Na vaječňáku bez alkoholu si pochutnají děti i abstinenti. Fígl je v tonka fazolích a skořici

Historie vaječného likéru

Vaječný likér můžete znát i pod označením vaječný koňak, ajrkoňak nebo eggnog. V tuzemsku se mu zlidověle říká vaječňák. Pokud si myslíte, že vaječný likér vznikl někdy za dob našich babiček, pak budete možná překvapeni, že jeho historie sahá až do středověku. Všichni odborníci se sice neshodnou na tom, kdy a kde konkrétně byl první vaječný likér připraven, nicméně nejpravděpodobnější teorie hovoří o 13. století ve Velké Británii.

Tehdy se mu říkalo posset. Jednalo se o horký nápoj připravený z mléka, které se míchalo s vínem, pivem či sherry. Celá směs se pak ještě dochutila kořením. Angličtí mniši si do possetu přidávali žloutky a fíky. Velkým milovníkem nápoje, který se hodně podobal dnešnímu vaječnému koňaku, byl také francouzský král Ludvík IX. Francouzský. Ten si nechával připravovat nápoj označovaný jako „lait de poule“ (kuřecí mléko), který mu údajně pomáhal s nespavostí.

Skutečným přelomem v historii eggnogu bylo 18. století, kdy Angličané dovezli tento recept do Ameriky. Místo doposud používaného sherry se začal do likéru přidávat rum, který mu dodal charakteristickou chuť a zamezil rychlému kažení vajec. Obliba vaječného likéru tak díky tomu začala stoupat a rozšířil se i do Kanady, Mexika, Jižní Ameriky či Austrálie.





Recept na nealkoholický vaječný likér

Nealkoholická varianta vaječňáku je skvělým řešením pro všechny, kdo si chtějí vychutnat tuto vánoční dobrotu bez alkoholu. Je proto vhodný pro těhotné a kojící ženy, malé děti nebo osoby, které alkohol zkrátka pít nechtějí. Příprava je prakticky totožná jako u verze s alkoholem, jen se do vychlazeného likéru nepřilévá rum či brandy.

U vaječného likéru byste měli vždy dbát na pasterizaci žloutků. Ta probíhá během zahřívání směsi na mírném plameni. Důležité je, aby směs dosáhla teploty alespoň 70 °C. Tento proces zničí nebezpečné choroboplodné zárodky a vyhnete se salmonelóze, o kterou na Vánoce určitě nikdo nestojí. Pokud si nejste jisti, že žloutky dosáhly ideální teploty, změřte teplotu kuchyňským teploměrem.

Další možností je připravit vaječný likér bez vajec, kdy z níže uvedeného postupu vynecháte část se žloutkovou směsí. Aby si likér uchoval krémovou konzistenci, můžete místo žloutků použít salko a kondenzované mléko. Vynechte pak samozřejmě i cukr, protože salko je hodně sladké samo o sobě.

Zatímco někteří lidé jsou zvyklí připravovat vaječný likér ze salka a mléka, jiní dávají přednost smetaně ke šlehání. Rozhodně ale platí, že čím tučnější mléko a šlehačku zvolíte, tím bude výsledný nápoj chutnější a krémovější.

Ingredience:

500 mililitrů plnotučného mléka,

250 mililitrů 33% smetany ke šlehání,

6 žloutků,

250 gramů krupicového cukru,

1 vanilkový lusk,

10 kapek rumové esence,

¼ čajové lžičky muškátového oříšku.

Postup:

Nejprve si rozřízněte vanilkový lusk a vyškrábejte z něj zrníčka vanilky. Do hrnce nalijte mléko se smetanou a přidejte vyškrabaná zrníčka vanilky. Směs zahřívejte na mírném plameni a za občasného míchání přiveďte k bodu varu. Mezitím si připravte misku, do které dáte žloutky s cukrem. Žloutkový základ vyšlehejte do jemné pěny a poté k němu za stálého míchání pomalu přilévejte uvařené mléko se smetanou.

Směs poté vlijte zpět do hrnce, přidejte muškátový oříšek, a začněte ji znovu zahřívat. Za stálého míchání pomalu zahřívejte na mírném plameni. Dejte si velký pozor na to, aby se směs se žloutky nezačala vařit – jinak hrozí, že se vejce srazí. Míchejte do té doby, než likér začne houstnout. Jakmile začne být krémový, odstavte ho z ohně. Do uvařeného vaječného likéru přidejte ještě rumovou esenci a nechte ho vychladnout. Vychladlý likér přelijte do lahví a uložte do chladničky. Spotřebujte ho co nejrychleji (do pár dnů).

Galerie: Co si můžete koupit, když se vydáte pro vaječný koňak

(nabídka roku 2023, letos je ale podobná)

Tipy na dochucení vaječného likéru

Pokud nechcete ve vaječném likéru vnímat jen chuť smetany, žloutků, rumové esence a muškátového oříšku, můžete ho ozvláštnit mnoha způsoby. Naprostým základem je vanilka, kterou najdete i ve výše uvedeném receptu. Kořeněnější chuť, která umocní vánoční atmosféru, vytvoříte přidáním skořice, kardamomu či perníkového koření. Fantazii se však meze nekladou, experimentovat můžete třeba i s hořkou čokoládou nebo tonka fazolemi.

Vanilka

Asi každý milovník tohoto koňaku nám dá za pravdu v tom, že by ve vaječňáku neměla chybět vanilka. Na mysli máme skutečná zrníčka, která vyškrábnete z vanilkového lusku. Pravou vanilku rozhodně nenahradíte vanilkovým cukrem nebo esencí. Navíc byste se ochudili o černá zrníčka, která dodávají likéru na autentičnosti.





Vánoční koření

Pokud chcete vaječnému likéru dodat opravdu intenzivní aroma a chuť, které vás naladí na Vánoce, doporučujeme do něj přidat mletou skořici, kardamom a hřebíček. Zkusit můžete i několik hvězdiček badyánu, které necháte v nápoji louhovat přes noc. Zajímavou alternativou jednotlivých druhů koření může být perníkové koření, ve kterém se snoubí všechny uvedené přísady ještě společně s anýzem, zázvorem, fenyklem či koriandrem.

Čokoláda

Pokud zbožňujete čokoládu, nemusíte se bát čokoládové příchutě ani u vaječného likéru. Jednou z možností, jak dochutit celou dávku likéru, je přidání několika kostiček hořké či mléčné čokolády přímo do zahřáté směsi. Pokud chcete vaječňák jen lehce dozdobit čokoládou, stačí do skleničky s nápojem nasypat nastrouhané hoblinky čokolády.

Čokoláda dodá likéru naprosto jiný chuťový rozměr, a navíc působí do jisté míry jako zlepšovák nálady. Skutečně kvalitní hořká čokoláda obsahuje theobromin, který podporuje vylučování hormonů blaženosti. Stimuluje také produkci fenyletylaminu a serotoninu, což jsou látky podporující dobrou náladu.

Tonka fazole

Hodně zajímavým a exotickým dochucovadlem mohou být tonka fazole. Jedná se o intenzivně vonící semena jihoamerického stromu zvaného cumar (silovoň obecný). Původní obyvatelé Jižní Ameriky je považovali za magické fazolky s léčivými účinky. Tonka fazole mají opravdu hodně specifickou vůni a chuť. Většinou jsou přirovnávány ke kombinaci mandlí, vanilky, nugátu, karamelu a marcipánu. Proto je dnes najdete v mnoha moderních dezertech, krémech či omáčkách. Výborně se hodí k čokoládě. Někdy se tonka fazole používají místo vanilky.