Alergii může zhoršit i přechozené nachlazení, říká lékař

Ačkoliv se to nezdá, už teď v zimě začíná sezóna alergií. Začínají totiž kvést lísky a olše, které některým lidem způsobují potíže. „Klasickými příznaky jsou vodnatá rýma, pálení očí, škrábání v krku, můžeme mít i zvýšenou teplotu, suchý, dráždivý kašel, vyrážka nebo i zažívací problémy. Pokud to trvá týden, dva, tři, mělo by nás to navést, že nejde o nachlazení, ale může jít o alergii,“ popsal v podcastu 120 na 80 doktor Radek Klubal, alergolog a imunolog z Medicínského centra Praha.
Není přitom podle něj vůbec neobvyklé, že se u někoho alergie objeví až v dospělosti. Jestli se to stane, můžeme ovlivnit hlavně svým způsobem života. A stejně tak můžeme ovlivnit, jak moc silná alergie bude.
Vliv má třeba i to, s jakými nemocemi jsme se potýkali a jestli jsme je pořádně doléčili. „Jde o to, jaký orgán je v době, kdy se setkám s pylem, zrovna nějak podrážděný nebo oslabený. Když jsem třeba celou noc koukal do počítače a oči jsou unavené. Nebo jsem dělal v dílně a byl jsem v kontaktu s prachem. Prodělal jsem nachlazení a ještě se doléčuji ze zánětu průdušek… Ten orgán, který je zrovna překrvený, oslabený, rozbolavělý, tak u něj se kontakt s pylem projeví nejintenzivněji,“ řekl doktor Klubal.
Znamená to ale, že i když jeden rok kvůli pylu skoro nemůžeme vyjít celé jaro z domu, další rok to tak hrozné vůbec být nemusí. „Když se nemoc nedoléčí, zůstane v průduškách přítomná a vyvolává vlastně chronické poranění průdušek. A v těch poraněných průduškách se pylová zrna, ale i jiné alergeny, snáz usazují a vyvolávají reakci,“ přiblížil.
Alergie se také dá léčit. To je ale spíš otázka podzimu, kdy doktor Klubal pacientům doporučuje navštívit svého alergologa, probrat s ním celou sezónu a říct si, jak postupovat. Léčba probíhá pomocí tablet, kapek nebo injekcí, kterými se snažíme vytrénovat imunitní systém, aby si na alergen zvykl a vytvořil si obranné mechanismy.
Čím to je, že je dnes tolik lidí alergických? A jak souvisí alergie na pyly s alergií na jablka nebo mrkev? I o tom mluvil alergolog Radek Klubal v podcastu 120 na 80.