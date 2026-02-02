Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Záchranka spouští linku, která poradí, když máte problém, ale na sanitku to není

Záchranka spouští linku, která poradí, když máte problém, ale na sanitku to není

Anna Dvořáková
Dnes
Matka s telefonem u ucha sahá na čelo nemocnému dítěti
Autor: Depositphotos
Záchranná služba Jihomoravského kraje od začátku února poradí na takzvané neakutní lince. Pokud nejde o urgentní případ, který by vyžadoval výjezd sanitky, ale potřebujete „jen“ poradit, co dělat v nějaké situaci, můžete zavolat na číslo 800 140 155 a operátoři vám poradí. Podobnou linku už provozují například středočeští záchranáři.

„2. února 2026 zahajuje svůj provoz tzv. neakutní linka. Operátoři a operátorky vám na této lince poskytnou poradenství v oblasti dostupnosti lékáren, lékařských pohotovostí, sociální a paliativní péče a dalších neakutních situací. Urgentní případy dále patří na linku 155,“ uvádí jihomoravská záchranka na webu.

Neakutní poradní linka má číslo 800 140 155 a v provozu je každý den (včetně víkendů a svátků) od 7 do 19 hodin

Kam volat, když máte zdravotní potíže a nevíte, jestli to je na praktika, či záchranku

Kam volat, když máte zdravotní potíže a nevíte, jestli to je na praktika, či záchranku

Podobnou linku provozují i jiné záchranky. Například linka 800 888 155 je sice primárně určená pro obyvatele Středočeského kraje (a obsluhují ji středočeští záchranáři), ale dovolá se samozřejmě každý.

Další linky zřídila záchranná služba v Královéhradeckém kraji, kde je to číslo 841 155 155, při Zdravotnické záchranné službě Pardubického kraje pak funguje Informační zdravotnické centrum s čísly 469 666 666 nebo 469 666 999. I zde jsou operátoři nepřetržitě k dispozici pro konzultaci zdravotního stavu nebo pro rady, jak dále postupovat.

Anna Dvořáková

Redaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

