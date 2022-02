Porodníci placentu vydají. Ale kroutí u toho hlavou

Johana a Alexandr čekali první dítě. Vzdělaní, dobře situovaní, chtějí pro ně to nejlepší. Hledali informace, zjišťovali možnosti. A narazili na placentu. „Na začátku to pro mě bylo zcela nepředstavitelné. Musela jsem projít několika stadii, počínaje tím, že jsem se vůbec této myšlence otevřela,“ vzpomíná Johana, jak se na kurzech o přirozeném porodu poprvé setkala s využitím placenty.

Placenta, jinak plodové lůžko či koláč, hraje velmi důležitou roli během těhotenství, spojuje matku s dítětem, dodává mu kyslík, živiny a hormony. Po porodu je placenta vypuzena z těla a obvykle zlikvidována ve spalovně. Přitom však obsahuje množství cenných látek, mimo jiné velké množství proteinů, vitaminy E a B6, železo a hormon oxytocin, které by mohly být ženě po porodu velmi prospěšné. Uvádí se, že tyto látky mají pozitivní vliv na fyzický i psychický stav ženy po porodu. Pomáhají k rychlejšímu zavinování dělohy, hojení porodních poranění, pomáhají s kojením a zvyšují tvorbu mléka. Jsou také osvědčenou prevencí „baby blues“, poporodní deprese a výkyvů nálad.

České porodnictví však s využitím placenty nijak nepracuje, v lepším případě mu nebrání. Její další použití pro matku a dítě prosazují spíše příznivci přirozeného porodu, nicméně v minulosti byla placenta předmětem zájmu průmyslu – a to kosmetického. V 70. letech minulého století se placenty po porodu mrazily a odesílaly k dalšímu zpracování. Používaly se při výrobě „jeleního loje“, mastí a dalších kosmetických produktů. Konec předznamenal zejména nástup onemocnění AIDS. Kvůli riziku přenosu infekčních nemocí, kromě HIV také žloutenky či syfilis, bylo nakonec zpracování pro kosmetické účely ukončeno.

Pokud je žena zdravá a chtěla by svoji placentu využít sama pro sebe, teoreticky by jí v tom nic bránit nemělo. Praxe je trochu jiná.

Exoti v porodnicích

Velké množství pozitivních účinků placenty nakonec motivovalo Johanu k finálnímu rozhodnutí. Chce využít svoji placentu. „Je to zajímavé, ale myslím, že manžel se s tím mnohem dřív a snadněji ztotožnil než já,“ říká. „Porodnice, to je už jiná věc. Řekli jsme jim to jasně a samozřejmě jsem jim to musela podepsat. Přestože mi nic přímo neřekli, pohledy řekly vše i beze slov. My jsme ale byli za ´exoty´ již od začátku. Přišli jsme s vlastní porodní asistentkou a porodním přáním, co všechno si v rámci porodu (ne)přejeme. Takže tohle byla už jenom tečka na závěr.“

Z kultivované ženy, úspěšné manažerky, se rázem v očích mnohých stává „nedepilovanou biomatkou“, jak by asi napsal kolega J. X. Doležal do Reflexu, s vyšinutými nápady. Má ale jasno a podporu manžela: „Když jsem o tom slyšel poprvé na kurzu, nejdřív mě ta myšlenka samozřejmě překvapila, ale nechtěl jsem dělat unáhlené závěry,“ vzpomíná Alexandr. „Využití placenty jakkoliv jinak než pro prenatální výživu dítěte zní trochu zvláštně, ale na druhou stranu, placenta samotná byla v evoluci savců také svého času novinka, kterou jsme se naučili využívat jen díky endogennímu retroviru, tak proč ji nevyužít ještě víc? Každopádně pozitiva dávala smysl a moc se takovým experimentem ani nemohlo pokazit, tak proč to nezkusit.“

Pražská porodnice v Podolí sice není k novinkám u porodů příliš vstřícná, ale vydání placenty nijak nebránili. Zkušenosti odjinud jsou o poznání dramatičtější. „V některých porodnicích placentu sami nabídnou, jinde ji nevydají za nic na světě. Ženy si placentu musí někdy dokonce ukrást. Někde dají jen kousek. Stalo se nám, že placentu v porodnici schválně naložili do formaldehydu, aby nešla použít,“ popisuje v rozhovoru ZLODĚJKY PLACENTY zkušenosti z českých porodnic Michaela Kalusová, která se věnuje přirozeným porodům.

Více o možnostech a průběhu zpracování placenty najdete v rozhovoru ZLODĚJKY PLACENTY.

Právní spory o placentu

Postup v porodnicích není jednotný, obdobně je tomu s výkladem zákona. Zdravotníci se odvolávají na zákon o zdravotních službách, zákon o pohřebnictví, případně na své vnitřní směrnice. Obvyklou praxí je, že placenty končí ve spalovně. Ostatně, co také s nimi – pokud o ně neprojeví zájem sama rodička. A když projeví?

Ani pak by to správně neměl být problém. „Stanovisko ministerstva zdravotnictví je v této věci takové, že zákon o zdravotních službách nevylučuje použití placenty ´jiným´ způsobem, a tento jiný způsob je vydání rodičce s ohledem na ochranu osobnostního práva. Zpracovali jsme předávací protokol a poučení jak rodičky, tak doprovodu, a dohodli jsme se, že placenty se vydávat budou,“ popisuje Monika Zachrlová z Nemocnice Jihlava.

Některá zařízení přesto vydání placenty odmítají či různě sabotují a znepříjemňují. Nemají na to nárok, říká Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv: „Z právní úpravy vyplývá, že s částí těla lze nakládat způsobem, který neohrožuje zdraví jiného člověka nebo veřejné zdraví, a k neobvyklému použití části těla člověka se vyžaduje jeho výslovný souhlas. V případě placenty tedy záleží na vůli rodičky a nakládání s placentou musí respektovat její rozhodnutí, což vyplývá z jejich osobnostních práv, i práva na svobodu myšlení a svědomí.“

Přesto například ve FN Motol placentu ženám nevydají: „Znám pouze dva případy, kdy rodičky placentu požadovaly, ale nebylo jim to umožněno,“ uvedla s odvoláním na právní předpisy Pavlína Zdanovcová. Podle mluvčí nemocnice ženy chtěly placentu zakopat doma na zahradě. Podle aktuální právní analýzy, kterou najdete na serveru asociace pro zpracování placenty NAZEP (www.zpracovaniplacenty.cz), může však být porodnici celkem jedno, co žena s placentou udělá: „Právní předpisy nikde neobsahují zákaz, podle kterého by si žena nemohla svou placentu ponechat. V nakládání s ní je omezena pouze ustanoveními občanského zákoníku, které zakazují nakládání, které by bylo nedůstojné nebo by ohrožovalo veřejné zdraví. V případě placenty jde ale podle všeho o orgán, který není z hlediska rizika pro ostatní osoby problematický, a není tak ani třeba, aby poskytovatel zdravotních služeb přistoupil k její likvidaci dle zákona o zdravotních službách.“

Vraz do toho… placentu a ovoce

Oslovení porodníci potvrzují, že se čas od času se žádostí o placentu setkají, ale o masový jev se nejedná. Obvykle ji rodiče použijí k přiložení na porodní poranění či k přípravě koktejlů nebo kapslí. „Z odborného hlediska není důvod být proti použití vlastní placenty k těmto účelům,“ konstatuje Petr Kolek, primář porodnice v Thomayerově nemocnici. O možnosti využití placenty ve prospěch rodiček se nikdo z oslovených lékařů či porodnic sám aktivně nezabývá. Nad požadavkem o vydání jen kroutí hlavou. Je nám jedno, co s ní matky dál dělají, říkají porodníci. „Rodičky zatím neprojevují zájem o placentu k jiným účelům, a proto jsme se více jako zdravotníci o tuto problematiku na klinice nezajímali,“ odpovídá i Pavlína Zdanovcová z Motola.

Johana s Alexandrem využili ke zpracování kompletní službu, kterou našli na internetu. „Znamenalo to pouze po porodu zavézt placentu domů, kde nám ji ´zpracovatelka placenty´ připravila na koktejl a syrové kapsle (o něco později i sušené pro delší spotřebu),“ popisuje Alexandr. Syrové kapsle mají kratší trvanlivost, ale jsou silnější. Johana je užívala hned v šestinedělí. „Od pozitivních účinků jsem čekala opravdu hodně, ale musím říct, že to moje očekávání snad i předčilo. Proces hojení i zavinování dělohy byl neuvěřitelně rychlý, byla jsem hned fit, plně jsem kojila od druhého dne, měla jsem strašně moc energie a velký pocit štěstí a pohody. Syrové kapsle mi pomohly hladce překonat šestinedělí. Zároveň jsem měla stále krásnou pleť, pevné nehty a hustší vlasy,“ pochvaluje si Johana.

Některé ženy s placentou experimentují samy jen na základě „receptů“ z webu, případně za pomoci manžela, porodní asistentky či duly. Asi nejčastější variantou je koktejl s ovocem, objevují se ale i odvážnější variace, od lasagní po placentu smaženou na cibulce. Coby pouze jedna z ingrediencí prý placenta prakticky nemá vliv na výslednou chuť pokrmu. „Přes počáteční nedůvěru jsem se rozhodla koktejl zkusit a po porodu jsem dokonce měla na osvěžující nápoj i velkou chuť. Placentu nebo cokoliv divného, jiného nebo nepříjemného v tom vůbec cítit nebylo, bylo to velmi chutné ovocné smoothie. Najednou jsem pocítila extrémní příliv energie a ještě větší pocit štěstí. Nakonec mi bylo líto, že už jsem ten ´zázračný lektvar´ dopila,“ popisuje Johana. Koktejl dokonce ochutnal i její muž: „Čistě ze zvědavosti – zajímalo mě, jestli se placenta v chuti koktejlu nějak projeví. Nebylo to ale vůbec poznat, ten poměr složky placenty byl v ovocné směsi velmi malý. A žádné hormonální změny jsem na sobě také nezpozoroval,“ říká s úsměvem.