Klasické sauny posilují srdce a imunitu, infračervené pomáhají při únavě a po úrazech

V obou je teplo, ale je to jedna z mála věcí, které se dají říci jak o finských, tak o infračervených saunách. Navíc ani to teplo není stejné a v dalších detailech se oba typy saun odlišují ještě více. Je dobré vědět, co člověk od sauny čeká, a podle toho se rozhodnout, do jakého typu jít. Nebo který si dokonce pořídit domů.

Infrasauna a finská sauna fungují každá trošku jinak a používáme je za jiným účelem. Existují mezi nimi například teplotní rozdíly – infračervené sauny fungují při nižších teplotách (49 až 65 stupňů Celsia), finské suché sauny jsou mnohem teplejší (70 až 90 stupňů Celsia), porovnává oba typy saun spolupracovnice AquaLife Institutu Zuzana Klofandová, wellness specialistka a výživová poradkyně.

Odlišný je i mechanismus působení tepla – infrasauny používají infračervené světlo k přímému zahřívání těla, zatímco finské sauny používají ohřáté kameny, buď na elektrických, nebo klasických kamnech, kde se topí dřevem k zahřívání vzduchu.

Finské sauny mohou mít různé úrovně vlhkosti v závislosti na tom, zda se na kameny nalévá voda; čím více kameny poléváme, tím je vlhkost vzduchu vyšší. Oproti tomu infračervené sauny zůstávají suché, je v nich suchý vzduch.





Infračervené teplo navíc proniká hlouběji do těla, jde vlastně o infračervené záření, zatímco finské sauny vytvářejí celopohlcující, velmi horké prostředí.

Oba typy saun mohou nabízet zdravotní přínosy, ale ty se liší kvůli typu a intenzitě tepla.

Infračervené sauny jsou často využívány pro svůj přínos na hluboko uložené tkáně, pomáhají regeneraci, únavě po svalové práci, jsou nápomocné při léčbě úrazu a rehabilitacích a tak podobně, mnozí je používají za účelem synchronizace jejich cirkadiánního rytmu. Oproti tomu finské sauny jsou známé pro intenzivní pocení a významný efekt na náš kardiovaskulární systém spolu se zdravím cév, celkovou detoxikací těla, zlepšením termoregulace a posilováním naší imunity, popsala rozdíl wellness specialistka Klofandová.

Oba typy saun podle ní mohou být prospěšné a příjemné, takže volba často závisí na osobních preferencích a specifických zdravotních cílech.

Saunování navíc může pomoci i tam, kde to člověk třeba tolik nečeká. Třeba v boji s celulitidou. Partie postižené celulitidou mají významné omezení průtoku lymfatickým i cévním řečištěm, proto je v rámci prevence žádoucí zvyšovat jejich prokrvení například denním sprchováním střídavě teplou a studenou vodou a výborné je saunování včetně ochlazujícího procesu, popsala fyzioterapeutka Iva Bílková z pražské Fyziokliniky.

Většina lidí si sauny spojuje spíše se zimním obdobím, ale podle odborníků je to škoda. Byť to není běžné, do sauny lze chodit celý rok. Vlastně je u sauny žádoucí pravidelnost, nárazové návštěvy nejsou příliš efektivní. V létě je ale obzvlášť důležité nepodcenit hydrataci a dostatečně pít, říká spolupracovnice AquaLife Institutu Zuzana Klofandová.

Doporučuje pít mezi saunovacími cykly minerální vody pro doplnění elektrolytů, které ztrácíme během intenzivního pocení. Pozor také na spálenou kůži od slunce a následný pobyt v sauně, který může být velmi nepříjemný. Ochlazování mezi saunovacími cykly by v létě mělo být rozhodně delší, protože je těžké se v horku tak rychle ochladit, upozornila Klofandová na možná rizika.

Zatímco v těhotenství, zvláště pokud žena není na saunování zvyklá, je třeba být se saunováním opatrný a v prvním trimestru se doporučit nedá vůbec, skvělá může být sauna pro ženy v období menstruace.





Ženy mohou využívat saunu v premenstruační i menstruační fázi cyklu pro zmírnění symptomů spojených s premenstruačním syndromem – saunování v tomto období rozhodně není při současných menstruačních pomůckách tabu. Častější a dlouhodobé saunování zároveň napomáhá k pravidelnosti menstruačního cyklu i k rovnováze ženských hormonů progesteronu a estrogenů, protože snižuje chronickou nadprodukci a vyplavování stresových metabolitů kortizolu a adrenalinu, míní Klofandová.

Sauna dělá dobře i psychice

Klidné prostředí sauny s příjemnou hudbou, tlumeným světlem, přívětivou atmosférou a třeba i speciálními ceremoniály pomáhá navodit náladu, díky které můžeme uniknout každodennímu shonu. Saunování tak má kromě benefitů na fyziologické úrovni blahodárný vliv i na duševní zdraví. Všechny tyto aspekty hrají významnou roli v regeneraci celého organismu. Po dlouhá léta je proto sauna oblíbenou aktivní formou regenerace mezi sportovci, neméně vhodná je ale i pro nesportující populaci, vysvětluje Renata Větrovská, fyzioterapeutka z Vysoké školy tělesné výchovy a sportu.

Horko a teplotní zátěž organismu pomohou uvolnit napětí ve svalech, zlepšit krevní oběh a tím snížit stres, úzkost i deprese. Ticho, klid a teplo v sauně často vedou k mentálnímu odpočinku a lepšímu soustředění. Zvýšení teploty těla v sauně a jeho následné ochlazení může mít významný příznivý vliv na psychický stav i kvalitní spánek.

Pravidelné saunování také pomáhá snížit zánět v těle, krátkodobě zmenšit oxidační stres, zlepšit imunitní reakci. Po saunování se zvyšuje produkce růstového hormonu a neurotransmiterů, které pozitivně ovlivňují mentální stav, ale také odolnost vůči vnímání bolesti.