Záchranka spouští linku, která poradí, když máte problém, ale na sanitku to není

„2. února 2026 zahajuje svůj provoz tzv. neakutní linka. Operátoři a operátorky vám na této lince poskytnou poradenství v oblasti dostupnosti lékáren, lékařských pohotovostí, sociální a paliativní péče a dalších neakutních situací. Urgentní případy dále patří na linku 155,“ uvádí jihomoravská záchranka na webu.
Neakutní poradní linka má číslo 800 140 155 a v provozu je každý den (včetně víkendů a svátků) od 7 do 19 hodin.
Podobnou linku provozují i jiné záchranky. Například linka 800 888 155 je sice primárně určená pro obyvatele Středočeského kraje (a obsluhují ji středočeští záchranáři), ale dovolá se samozřejmě každý.
Další linky zřídila záchranná služba v Královéhradeckém kraji, kde je to číslo 841 155 155, při Zdravotnické záchranné službě Pardubického kraje pak funguje Informační zdravotnické centrum s čísly 469 666 666 nebo 469 666 999. I zde jsou operátoři nepřetržitě k dispozici pro konzultaci zdravotního stavu nebo pro rady, jak dále postupovat.