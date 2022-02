Než mě muži v diskuzi ukamenují, předesílám, že u nás doma se otázka zvednutého ani jiného záchodového prkénka neřeší. Každý si čůrá, jak je mu libo. A v článku nejde ani o prkénko, ani hygienu toalety, to ať si každý nastaví po svém.

Možná jste si ale taky všimli, že v internetových diskuzích a taky některých domácnostech je tohle téma poměrně hojně probírané a argumentuje se v něm i zdravotními následky. Co je na tom pravdy?

Nenarazila jsem snad na jediný podnět k tématu, který by vyprovokoval muž. Naopak, příslušníci pohlaví odjakživa močícího vstoje reagují na tohle téma značně podrážděně. Tak ostatně reagovali i někteří odborníci, které jsem oslovila. Je to ne/zdravé?

Otázku čůrání mužů vsedě vznášejí ženy, matky, prostě uklízečky domácích záchodů. Některé otevřeně přiznávají, že jim jde „o prkénko“, jiné argumentují zdravotními výhodami pro své syny a muže; ovšem v duchu „slyšela jsem, že…“.

Co tedy na otázku pozice při močení říkají odborníci? Může být čůrání vsedě pro muže zdravotně přínosné, nebo naopak nebezpečné? A co sexuální vývoj a psychika? Vyroste z chlapečka, kterého matka nutila čůrat „jako holka“, ušlápnutý podpantoflák nebo deviant? Změní muži své zvyky, a mají pro to nějaký rozumný důvod?

„Muži v naprosté většině močí vstoje. Nemyslím, že by se v tomto směru chystala nějaká kulturní revoluce,“ říká přednosta Sexuologického ústavu Jaroslav Zvěřina.

„Osobně si myslím, že je volbou každého, v jaké pozici močí – asi jak mu to vyhovuje. V mládí je to jistě volbou matky, která malé chlapce někdy nutí sedat na mísu, aby ji nepočůrali, jinak asi volbou svobodnou,“ hodnotí urolog Libor Zámečník z pražské TH kliniky.

Močení u mužů vsedě je nepřirozené

Pojďme ještě k tomu, co kdo slyšel: „Prý muž, když čůrá vsedě, předchází problémům v pozdějším věku s prostatou,“ píše se v různých variantách na síti. I já jsem něco podobného slyšela mezi svými známými, ovšem nikdo z oslovených odborníků tuto domněnku nepotvrdil.

„V případech, kdy se objeví nějaké problémy s močením (zúžená močová trubice, zvětšená prostata, kameny v močovém měchýři) a je potřeba více zapojit břišní lis k vyprázdnění močového měchýře, muži intuitivně na záchod sedají, aby dovyprázdnili měchýř. To je pravda,“ říká urolog. „Pak to má i význam… je třeba ale spíše řešit základní problém, a pak znovu obnovit močení vstoje… aby tlak v močovém měchýři nebyl tak velký, že by se moč vracela do močovodů a např. také poškozovala ledviny. Nemyslím ale také, že by se močením vsedě (pokud není trvalé) muž naučil nedobrým a nezdravým návykům, i když se říká, že u zdravých mužů je močení vsedě nefyziologické.“

Za zcela nepřirozené označil močení vsedě u mužů také Rudolf Vévoda, emeritní primář urologické kliniky v Brně, v odpovědi na dotaz v poradně na webu zdravotní pojišťovny ČPZP. Vysvětluje: „Krátká močová trubice ženy vyžaduje polohu vsedě. Muž má močovou trubici dlouhou a vinutou, což při močení vsedě ztěžuje dokonalé vyprázdnění močového měchýře.

Takto při letitém močení vsedě u mužů vznikají kameny v měchýři na základě zbytkové moči, v níž, je-li ještě koncentrovaná, vypadávají soli a slučují se do podoby močového kamene.“

Urolog dále uvádí příklad afrických nomádů, kteří jsou nuceni močit v podřepu, a to z přirozených důvodů zábrany potřísnění močí v poušti, kde vanou větry. Výskyt močových kamenů je tam dost velký. „Pro močení vsedě není u mužů žádný logický důvod, to jen některé ženy nutí muže k takovémuto úkonu, za což si mohou muži většinou sami, to když svojí nepozorností či neukázněností potřísní okraje mísy či dokonce podlahu v okolí záchodové mísy, případně nezvedají prkénko.“

A jsme zase u prkénka a úklidu. Ale nejen to, do tématu močení byli zataženi i politici a dokonce – Bůh.

Čůrat vsedě, to je prý proti Bohu. Vestoje zase proti mamince

O kuriózní aféře informoval před časem server iDnes. Případ žáků norské základní školy, kteří pisoárů nemaje, museli čůrat vsedě, pobouřil i tamní politiky. „Když chlapcům nedovolíte čůrat v přirozené poloze, tak jak to dělali po celé generace, mícháte se do práce Bohu,“ vzkázal jeden z nich vedení školy. Chlapcům jsou prý upírána základní lidská práva, když musejí močit jako dívky. Ředitelka školy se hájila praktickou stránkou věci – škola má jen společné toalety a malí chlapci prý navíc močení u pisoárů nezvládají, tak je pro ně sezení pohodlnější.

Může tedy výchova k čůrání vsedě chlapce nějak poznamenat? Odborníci se s tím nesetkávají. „Co se týče výchovných vlivů, nemohu sloužit nějakými zásadními problémy s tím, že by někdo (matka?) hocha nutil močit vsedě,“ říká Jaroslav Zvěřina. „Většina standardně vybavených jedinců nakonec svoji sexuální identitu prosadí i přes výchovné hokusy pokusy ze strany okolí. Problémy bych očekával spíše u jedinců s nevyhraněnou sexuální orientací a identifikací. Takové problémy se však sotva omezí na problémy se způsobem močení.“Boha zatahuje do diskuze i další z debatujících na síti: „U nás jedině vsedě – pán Bůh zaplať!“ raduje se. Co muže na čůrání vsedě tak děsí? Vraťme se ještě jednou ke zdroji „slyšeli jsme, že“: „Když kluci močí vsedě, potlačí to jejich mužské rysy,“ a „prý to nějak poškozuje sexuální identifikaci chlapců,“ domnívají se diskutující. Ale taky znají případ, kdy „praktikuje se to od malička a děti to berou naprosto samozřejmě.“

Že v otázce močení jde někdy spíš o boj pohlaví, naznačuje i sexuolog Radim Uzel, který zkušenosti čerpá mimo jiné z praxe ve Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu. „Díky anatomii genitálu muži většinou močí vstoje, ženy vsedě. Vedlo to často k prudkým pohlavním (genderovým) střetům, zejména militantní feministky začaly považovat mužské močení vstoje za rys jakési nadvlády, kdy už jenom zanechané zvednuté prkénko na záchodě představovalo provokaci.“

Vyčůrat podpis do sněhu – to žena nedokáže

Možná problém, pokud už v tom tedy někdo problém vidí, není v poloze při močení, ale v jeho vnímání. Z jedné debaty například vyplynulo, že dotyčnému mladému muži v podstatě nevadí čůrat vsedě, ale jen se tomu nesmí říkat: čůrat jako holka. A svůj marný záchodový boj líčí další diskutující: „Ať dělám, co dělám, manžel chce stát, prý by jinak nebyl chlap. To teda nechápu.“

„Výhody a nevýhody“ ženského a mužského způsobu močení popisuje Radim Uzel: „Muž opravdu může také směřovat paprsek moči, honit proudem moči broučka lezoucího po zemi, nebo v zimě vyčůrat do sněhu podpis. To žena nedokáže. Slabou náhražkou jsou jakési trychtýře z plastu, pomocí kterých se i žena vestoje vymočí. V češtině má tato pomůcka půvabné označení „čurokap“. Používá se hlavně na vojně, aby třeba vojákyně v plné polní nemusela v přírodě celá odstrojovat, což by snížilo její bojeschopnost. Ženské močení vsedě má ovšem nespornou výhodu v tom, že muž se musí v okamžiku vstupu na WC rozhodnout, zda jde na malou nebo na velkou stranu, zatímco žena se posadí a „ono se uvidí“.“

Ať si každý močí, jak chce

Někdy ale muže k močení vsedě přimějí jiné nepříznivé okolnosti, než jejich manželka, jak popisuje sexuolog Jaroslav Zvěřina: „Existují ovšem chlapci a muži, kterým močení vestoje z nějakého důvodu nejde. Třeba muži s vadně vyvinutým zevním genitálem, nebo muži s poškozenou kontrolou močení. Ti si pak někdy stěžují na jisté problémy v chlapeckých a pánských kolektivech, když se pro tento svůj zvyk stanou nápadnými. Nic dramatického jsem kolem těchto problémů u svých pacientů nezaznamenal. Také nemyslím, že by to jakkoliv potlačilo jejich mužskou identifikaci.“

Na další možnost upozorňuje i Radim Uzel: „Snad neprozradím žádné tajemství, když řeknu, že i můj slavný kolega Miroslav Plzák se mi přiznal, že od svých 75 let močí výhradně vsedě, protože mu to připadá pohodlnější a odpadá nebezpečí potřísnění okolí záchodové mísy. Myslím, že i já již brzy i já k tomuto moudrému životnímu rozhodnutí dozraji,“ říká otevřeně sexuolog.

Lékaři tedy v močení mužů vsedě nevidí žádné zdravotní výhody, ale na druhou stranu ani nebezpečí pro správný vývoj sexuality a psychiku. Radim Uzel shrnuje: „Domnívám se, že všechny spory ohledně záchodového prkénka jsou zbytečné a malicherné. Ať si každý močí, jak chce.“