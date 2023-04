Nemoc starých způsobená sladkým. Pořád ještě věříme úplným nesmyslům o cukrovce

Co je to cukrovka?

V první řadě je potřeba si připomenout, co to vlastně cukrovka, neboli diabetes mellitus, je. Jde o chronickou poruchu metabolismu sacharidů. Vzniká nedostatkem inzulinu v krvi, který produkuje slinivka břišní. Existují dva typy diabetu: cukrovka I. a II. typu.

Diabetes 1. typu je nevyléčitelným onemocněním, které se nejčastěji objevuje již v dětském věku či v dospívání a pacient je poté celý život závislý na injekční aplikaci inzulínu. Genetická predispozice sama o sobě diabetes nevyvolá, k tomu dochází až po střetu s faktorem (např. virové onemocnění, dlouhodobý nadměrný stres aj.), který spustí autoimunitní proces vedoucí k rozvoji onemocnění.

Naopak cukrovka 2. typu je onemocněním získaným. V průběhu života si ho vypěstujeme nevhodným způsobem života, hlavními faktory jsou nezdravé stravovací návyky spojené s přejídáním, nedostatkem pohybu a dlouhodobým stresem. Tito pacienti zpočátku nejsou závislí na injekčně podávaném inzulinu.

„Nadějí pro ně je zachycení v období prediabetu, který se často neprojevuje žádnými příznaky, v této fázi lze rozvoj diabetu oddálit či dokonce zastavit naprosto radikální a celoživotní změnou životního stylu. Klíčové je pravidelně sledovat hladinu cukru v krvi a zvýšené hodnoty konzultovat se svým lékařem,“ radí vedoucí laboratoře SYNLAB Kateřina Pinterová.

Přestože nemoc nebolí, nekompenzovaná cukrovka může způsobit nevratné škody na zdraví. „Diabetes od samého začátku postupně poškozuje velké a malé tepny, tepénky a vlásečnice, které v průběhu několika let vedou k poruše funkce prakticky všech důležitých orgánů a imunitního systému,“ vysvětluje doktor Ladislav Krajči.

Jak dodává, je cukrovka chorobou projevující se na začátku skrytě, pouze zvýšenou hladinou cukru v krvi, která se pozvolna dále zvyšuje a v pozdní fázi pak přichází projevy – porucha funkce ledvin, poškození zraku, neurologické komplikace, syndrom diabetické nohy a dále rozvoj aterosklerózy se všemi důsledky.

I proto je zapotřebí, aby o diabetu měla široká veřejnost správné informace. Tady jsou nejčastější mýty, které o cukrovce kolují.

Cukrovku mají jen staří lidé

Není tomu tak. Diabetes 1. typu se často zjistí už v kojeneckém věku, nicméně těchto pacientů je jen zlomek ze všech lidí s cukrovkou (konkrétně se udává asi 10 procent).

Diabetes 2. typu se nejčastěji týká lidí nad 45 let, nicméně v dnešní době se nevyhýbá ani mladším lidem, dokonce mohou onemocnět i děti, což je podle lékařů alarmující. Zásadní roli pro rozvoj tohoto onemocnění totiž hraje špatná životospráva: nevhodné stravovací návyky, málo pohybu, stres…





Cukrovku způsobuje přemíra cukru

Mezi rozvojem cukrovky a konzumací cukru nebyla nikdy prokázána spojitost. Příčinou vzniku diabetu 2. typu je nezdravá životospráva obecně. Statistiky ukazují, že přes 90 % pacientů s diabetem 2. typu má nadváhu nebo je obezních.

Cukrovka 1. typu je nebezpečnější

Neléčené onemocnění jakéhokoliv typu diabetu je pro pacienta velmi nebezpečné a může způsobit závažné zdravotní komplikace.

„Jedná se například o kardiovaskulární onemocnění, jako je infarkt či cévní mozková příhoda, dále oční komplikace vedoucí i ke slepotě, poškození a selhání ledvin, poškození nervů, k opakovaným infekcím z důvodu snížené obranyschopnosti těla nebo zhoršení sexuálních funkcí,“ vysvětluje praktický lékař Rodion Schwarz. Hrozí ale například i amputace končetiny.

Vysoké hodnoty cukru v krvi hned neznamenají cukrovku

Pokud vám váš známý s diabetem nahodile změří cukr v krvi pomocí glukometru a hodnoty jsou vyšší, skutečně to hned neznamená, že máte cukrovku. Výsledek mohla ovlivnit řada faktorů, jako je například dietní chyba, užívání alkoholu, stres, virové či bakteriální onemocnění, nebo také léčba kortikoidy.

Pozor byste si ale měli dát na dlouhodobě zvýšené hladiny cukru v krvi, které mohou značit prediabetes. Ten lze spolehlivě odhalit odběrem krve při pravidelné preventivní prohlídce u lékaře.

Jaké hodnoty glykémie ukazují prediabetes a diabetes 2. typu? Zdravý pacient má hodnoty cukru do 5,6 mmol/l. Prediabetes se vyznačuje hodnotami do 6,9 mmol/l. Nad touto hodnotou už jde o cukrovku. Pokud se období prediabetu neodhalí včas, po několika letech přejde prediabetes do diabetu 2.typu, a to právě kvůli dlouhodobě zvyšujícím se hodnotám hladiny glykémie (nad 6.9 mmol/l).

Diabetici nesmí žádný cukr

Diabetická strava by měla být vyvážená, to znamená i se zastoupením cukrů. Ty diabetici přijímají primárně v přílohách (např. brambory, rýže, pečivo apod.). Dále je důležité pravidelné stravování po menších dávkách, nejlépe 5–6krát denně. Jídelníček by neměl obsahovat jednoduché cukry, naopak jsou do něj zařazeny některé druhy ovoce a zeleniny – vše po konzultaci s odborníkem.

Diabetici nesmějí sportovat

Při sportu jsou diabetici ohroženi hypoglykemií, protože tělo potřebuje přeměnit na energii větší množství cukru. Je-li fyzická zátěž intenzivní, může trvat i řadu hodin, než jsou tyto zásoby doplněny. Na druhou stranu je pro diabetiky pohyb velmi důležitý a může cukrovku i zkrotit. Především pro diabetiky 2. typu je sport zásadním druhem terapie. Neměli by se mu proto vyhýbat.

„Diabetici mohou provádět běžné denní aktivity jako každý jiný člověk, samozřejmě za předpokladu, že dodržují nastavené zdravé návyky, doporučení lékaře a onemocnění pak probíhá bez jakýchkoliv příznaků. I přesto je ale vhodnější snažit se předejít rozvoji onemocnění a vštěpovat již malým dětem zásady zdravého stravování a zařadit do jejich života dostatek pohybu,“ vysvětluje doktor Krajči.