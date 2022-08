Gynekolog Pavel Calda: Nouzová pilulka v žádném případě nenahrazuje běžnou antikoncepci

Na českém trhu byly dosud volně dostupné dva přípravky postkoitální antikoncepce, tedy pilulky „po“, Escapelle a Postinor – 2. Oba přípravky jsou založeny na působení velké dávky hormonů. Od 15. dubna lze v lékárně volně koupit také pilulku fungující na odlišném principu. „EllaOne není hormon. Oddaluje ovulaci a zabraňuje tak setkání vajíčka se spermií,“ říká prof. Pavel Calda. „V žádném případě ale nemá nahrazovat běžnou antikoncepci. Je to nouzové řešení,“ upozorňuje zkušený gynekolog a porodník.

EllaOne byla u nás dosud pouze na lékařský předpis. Nyní je volně prodejná. Co vedlo ke změně?

Do volného prodeje přípravek uvolnila Evropská léková agentura na celoevropské úrovni vzhledem k jejímu bezpečnostnímu profilu a velké účinnosti. Za dobu, kdy se užívá, se její bezpečnost ukázala natolik dobrá, že není důvod, aby byla předepisována lékaři. EllaOne je určena pro nouzové případy a má se užít co nejdříve po styku, je tedy poněkud kontraproduktivní, aby se žena vydala nejprve shánět lékaře a předpis, tím se to celé strašně komplikuje.

Na jakém principu je tato antikoncepce založena?

Je třeba si uvědomit, že žena může otěhotnět v jakékoli fázi cyklu, paradoxně a výjimečně i v průběhu menstruace. Platnost schématu s plodnými a neplodnými dny je spíše sen než realita. Co se děje v děloze, nesouvisí s tím, co probíhá ve vaječnících. Ovulace si za určitých okolností může dělat, co chce. Není to standardní, ale stát se to může. Víme, že jen třicet procent žen ovuluje v době, kdy se to očekává. Spoléhat se na plodné a neplodné dny je nejlepší způsob, jak otěhotnět. Což také není špatné, pokud si to samozřejmě žena přeje.





EllaOne je tzv. selektivní modulátor progesteronových receptorů, obsahuje ulipristal acetát, který brání ovulaci po dobu životnosti spermií.

Liší se tedy od ostatních postkoitálních pilulek v tom, že neobsahuje hormony?

Není to hormon. Pět dní oddaluje ovulaci, tedy uvolnění vajíčka, a spermie po dobu své životnosti nemají co oplodnit, vyjdou naprázdno. Přípravek se dá užít až pět dní po styku, ale ideálně co nejdříve. Účinnost s dobou, která uplyne, klesá. Ideálně, když ji má žena připravenou coby „pohotovost v kabelce“, nebo si pilulku koupí a vezme co nejdříve.

Na rozdíl od hormonálních preparátů dokáže zastavit ovulaci ještě těsně před tím, než by měla nastat. Tím se zužuje to okno, kdy postkoitální antikoncepce již není účinná.

Ovulace – uvolnění vajíčka z vaječníků (žena nemůže otěhotnět, pokud nedojde k ovulaci). Žena se rodí již se všemi vajíčky, která v průběhu života uvolní. V průběhu každého menstruačního cyklu dozraje jedno (někdy i dvě) vajíčka, která jsou pak uvolněna. Vajíčko putuje vejcovody směrem k děloze. Pokud se dostane do kontaktu s mužskou spermií, dochází k oplodnění.

– uvolnění vajíčka z vaječníků (žena nemůže otěhotnět, pokud nedojde k ovulaci). Žena se rodí již se všemi vajíčky, která v průběhu života uvolní. V průběhu každého menstruačního cyklu dozraje jedno (někdy i dvě) vajíčka, která jsou pak uvolněna. Vajíčko putuje vejcovody směrem k děloze. Pokud se dostane do kontaktu s mužskou spermií, dochází k oplodnění. Oplodnění – spojení spermie s vajíčkem. Vajíčko je životaschopné přibližně 24 hodin po ovulaci. Spermie mohou přežívat ve vejcovodech až po dobu pěti dnů po pohlavním styku.

– spojení spermie s vajíčkem. Vajíčko je životaschopné přibližně 24 hodin po ovulaci. Spermie mohou přežívat ve vejcovodech až po dobu pěti dnů po pohlavním styku. Těhotenství – začíná několik dnů po oplodnění, poté, co se oplodněné vajíčko vejcovodem dostane do dělohy, kde dojde k jeho uhnízdění. Pokud tedy žena právě měla pohlavní styk nebo došlo k selhání antikoncepce, těhotenství začne nejdříve šestý den.

– začíná několik dnů po oplodnění, poté, co se oplodněné vajíčko vejcovodem dostane do dělohy, kde dojde k jeho uhnízdění. Pokud tedy žena právě měla pohlavní styk nebo došlo k selhání antikoncepce, těhotenství začne nejdříve šestý den. Menstruace – pokud nedojde k oplodnění, je vajíčko znovu vstřebáno do těla. Úrovně hormonů poklesnou a výstelka dělohy se oddělí a opustí tělo v průběhu menstruace.

Má podobně jako jiné přípravky také své vedlejší účinky, které mohou být nepříjemné, bolesti hlavy, pocity na zvracení, nejsou ale nijak časté ani dramatické, a nejsou jiné než u ostatních preparátů. A účinnost je vysoká…

To znamená?

Záleží na tom, jak rychle se tableta podá. Je to zhruba osmdesát až sto procent – pokud se dá v biologii mluvit o sto procentech. Ve srovnání s hormonálními přípravky lze říct, že účinnost je dřív a je déle. Ale není to určeno k pravidelnému užívání, jen jako nouzové řešení. Je to také dost drahé (pozn. red. – doporučená cena za tabletu je 664 Kč). V žádném případě nemá nahrazovat běžnou antikoncepci.

Četla jsem ale, že se nemá užívat častěji než čtyřikrát do měsíce. Není to hrozně často?

To je stran toho, co ještě neškodí, pokud by byla překročena maximální dávka při užití třeba pěti tablet po sobě, ale takhle to vůbec není myšleno. Je to určeno pro situaci, kdy například nemáte stálou známost, k něčemu dojde, pak je to jisté řešení. Nebo zapomenete pravidelnou antikoncepci, případně používáte bariérovou metodu a ta selže, což se také může stát.

Pokud by žena tuto nouzovou antikoncepci užívala pravidelně, třeba každý měsíc, výsledkem by byl rozhozený menstruační cyklus. Krom toho, že by to stálo plno peněz, by to bylo nezodpovědné a taky hloupé.

Platí při prodeji podobná omezení jako u jiných forem postkoitální antikoncepce (věk doložený doklady, evidence lékárníkem, výdej omezeného množství)?

Není žádné omezení, je to volně prodejné. Může si to koupit každý. Ono stejně, když někdo bude chtít zneužít ty hormonální přípravky, může vyslat kamarádku a podobně. Tady není důvod to omezovat, právě pro bezpečnostní profil.

Sledujete nějaký trend, jsou ženy zodpovědnější v přístupu k otěhotnění a antikoncepci, zajímají se více o informace?

To by bylo ze světa dojmologie, daty nepodložené. Dojem je ovlivněný tím, kde bydlíte, s kým se stýkáte… Víme, že počet potratů klesá. Je to především záležitost edukace.

Svého času budila kontroverzní reakce tzv. potratová pilulka mifepriston (Mifegyn), známá pod označením RU 486. Někde ji opěvují, jinde je zakázaná, u nás se smí používat jen v nemocnicích…

To je především mediální bublina. Plus reklama zadarmo. Je to naprosto zbytečná diskuze. Třicet let funguje jinde, jsou s ní zcela standardní zkušenosti. Po několika měsících užívání u nás s ní není vůbec žádný problém. Funguje, jako fungovala jinde. Je to typický stav, když se takováto citlivá záležitost dostane do médií, hledá se laciná senzace. Je to věc, která tu mohla být už třicet let. Proč tu nebyla?

Nedával bych nouzovou antikoncepci vůbec do souvislosti s potratovou pilulkou, protože nemá s potratem nic společného. EllaOne blokuje ovulaci, brání otěhotnění, ale nevyvolává potrat. To znamená, pokud žena otěhotní, nebo pokud už je těhotná v době užití, tak to na to nemá vliv, situaci to již nezmění. Není prokázáno, že by způsobovala vady plodu, nic takového. Ale samozřejmě ji není vhodné užívat v situaci, kdy žena má pocit, že už by mohla být těhotná.



Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LFUK a VFN, Praha gynekolog, porodník a genetik foto archiv Pavel Calda (www.calda.gynekologporodnik.cz)