už na udržitelnost, technologická řešení či lokaci. Ta musí být jednoznačně prémiová. To nová pobočka, která je umístěna na Václavském náměstí, splňuje. A nevadí přitom, že se nachází jen o pár desítek metrů dál od restaurace KFC v paláci Fénix vedle někdejšího kina Blaník. „O další místo na Václavském náměstí jsme usilovali určitě dva roky,“ říká Ivana Makalová Dlouhá. Vůbec první pobočku řetězec otevřel před třiceti lety ve Vodičkově ulici, ale tam už přes deset let není.

Art deco s modernou a merchem

Restaurace KFC našla své místo v historické budově, v níž dříve sídlila banka, i proto se v přízemí pobočky, kde je přípravna a zázemí pobočky, dodnes setkáme s pozůstatky trezoru.





V interiéru pobočky jsou propojeny moderní designové prvky s těmi původními, které se ve stylu art deco zachovaly dodnes. Kromě designu je nová restaurace synonymem pro udržitelnost a také inovace, slibuje provozovatel. Všechny světelné instalace jsou energeticky úsporné a nábytek a dveře jsou z udržitelných zdrojů a zároveň jsou navrženy tak, aby je bylo možné znovu použít nebo recyklovat.

Zdejší prodejna je také první a zatím jedinou prodejnou, kde si můžete zakoupit nový merch KFC. Podobně jako měl oblečení se svým logem McDonald´s a každoročně mění hrnky Starbucks, tak už má i KFC nabídku vlastních produktů. Jde o hrnky, ponožky, tašku, pantofle, nebo magnety s kuřecími nugetami.

Stačí klikat na telefonu

Objednat si jídlo v různých pobočkách KFC lze několik způsoby. Klasicky objednáním u pokladny; v kiosku – na dotykové tabuli, kde objednávku i zaplatíte; nebo využijte online objednání skrze různá webová rozhraní a jídlo vám kurýr přiveze až domů. „Rozvozy tvoří zhruba 10 procent veškerých objednávek,“ doplňuje Ivana Makalová Dlouhá.

V nové pobočce mají ale unikum, se kterým se jinde nesetkáte, můžete objednávat rovnou od stolu, aniž byste s kýmkoliv prohodili pár slov. Nová služba se jmenuje table service. Jde o objednávání jídla prostřednictvím QR kódu umístěného na stole, k němuž usednete. Stačí ho mobilem naskenovat a nechat se přesměrovat na stránku, kde už můžete začít objednávat. V podstatě si to nanečisto můžete vyzkoušet v naší fotogalerii, kde reální QR kód můžete nasnímat vlastním mobilem a projít si nabídku a možnosti platby.

Table service funguje prakticky stejně jako objednávka na kiosku, po výběru jídla, zaplatíte kartou a vyčkáváte na donášku. Pokud byste chtěli dát prostřednictvím table servisu zaměstnanci dýško, už jen za vyběhnutí těch nekonečných točitých schodů, pak máte smůlu. Dýška v digitální podobě nelze akceptovat. „Od ledna bude fungovat objednání jídla ke stolu i prostřednictvím kiosků,“ doplňuje Ivana Makalová Dlouhá.

Nově i na netradičních místech

Do konce roku stihne KFC otevřít ještě šest klasických poboček, ty nejbližší budou v Havlíčkově Brodě a Jindřichově Hradci, to je vůbec nejmenší město, ve kterém bude mít KFC svojí restauraci. „Dříve jsme se dívali po městech s 50 tisíci obyvateli, dnes jdeme do méně než polovičních měst,“ říká Ivana Makalová Dlouhá.

KFC se jednoduše mění a vybírá si menší lokality a často se nebojí ani minimalistických konceptů restaurací. Tento rok například otevřeli v nově zrekonstruovaném plzeňském nádraží svou pobočku. Jde o jediné KFC na nádraží. Navíc na nádraží, které je památkově chráněnou budovou.