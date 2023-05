Přijďte se poradit kvůli migréně se specialisty. Žádanku ani objednání předem nepotřebujete

Lidé trpící migrénou, kterých je v Česku více než milion, mohou opět přijít konzultovat svůj stav se specialisty. Po úspěšném prvním ročníku otevře letos své dveře šest Center pro léčbu bolestí hlavy a to hned v několika regionech.

V červnu se do osvětové akce zapojí Městská poliklinika Praha a Nemocnice Teplice, na podzim budou následovat další čtyři centra v Čechách i na Moravě. Setkání mají za cíl zlepšit povědomí o specializované péči a propojit pacienty trpící bolestí hlavy s odborníky, kteří jim dokážou pomoci. Individuální konzultace budou k dispozici bez předchozího objednání, nebude třeba ani doporučení neurologa, bez kterého se lidé do centra běžně nedostanou. Na akci se představí i pacientská organizace Migréna-help.

První specializované centrum otevře své dveře 1. června v 15:00 v Městské poliklinice v pražské Spálené ulici. O dva týdny později bude 14. června následovat centrum v Nemocnici Teplice. Do podzimní vlny se zapojí další čtyři nemocnice.

Součástí Dnů otevřených center je i možnosti individuální konzultace. V centrech máme bohaté zkušenosti s komplikovanými případy a často tu řešíme migrény, které by se ještě nedávno zdály neléčitelné. Právě proto bych akci doporučil všem, kdo se chtějí o posunu v dostupné péči dozvědět více, popisuje neurolog z Městské polikliniky v Praze David Doležil, jak mohou odborníci ze specializovaných center lidem s migrénou pomoci.

Kromě specializovaného centra nabídne další podporu i pacientská organizace a kariérová poradkyně. Cílem je podle lékaře vytvořit přátelské setkání pro všechny, které migréna trápí, a pomoci jim najít řešení.

První Den otevřeného centra proběhne letos ve čtvrtek 1. června v Městské poliklinice Praha (Spálená 12, Praha 1). Akce odstartuje ve tři odpoledne představením lékařů, kteří vysvětlí, jak funguje péče ve specializovaném centru a jaká léčba je nyní dostupná. Pokračovat bude seznámením s aktivitami pacientské organizace Migréna-help a tipy kariérové poradkyně, jak na migrénu v práci. Od tří do šesti hodin budou k dispozici individuální konzultace s odborníky přímo na místě. Detailní program najdete na www.omigrene.cz

V České republice je pacientům k dispozici rozsáhlý systém specializované péče, který nabízí odbornou pomoc a nejmodernější terapii. Lidé s migrénou mohou mít pocit, že už vyzkoušeli všechno. O specializovaných centrech ale nemusí vědět. Po celé České republice je jich už třicet a věnujeme se tam především vážnějším případům migrén, které se nedaří vyřešit v běžné péči, vysvětluje neurolog Doležil.

O tom, že moderní léčba migrény by pomohla více než 20 tisícům lidí, ale dostává ji zlomek z nich, jsme nedávno psali i na našem webu Vitalia.cz. Zdravotní pojišťovny mimo jiné už dva roky proplácejí biologickou léčbu migrény. Podle odborníků se k ní ale dostala jen naprostá menšina pacientů, a to navíc v průměru až po sedmadvaceti letech od stanovení diagnózy. K dispozici je navíc i účinná akutní léčba, protože běžné léky na bolest na tu migrenickou nemusí fungovat.

Zdroje:

Czech Headache Society. Bolesti hlavy a jejich charakteristika

Charles A. The evolution of a migraine attack: a review of recent evidence

World Health Organisation. Headache Disorders

Czech Headache Society. Léčba migrény