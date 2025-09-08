I mužům rostou prsa. Na začátku mohou potíž zmírnit léky

Gynekomastie může mít různé příčiny, od hormonálních změn až po vliv některých léků či životního stylu. Hned po narození postihuje až 90 procent chlapců. „Důvodem je vysoká hladina hormonů, které získali během těhotenství od matky. Tento stav je přechodný a většinou spontánně odeznívá,“ říká Boris Jegorov, plastický chirurg Medicom Clinic.
Druhá skupina zahrnuje gynekomastii v období puberty, která se objevuje mezi 14. a 16. rokem života. Příčinou je hormonální nerovnováha, která může vést ke zvětšení prsní žlázy na jedné nebo obou stranách. Tento stav ale obvykle také nevyžaduje léčbu farmaceutiky ani chirurgický zásah.
„Třetím typem je gynekomastie u dospělých mužů, která zpravidla sama od sebe nezmizí. Způsobena může být hormonální nerovnováhou – nízký testosteron, vyšší estrogen, užíváním léků například na tlak, antidepresiv nebo anabolik, objevit se může i v důsledku onemocnění jater, ledvin nebo štítné žlázy,“ doplňuje lékař.
Muži ve vyšším věku se ovšem potýkají častěji s takzvanou pseudogynekomastií způsobenou poklesem testosteronu, obezitou a následným ukládáním tuku v oblasti prsou. „Pravá gynekomastie se projevuje tuhým uzlíkem za dvorcem a bradavkou, který může být bolestivý,“ zmiňuje Jegorov.
Za jakým lékařem se vydat?
Pokud má pacient podezření na gynekomastii, měl by navštívit plastického chirurga nebo endokrinologa. Je důležité provést sonografické vyšetření, aby se vyloučila závažnější onemocnění, například rakovina prsu, která je u mužů sice vzácná, není ale vyloučená.
„Gynekomastie automaticky nepředstavuje vyšší riziko vzniku rakoviny prsu, v určitých případech ale může být rizikovým faktorem. Pokud je dlouhodobá, jednostranná nebo doprovázená dalšími příznaky, jako je například bulka, výtok z bradavky či bolest, je důležité navštívit lékaře co nejdříve,“ upozorňuje chirurg.
Pro mnoho dospělých mužů představuje zvětšení prsní žlázy nejen estetický, ale i psychický diskomfort, který může ovlivnit kvalitu jejich života. Problém pak řeší plastickou operací.
Nejčastěji gynekomastii s lékařem podle Jegorova řeší dvě věkové skupiny – ve věku mezi 20 a 35 lety a později muži nad 50 let, přičemž mladí, často sportovci, dbají na svůj vzhled a jejich hrudník jim způsobuje především estetický diskomfort při cvičení nebo v létě.
Do roka léky, potom operace
„Gynekomastii lze léčit několika způsoby podle stádia, ve kterém se nachází. V rané fázi, která trvá přibližně 8 až 12 měsíců, lze její stav zlepšit léky, které doporučí endokrinolog. Chronická fáze, která trvá déle než jeden rok, je charakteristická tuhou žlázou, která již nereaguje na farmakologickou léčbu. V tomto případě je jediným řešením chirurgický zákrok,“ popisuje Boris Jegorov.
Odstranění gynekomastie je poměrně častý zákrok a počet mužů, kteří ho podstupují, stále roste. Podle údajů Mezinárodní společnosti estetické plastické chirurgie se celosvětově ročně provede přes 40 tisíc operací gynekomastie.
„Chirurgické odstranění zahrnuje různé metody, často kombinaci liposukce a chirurgického řezu. Délka operace je přibližně jeden a půl hodiny. Operace má dlouhodobý efekt, pokud pacient dodržuje zdravý životní styl. Existuje jen nízké riziko recidivy, například při užívání anabolických steroidů, prodělání závažného onemocnění nebo výrazné změně tělesné hmotnosti,“ uzavírá Jegorov.
Koho trápí gynekomastie
Novorozenci – Vzniká vlivem mateřských hormonů – většinou zmizí během několika týdnů. Objevuje se až u 60–90 procent novorozených chlapců.
Puberta (12–16 let) – Důvodem vzniku jsou hormonální výkyvy – obvykle ustoupí do jednoho až dvou let. Během puberty se s ní potýká až 50–60 procent chlapců.
Dospělí muži (20–50 let) – Vzniknout může vlivem hormonů, životního stylu, užíváním některých léků nebo v důsledku nadváhy. Potýká se s ní kolem 30–40 procent mužů.
Starší muži (60+ let) – Objevuje se v důsledku snížení testosteronu a přibývání tukové tkáně. Objevuje se až u 60–70 procent mužů.