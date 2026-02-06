Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Alergii může zhoršit i přechozené nachlazení, říká lékař

Alergii může zhoršit i přechozené nachlazení, říká lékař

Anna Dvořáková
Dnes
Alergolog a imunolog Radek Klubal
Autor: Archiv Radka Klubala, publikováno se svolením
O tom, jak silnou alergickou reakci budeme mít, rozhoduje celkový stav organismu. Pokud přechodíme rýmu, orgány zůstanou oslabené a nás pak může čekat prokýchané jaro. „To, jak nestandardně reagujeme na pyly, je nepřirozené a je to dané naším nepřirozeným způsobem života,“ řekl v podcastu 120 na 80 alergolog Radek Klubal.

Ačkoliv se to nezdá, už teď v zimě začíná sezóna alergií. Začínají totiž kvést lísky a olše, které některým lidem způsobují potíže. „Klasickými příznaky jsou vodnatá rýma, pálení očí, škrábání v krku, můžeme mít i zvýšenou teplotu, suchý, dráždivý kašel, vyrážka nebo i zažívací problémy. Pokud to trvá týden, dva, tři, mělo by nás to navést, že nejde o nachlazení, ale může jít o alergii,“ popsal v podcastu 120 na 80 doktor Radek Klubal, alergolog a imunolog z Medicínského centra Praha.

Podcast si můžete poslechnout přímo zde:

0:00/

Není přitom podle něj vůbec neobvyklé, že se u někoho alergie objeví až v dospělosti. Jestli se to stane, můžeme ovlivnit hlavně svým způsobem života. A stejně tak můžeme ovlivnit, jak moc silná alergie bude.

Vliv má třeba i to, s jakými nemocemi jsme se potýkali a jestli jsme je pořádně doléčili. „Jde o to, jaký orgán je v době, kdy se setkám s pylem, zrovna nějak podrážděný nebo oslabený. Když jsem třeba celou noc koukal do počítače a oči jsou unavené. Nebo jsem dělal v dílně a byl jsem v kontaktu s prachem. Prodělal jsem nachlazení a ještě se doléčuji ze zánětu průdušek… Ten orgán, který je zrovna překrvený, oslabený, rozbolavělý, tak u něj se kontakt s pylem projeví nejintenzivněji,“ řekl doktor Klubal.

Znamená to ale, že i když jeden rok kvůli pylu skoro nemůžeme vyjít celé jaro z domu, další rok to tak hrozné vůbec být nemusí. „Když se nemoc nedoléčí, zůstane v průduškách přítomná a vyvolává vlastně chronické poranění průdušek. A v těch poraněných průduškách se pylová zrna, ale i jiné alergeny, snáz usazují a vyvolávají reakci,“ přiblížil.

Alergie se také dá léčit. To je ale spíš otázka podzimu, kdy doktor Klubal pacientům doporučuje navštívit svého alergologa, probrat s ním celou sezónu a říct si, jak postupovat. Léčba probíhá pomocí tablet, kapek nebo injekcí, kterými se snažíme vytrénovat imunitní systém, aby si na alergen zvykl a vytvořil si obranné mechanismy.

Čím to je, že je dnes tolik lidí alergických? A jak souvisí alergie na pyly s alergií na jablka nebo mrkev? I o tom mluvil alergolog Radek Klubal v podcastu 120 na 80.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Anna Dvořáková

Redaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

Témata:

PODCAST: Pokud měli cukrovku vaši rodiče, téměř jistě ji budete mít i vy
PODCAST
