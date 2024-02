Pár minut měsíčně, které mohou zachránit život. Jak na samovyšetření prsou

Asi každá žena ví, že by to měla dělat, a každá tak nějak tuší, jak na to. Ale když přijde na věc, vlastně jen málokterá to skutečně dělá, a ještě ke všemu ne správně. Přinášíme návod, jak správně provádět samovyšetření prsou a na co při něm nezapomínat.