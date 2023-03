Umělá inteligence pomůže s diagnostikou demencí. Ta je těžká, i proto léčba přichází pozdě

Nikoli obávané zhoubné nemoci, ale neurodegenerativní choroby se stávají – krom potíží se srdcem a oběhem – největším zabijákem ve vyspělých zemích. Odhaduje se, že do roku 2040 kvůli těmto onemocnění mozku ve světě zemře více lidí než na rakovinu tlustého střeva, plic, ledvin a kůže dohromady. Problémem je například včasné rozpoznání nemoci, ale to by se snad mohlo zlepšit.