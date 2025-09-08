Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  I mužům rostou prsa. Na začátku mohou potíž zmírnit léky

I mužům rostou prsa. Na začátku mohou potíž zmírnit léky

Anna Dvořáková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Záběr na muže se zakrytým hrudníkem
Jak vypadá gynekomastie
Jak vypadá gynekomastie
Jak vypadá gynekomastie
Jak vypadá gynekomastie
Záběr na muže se zakrytým hrudníkem
Jak vypadá gynekomastie
Jak vypadá gynekomastie
Jak vypadá gynekomastie
Jak vypadá gynekomastie
Všechny fotografie
Gynekomastie znamená nezhoubné zvětšení prsní žlázy u mužů. Způsobuje ho nejčastěji hormonální nerovnováha mezi estrogenem a testosteronem. Vůbec nejde o vzácný jev, spíš naopak. S nějakou formou gynekomastie se během života potkají dva ze tří mužů, nejčastěji v dětství a pak ve stáří.

Gynekomastie může mít různé příčiny, od hormonálních změn až po vliv některých léků či životního stylu. Hned po narození postihuje až 90 procent chlapců. „Důvodem je vysoká hladina hormonů, které získali během těhotenství od matky. Tento stav je přechodný a většinou spontánně odeznívá,“ říká Boris Jegorov, plastický chirurg Medicom Clinic.

Druhá skupina zahrnuje gynekomastii v období puberty, která se objevuje mezi 14. a 16. rokem života. Příčinou je hormonální nerovnováha, která může vést ke zvětšení prsní žlázy na jedné nebo obou stranách. Tento stav ale obvykle také nevyžaduje léčbu farmaceutiky ani chirurgický zásah.

„Třetím typem je gynekomastie u dospělých mužů, která zpravidla sama od sebe nezmizí. Způsobena může být hormonální nerovnováhou – nízký testosteron, vyšší estrogen, užíváním léků například na tlak, antidepresiv nebo anabolik, objevit se může i v důsledku onemocnění jater, ledvin nebo štítné žlázy,“ doplňuje lékař.

Muži ve vyšším věku se ovšem potýkají častěji s takzvanou pseudogynekomastií způsobenou poklesem testosteronu, obezitou a následným ukládáním tuku v oblasti prsou. „Pravá gynekomastie se projevuje tuhým uzlíkem za dvorcem a bradavkou, který může být bolestivý,“ zmiňuje Jegorov.

Gynekomastie je hormonální problém. Provází onemocnění varlat i jiné choroby Přečtěte si také:

Gynekomastie je hormonální problém. Provází onemocnění varlat i jiné choroby

Za jakým lékařem se vydat?

Pokud má pacient podezření na gynekomastii, měl by navštívit plastického chirurga nebo endokrinologa. Je důležité provést sonografické vyšetření, aby se vyloučila závažnější onemocnění, například rakovina prsu, která je u mužů sice vzácná, není ale vyloučená.

„Gynekomastie automaticky nepředstavuje vyšší riziko vzniku rakoviny prsu, v určitých případech ale může být rizikovým faktorem. Pokud je dlouhodobá, jednostranná nebo doprovázená dalšími příznaky, jako je například bulka, výtok z bradavky či bolest, je důležité navštívit lékaře co nejdříve,“ upozorňuje chirurg.

Pro mnoho dospělých mužů představuje zvětšení prsní žlázy nejen estetický, ale i psychický diskomfort, který může ovlivnit kvalitu jejich života. Problém pak řeší plastickou operací. 

Nejčastěji gynekomastii s lékařem podle Jegorova řeší dvě věkové skupiny – ve věku mezi 20 a 35 lety a později muži nad 50 let, přičemž mladí, často sportovci, dbají na svůj vzhled a jejich hrudník jim způsobuje především estetický diskomfort při cvičení nebo v létě.

Galoše. Podzemní chráněný kryt – KO 17 slouží jako záložní zdravotnické pracoviště v případě nenadálých a krizových situací.

Sanopz, OÚNZ, MRI. Zkuste kvíz o zkratkách, které souvisí se zdravotnictvím.

Milujete knihy a seriály ze zdravotnického prostředí? Pak by pro vás náš test mohl být hračkou, protože zkratky týkající se medicíny vám nejsou cizí.
Spustit kvíz

Do roka léky, potom operace

„Gynekomastii lze léčit několika způsoby podle stádia, ve kterém se nachází. V rané fázi, která trvá přibližně 8 až 12 měsíců, lze její stav zlepšit léky, které doporučí endokrinolog. Chronická fáze, která trvá déle než jeden rok, je charakteristická tuhou žlázou, která již nereaguje na farmakologickou léčbu. V tomto případě je jediným řešením chirurgický zákrok,“ popisuje Boris Jegorov.

Odstranění gynekomastie je poměrně častý zákrok a počet mužů, kteří ho podstupují, stále roste. Podle údajů Mezinárodní společnosti estetické plastické chirurgie se celosvětově ročně provede přes 40 tisíc operací gynekomastie.

„Chirurgické odstranění zahrnuje různé metody, často kombinaci liposukce a chirurgického řezu. Délka operace je přibližně jeden a půl hodiny. Operace má dlouhodobý efekt, pokud pacient dodržuje zdravý životní styl. Existuje jen nízké riziko recidivy, například při užívání anabolických steroidů, prodělání závažného onemocnění nebo výrazné změně tělesné hmotnosti,“ uzavírá Jegorov.

Koho trápí gynekomastie 

Novorozenci – Vzniká vlivem mateřských hormonů – většinou zmizí během několika týdnů. Objevuje se až u 60–90 procent novorozených chlapců. 

Puberta (12–16 let) – Důvodem vzniku jsou hormonální výkyvy – obvykle ustoupí do jednoho až dvou let. Během puberty se s ní potýká až 50–60 procent chlapců. 

Dospělí muži (20–50 let) – Vzniknout může vlivem hormonů, životního stylu, užíváním některých léků nebo v důsledku nadváhy. Potýká se s ní kolem 30–40 procent mužů. 

Starší muži (60+ let) – Objevuje se v důsledku snížení testosteronu a přibývání tukové tkáně. Objevuje se až u 60–70 procent mužů.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Anna Dvořáková

Redaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

Témata:

Související články

Anketa

Pečete si domácí chleba?

Zobraz výsledek

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Ukažte, jak se vyznáte v jedovatých houbách. Poznejte je podle fotek
1/12 otázek
Spustit kvíz

Nejčtenější články

Domácí lékař

Všechny nemoci

Z našich webů

Dále u nás najdete

DuckDuckGo vylepšuje AI možnosti svého prohlížeče

Krém za 50 korun může mít složení bezpečné, ale nic nedělá

Jaké jsou aktuální kyberhrozby pro Android?

V českých počítačích dál řádí zákeřný infostealer Formbook

Web úplně nezmizí, bude ale nástrojem z minulosti

Kralupská Dekonta vyvinula linku na recyklaci vysloužilých solárů

Některým lidem rada, ať méně jedí a více se hýbou, nemůže fungovat

Z Tencent Cloudu unikly přihlašovací údaje i zdrojové kódy

Lékárníci v karavanu zdarma vyšetřují, zda nemáte cukrovku

Komu se od příštího roku nevyplatí paušální daň?

Od října se proti chřipce bude očkovat i v několika lékárnách

Google si může nechat Chrome, musí se však dělit o data

Daňový rozdíl mezi krátkodobým a dlouhodobým nájmem

Piráti: Zdaníme ruské nerezidenty a snížíme DPH na základní potraviny

Přísaha: Vrátíme zpátky EET a zavedeme rovnou daň z příjmů

Začala divadelní improvizací, dnes díky improvizaci mění firmy i lidi

Konec poskytování součinností v exekucích?

STAN: Chceme základní slevu na dani převádět do bonusu

Nebezpečnou látku možná máte v laku na nehty i doma

Eset odhalil první ransomware poháněný umělou inteligencí

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Zahoďte všechny cigarety. Nezkoušejte jen snížit počet
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).