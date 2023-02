Ceny pečiva už letos skokově neporostou

Je tomu téměř rok, co Svaz pekařů a cukrářů (SPK) apeloval na vládu, aby včas zasáhla, omezila vývoz české pšenice do zahraničí a poskytla dotace pekárnám. V opačném případě prý dojde ke skokovému zdražení pečiva. „Šumava by stála 60 Kč,“ varoval tehdy svaz. Dnes přichází s přívětivější zprávou. Ceny pečiva už dramaticky neporostou.

Vývoj cen chleba Autor: CSU

Za zdražování pečiva mohly vysoké náklady: plyn i suroviny

Za radikálním navýšením ceny pečiva přitom nestála jen nejvyšší nákladová položka, tedy mouka, která meziročně v dodavatelských cenách stoupla o 80–90 % dle druhu, ale i energie, hlavně zemní plyn, kterého pekárny spotřebují velké množství. Ten v průměru stoupl pro pekárny o 350 %, některým stoupla cena plynu až 12×.

„Z dalších surovin používaných v pekárenství zdražily tuky o 100 %, cukr o 100 %, droždí o 60 %. Dále samozřejmě mzdové náklady, které přesto v pekárnách jsou nejnižší ze všech potravinářských oborů, elektřina, vodné a stočné, údržba strojů a technologie a úroky z úvěrů. V současné době celkové náklady stouply o 80–100 % meziročně dle druhu pečiva, a hlavně dle cen energií konkrétní pekárny,“ řekl již dříve pro náš server výkonný ředitel SPK, Bohumil Hlavatý.

I přes promítnutí této skutečnosti do ceny výrobků v loňském roce muselo svůj provoz ukončit několik desítek převážně malých rodinných pekáren.

Razantní nárůst cen pro letošní rok už se neočekává

Ještě na sklonku minulého ruku široká veřejnost spekulovala nad tím, jak se pekaři popasují s cenami, které je za energie, často zastropované do konce roku 2022, a suroviny čekají v novém roce. Spekulovalo se i o snížení gramáže pečiva, při zachování ceny. Situace se ale aktuálně stabilizovala.

„Dle našich předpokladů by v letošním roce již nemělo docházet ke skokovému zdražování pečiva, jako tomu bylo v roce 2022. Růst cen očekáváme v řádu jednotek procent. Vše bude záviset na vývoji cen vstupních surovin a energií a pohonných hmot, který už by však dle predikcí neměl být tak razantní, jako tomu bylo v minulém roce. Pekaři tak nebudou nuceni dále zvyšovat ceny svých výrobků,“ řekl Bohumil Hlavatý s tím, že i přes krach některých malých pekáren zůstává Česká republika v produkci pečiva soběstačná.