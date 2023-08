Tafefobie, koumpounofobie a další. Fobie není totéž co strach, léčit ji je těžké, ale jde to

Kdyby bylo jednoduché zbavit se fobií, nikdo by se už nebál pavouků, hadů, krys, výšek, uzavřených prostor, davu lidí, a dokonce ani nemocí či smrti. Bohužel, je to naopak hodně těžké. I proto, že fobie a strachy mohou mít velmi hluboké kořeny.

Můžou za to naši předkové?

Naše psychika je složitá záležitost a pod mnoha vrstvami osobnosti máme ukryté bolístky a svá traumata. Psychologové se domnívají, že za mnohými strachy a fobiemi stojí nějaké dávné trauma, které se nemusí týkat pouze našeho života, nejčastěji dětství, ale docela klidně i některého z našich předků. I v rámci transgeneračního přenosu, který je dnes již uznáván odbornou veřejností, můžeme usuzovat na vznik mnohých konkrétních fobií.

Říká se také, že například strach z pavouků a myší pochází z dávných dob, kdy lidé vymetali jeskyně a obytné chýše, aby se této havěti zbavili, anebo že nepřekonatelný strach z hadů má příčinu v tom, že had vleze kamkoliv a ohrožuje mláďata a vajíčka v hnízdech vysoko na stromech i skulinách, proto ženy-matky mívají s hady největší problémy.

Co je fobie a jak se liší od strachu?

Pojďme si ale nejprve vysvětlit, co to vlastně fobie je a jak se liší od jiných druhů strachu. Strach je v podstatě obranný mechanismus, který nás odrazuje od toho chovat se takovým způsobem, abychom ohrožovali sami sebe nebo druhé. Slouží k tomu, abychom udržovali v rovnováze naše tělo i duši a uměli včas a adekvátně reagovat na jakékoliv ohrožení.

Proto by se dalo říct, že strach je nejen přirozený, ale také v mnoha případech prospěšný a žádoucí. Úzkost je pak obtížně definovaná, protože se dostavuje bez varování a nemusí mít žádnou konkrétní příčinu, jako mají strachy a fobie.

Fobie naproti tomu často lidem ztrpčuje život, protože se týká toho, co třeba druhým nevadí a co je pro druhé nepochopitelné. Zatímco jeden člověk má fobii ze žab a má velký problém už tehdy, když někdo vysloví slovo žába, jiný člověk absolutně nechápe, jak je něco takového možné. Fobie nás omezují v našem každodenním životě. Je to přehnaný a nežádoucí strach z různých předmětů, objektů, situací a lidí, znemožňující nám fungovat ve chvílích, kdy se vlastně nic neděje. Tehdy se ale dostavuje úzkost a další nepříjemné psychické a fyzické projevy, které jsou reakcí na předmět strachu, s nímž dotyčný přišel do styku.

Jak poznat, že máte fobii?

Silné fobie mohou vyvolávat i silné tělesné příznaky až panické ataky. Člověk trpící nějakou fobií se tedy předmětu svého strachu nebo situacím vyhýbá. Například nejezdí autem, nevstupuje do výtahu, vyhýbá se lidem, uzavírá se doma, při strachu z mikrobů pečlivě leští kliky a nosí chirurgické rukavice nebo si myje ruce dvacetkrát denně. Každodenní fobie, například z nemoci či smrti, vyvolávající časté panické ataky, zcela znemožňují normální život a lidé nezřídka končí na psychofarmakách.

Jak přesně se taková fobie projevuje? Příznaky fobie jsou jasně čitelné. Člověk prožívá silný strach a pocit ohrožení, který jej může až paralyzovat, a to už při pouhé vzpomínce na předmět či situace, jichž se bojí. Stačí jen slovo, obrázek hada v knížce, to, když lidé začnou mluvit o jeskyni před klaustrofobikem, a podobně. Při setkání s předmětem fobie se může dostavit nejen pocit strachu, štítivosti a odporu, ale také fyzické příznaky, jako jsou úlek, výkřik, bušení srdce, třes rukou, pláč, svíravý pocit v břiše, nevolnost až zvracení, pocity na omdlení a slabost, závratě, dokonce i celkový kolaps a mdloby.

Za vším je strach o život

Čeho se lidé nejčastěji bojí a jaké existují fobie? V prvé řadě je to všechno to, co ztrpčuje život, způsobuje utrpení, nebo o život připravuje. Tyto strachy jsou zcela přirozené, například strach z nemoci či smrti, ale pokud se jedná o fobii, tento člověk trpí v podstatě každý den a jeho strach se stává přehnaným a patologickým.

Obvyklý je strach z nožů, jehel, zbraní, střepů, krve, zvířat, která koušou, hmyzu a štítivých živočichů, jako jsou například pavouci či hadi. Pak je to ale i strach z nepříjemných situací, například z mluvení na veřejnosti a kontaktů s lidmi (sociální fobie), strach z davu a veřejného prostranství (agorafobie), strach z výšek (akrofobie) a uzavřených prostor (klaustrofobie) patří mezi vůbec nejčastější. Může jít ale i o strach z vody nebo z ohně, z bouřky, dokonce existuje strach z knoflíků nebo klaunů.





Psychologové tvrdí, že existuje přes 500 druhů různých fobií. Uvádí se, že k různým fobiím mají sklony více úzkostní lidé, kteří zdědili slabší nervovou soustavu anebo patří mezi vysoce citlivé osoby. Další prokázanou příčinou často bývá prožité trauma své, anebo trauma jiné osoby, o kterém člověk slyší a které jej zasáhne. Je obvyklé, že pokud někoho v dětství pokouše pes, může si nést do dospělosti následky v podobě fobie ze psů. Dalšími příklady může být třeba panický strach z vody v případě, kdy se člověk topil jako malé dítě, nebo panický strach z porodu u ženy, jejíž matka či babička při dramatickém porodu zemřela, protože toto trauma se může přenášet i na další generace.

Jak se zbavit fobie

Co s tím? Zbavit se fobie není jen tak snadné. Na prvním místě se doporučuje účinná psychoterapie, která může pomoci odhalit příčiny fobie, což je velkým krokem vpřed. Samozřejmě u silných fobií lidem pomáhají jejich nepříjemné psychické i fyzické projevy zvládat léky, ty ale utlumí příznaky, avšak nic konkrétně nevyřeší. Kognitivně behaviorální terapie však přináší své výsledky, stejně jako třeba metoda neurolingvistického programování, která přepisuje vzpomínky na dobu, kdy fobie vznikla. Přínos ale má také prenatální a regresní terapie, které vedou člověka do minulosti, zpravidla do dětství, kdy dochází v průběhu opakovaného prožívání nepříjemných vzpomínek k emocionálnímu otupení a snížení silného emočního prožívání a strachu.

Další možností je pak vědomé, cílené a hlavně postupné překonávání strachu tím, že se mu budeme vystavovat. Například při strachu z výšek postupně dojdeme k tomu, že sami vystoupáme na rozhlednu a podíváme se dolů, nebo překonáme strach z vody a postupně se naučíme plavat.

Přehled vybraných fobií, kterými lidé mohou trpět: